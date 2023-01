Prezidentští kandidáti a jejich auta. U některých adeptů na Hrad překvapí, čím jezdí

Nehoda na zhruba 14. kilometru dálnice D1 u Říčan uzavřela v pondělí ráno dálnici v obou směrech. Na místě se tvoří několikakilometrové kolony a provoz houstne i na objízdných trasách. Vyplývá to z informací policie a státního Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na D1 se srazila dodávka a kamion a do částí havarovaných aut narazily další vozy. Vše se podle informace policie na twitteru obešlo bez vážnějších zranění. Záchranná služba podle středočeské mluvčí Moniky Novákové ošetřila jednoho muže s otřesem mozku a převezla ho do vinohradské nemocnice.

Nehoda se stala podle ŘSD po 05:00 ve směru na Ostravu. Při srážce ale části havarovaných vozů odlétly do protisměru, kde do nich narazila další auta. Podle informací policie bylo ve směru na Prahu například odstaveno na stejném místě nákladní auto kvůli úniku nafty. Kolem 08:00 se kolona ve směru na Prahu táhla od místa nehody zhruba ke 29. kilometru D1. V opačném směru byla kolona aut zhruba k šestému kilometru.

Řidiči musejí kvůli nehodě na dálnici počítat s hustším provozem v okolních obcích. Například v Říčanech u Prahy sice provoz na frekventované silnici 101 vedoucí k dálnici kolem 7:30 odpovídal běžné ranní špičce, řidiči ale ve velkém odbočovali na menší silnice a hledali alternativní trasy pro cestu do Prahy. Na objízdné trasy mimo dálnici jsou odkláněny také autobusy. Linkový autobus do Tábora u nehody uvízl, uvedla na twitteru Pražská integrovaná doprava.