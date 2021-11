Nechcete vozit dítě v autě proti směru jízdy? Cybex nabízí autosedačku s airbagem

Německá firma Cybex, jíž šéfuje syn českých emigrantů Martin Poš, představila svoji první autosedačku s airbagem. Slibuje s ní bezpečnost bez kompromisů v ergonomii.

V potemnělém sálu centrály firmy v německém Bayreuthu se Martin Poš stylizuje do role Steva Jobse a při své keynote prohlašuje: "Když jsem v roce 2005 zakládal Cybex, slíbil jsem si dvě věci: že vyrobím nejlepší autosedačku na světě a že postavím takovou, do níž bude možné zabudovat airbag."

Za šestnáct let se toho změnilo poměrně dost, v roce 2005 platila celoevropská povinnost používat dětské autosedačky teprve dva roky, vývoj k nám za tu dobu přinesl švédský trend přepravy dětí od jednoho až do čtyř let v protisměru, ke kterému se následně přiklonila kromě Volva i většina dalších automobilek.

Důvody jsou jasné, při čelním nárazu pokračuje relativně velká hlava dítěte s velkou silou dopředu a jeho krk zatím ještě není tak silný, aby ji dokázal podržet. "Fyziologie krku malého dítěte je tak odlišná od staršího, ještě do tří let nemají krční obratle tvar sedel, ale jsou ploché," vysvětluje Lotta Jakobssonová z Volva.

Norský výrobce BeSafe dokonce tvrdí, že protisměrné autosedačky jsou čtyř- až pětkrát bezpečnější. Jakobssonová z Volva dříve pro Aktuálně.cz popisovala případy, kdy při nehodě v autě zahynuli všichni, až na dítě v protisměrné autosedačce.

"Protisměrné autosedačky jsou skvělé, bezpečné, ale jsou kompromisem," tvrdí naopak Poš. Důvody jsou podle něj dva. Tím prvním je skutečnost, že řidič na dítě nevidí, což s sebou nese obtížnou komunikaci a také horší aktivní bezpečnost. Tím druhým jsou pak nohy rostoucích capartů, které se nepohodlně krčí o opěradlo sedadla auta.

"Naše zkušenost ukazuje, že čím větší jsou děti, tím rychleji mají rodiče tendenci jim sedačku otočit směrem kupředu," říká Poš. A dělají to dříve, než je to pro děti ve chvíli nárazu bezpečné. Protisměrná sedačka pak přestane fungovat správně.

Řešením má být podle zástupců Cybexu autosedačka Anoris T, kterou vybavili celotělovým airbagem. Ten má tvar písmene C nebo banánu a při nárazu se vyfoukne z bezpečnostního polštáře, s jehož pomocí je dítě připoutané do sedačky.

Anoris se vždy upevňuje do kotvicích bodů Isofix a s využitím opěrné nohy. Vždy se používá po směru a výrobce ho nechal schválit pro děti od 76 do 115 centimetrů, tedy asi od patnácti měsíců do šesti let. Vydrží tedy déle než protisměrné sedačky, které bývají homologované s novorozeneckou vložkou od narození do čtyř let.

Usazení dítěte bude překvapivě snadné, bezpečnostní polštář s airbagem je ve své podstatě součástí dvoubodového pásu, který se zapne po jedné straně sedačky. A to je vše, odpadá komplikovaná manipulace s pětibodovými pásy. Samotný bezpečnostní polštář má být stejně velký jako na již prodávaných modelech Sirona. "Takovou velikost máme vyzkoušenou a inženýři dostali při vývoji za úkol se do ní vejít," prohlašuje Poš.

O napájení elektroniky se stará baterie pod dvířky ve spodní části autosedačky. Měla by vydržet po dobu používání u "jednoho dítěte", tedy několik let.

Cybex sice není prvním výrobcem autosedaček, který nabízí airbag, již pár let prodává konkurenční Maxi Cosi model Axissfix Air. To je sedačka, která se má zprvu, cca do dvou let, používat proti směru jízdy a následně se má otočit po směru. Airbag se v jejím případě vyfukuje z horní části pětibodových pásů. Nezávislý test autoklubu ADAC ji hodnotí dobře, ale i stejný výrobce podle odborníků nabízí bezpečnější výhradně protisměrné sedačky.

Cybex Anoris T slibuje, že jeho novinka bude srovnatelná nebo lepší než jeho vlastní protisměrné sedačky z řady Sirona. Airbag podle inženýrů ochrání všechny zranitelné části dětského těla - pokryje hlavu, krk, břicho i horní část stehen. Díky tomu nemá docházet k odlišnému zrychlení hlavy a hrudníku, které by jinak způsobilo velké přetížení slaboučkého a zranitelného krku dítěte. "Je to, jako byste dítě při nárazu obklopili pěnou," popisuje Poš.

Systém vyžaduje pro svou správnou činnost šest až sedm senzorů, sedačka musí sama poznat kritické zpomalení a s ním i náraz. Návrh potřebného tlaku, s jakým se airbag nafukuje, načasování a obecně řídícího algoritmu byl velice komplikovaný.

S řídicím systémem pomáhal i Jiří Spour, jehož firma Happygo vyvíjela elektrokočárek s funkcí houpání. Cybex ji v minulosti koupil a stejnou funkci dnes nabízí ve svém modelu e-Priam.

Srovnatelná bezpečnost s protisměrnými sedačkami byla pro Poše klíčová. "Během vývoje jsme si řekli, že nemáme jinou šanci, jak uspět na trhu, než když dosáhneme stejných nebo lepších hodnot než protisměrné autosedačky," říká.

Teď ale schopnosti revoluční novinky, která s doporučenou cenou 17 590 korun patří k těm nejdražším na trhu, bude muset ověřit ještě nezávislý test. Uvidíme, kdy nový Anoris zařadí do svého srovnání uznávaný autoklub ADAC.

Podívejte se na záběry z crash testu autosedačky Anoris: