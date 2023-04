O prezidentském Enyaqu se nejedná. Petr Pavel se vozí především v limuzínách BMW

Prezident Václav Havel si oblíbil hlavně Mercedesy, Václav Klaus dával přednost Audi a současná hlava státu Petr Pavel je viděn především ve vrcholné řadě 7 od BMW. Ve svém soukromém životě ostatně jezdí v bavorském sportovním kupé M2. Že by se nechal vozit v mladoboleslavském elektromobilu Enyaq, to zatím nevypadá.

Jaká auta bude využívat prezident Petr Pavel? Debata se vedla už od chvíle, kdy se blížila jeho inaugurace. I proto, že před nástupem do úřadu bylo evidentní, že generál ve výslužbě je automobilový a motocyklový fanda. V soukromí využívá mimo jiné BMW M2, sportovní kupé se šestiválcovým motorem a pohonem zadních kol.

Kromě něj má ale i další BMW - motocykl GS 1250. "Je to moje univerzální motorka 'několik v jedné', která zvládne všechno od krátkých výletů až po cesty na tisíce kilometrů," popisoval Pavel stroj ještě předtím, než byl zvolen prezidentem. Mezi jeho motorky patří také Jawa 350/634 zvaná konopnice, dnes vyhledávaný motocyklový veterán.

Škoda, nebo BMW

Na inauguraci přivezla Pavla na Hrad kolona škodovek, šlo o černé naleštěné Superby ve výbavě Laurin & Klement. Přesto je nyní ve své funkci převážně viděn v limuzínách s modrobílou vrtulí ve znaku. Jedná se o řadu 7, konkrétně vrcholné plug-in hybridní varianty 760e xDrive. V základu tento model vyjde minimálně na 3,6 milionu korun.

Že by to dokládalo, jak moc současná hlava státu obdivuje bavorské výrobky a dává BMW cíleně přednost před mladoboleslavskou vlajkovou lodí, to ale údajně neznamená. "Budu jezdit vozy, které má k dispozici Ochranná služba Policie ČR, výběr konkrétního auta nechám zcela na jejich rozhodnutí," uvedl Petr Pavel na konci února pro server Seznam Zprávy.

"Vozový park určený pro přepravu současného prezidenta je ustálen a nemění se. Dílčí změny souvisí pouze s běžnou obměnou zpravidla stejných typů vozidel," tvrdí Ondřej Moravčík, tiskový mluvčí Policejního prezidia ČR a dodává: "Pořízení vozidel BMW pro bezpečnostní přepravu chráněných osob PČR zajišťuje průběžně, a to jak pro Útvar pro ochranu prezidenta, tak Ochrannou službu. Jedná se o poměrně zdlouhavý proces, který často trvá i déle než rok. Současná vozidla BMW byla dodána krátce před nástupem prezidenta Pavla do svého úřadu, což znamená, že byla součástí vozového parku."

S největší pravděpodobností se nestalo, že by Pavel usedl do stejného vozu, ve kterém se nechal vozit jeho předchůdce Zeman. "Vozidla, se kterými byla dříve zajišťována přeprava prezidenta Zemana, jsou v současné době z větší části již obměněna," dodává Moravčík. Kolik aut úřad spravuje a jakou úroveň ochrany mají, s ohledem na pravidla bezpečnostní ochrany policie nezveřejňuje, přiznává ale, že nyní má ve správě více aut než za vlády Miloše Zemana.

Krátce po zvolení Pavla prezidentem se Škoda Auto nechala slyšet, že bude ráda, pokud prezident bude jezdit vozy značky Škoda. "Útvaru ochrany prezidenta jsme poskytli či poskytneme dohromady tři vozy Škoda Superb a tři vozy Škoda Kodiaq tak, jak tomu bylo tradicí i v předchozích letech. Jak a pro které účely budou vozy využívány je plně v gesci právě útvaru ochrany prezidenta a prezidentské kanceláře," dodává Pavel Jína, tiskový mluvčí mladoboleslavské značky.

Že by prezident Pavel jezdil elektromobilem Enyaq, se ale v brzké době nestane. Tuto možnost nechtěla Škoda Auto komentovat, policie tuto možnost odmítá. "Jednání o využití vozidla Enyaq pro účely bezpečnostní přepravy prezidenta v současné době Policie ČR nevede," dodal pro Aktuálně.cz Ondřej Moravčík.

Audi, Mercedes i BMW

Pavlovi předchůdci jezdili v různých vozech, někteří se rádi nechávali slyšet, že prezident má jezdit především v tuzemském voze. Platilo to například pro Miloše Zemana, který po celé své funkční období jezdil ve Škodovkách, především Superbech. Údajně dával přednost těm obyčejným, bez přídavného pancéřování, které mu připadalo příliš "papalášské". V autě ale vyžadoval popelníček.

Václav Klaus sice tvrdil, že prezident se má vozit v autě české výroby, jeho výrok, že Superby moc drncají, se ale stal záhy legendární. I proto ostatně raději jezdil v limuzínách Audi A8.

Václav Havel po svém zvolení nechtěl využívat značku Tatra kvůli její komunistické minulosti a Škoda tehdy nevyráběla žádné auto, které by dostálo důstojnosti prezidentského úřadu. Proto zpočátku jezdil v šestiválcovém BMW 735i a brzy ho vystřídal za dvanáctiválec BMW 750i, poté se ale už zcela naplno přeorientoval na své oblíbené Mercedesy. Prvním byl 600 SE zvaný mamut.

Komunitsičtí prezidenti měli v oblibě například ZiL, ZiS, GAZ, Čajku a samozřejmě kopřivnické Tatry. Na další zajímavé vozy minulých prezidentů se podívejte do této galerie.