Velký test dětských autosedaček: Ta nejhorší by při nárazu proletěla čelním sklem

Crash test dětské autosedačky | Video: YouTube /ADAC

Jak testování probíhá

Německý autoklub ADAC testuje dětské autosedačky spolu s partnery již více než deset let. Nejvýznamnějším kritériem, které vstupuje do celkového hodnocení, jsou výsledky simulovaných nárazů. Na speciální plošině se autosedačky s figurínami montují do karoserie Volkswagenu Polo a hodnotí se přetížení při bočním nárazu v rychlosti 50 km/h a čelním při 64 km/h.

Vysokou, čtyřicetiprocentní váhu v testu má manipulace se sedačkou. Ta se zkouší u Fordu Fiesta, Volkswagenu T-Cross a Citroënu Berlingo. V jejím rámci je nejdůležitějším parametrem možnost špatné, tedy nebezpečné montáže sedačky do auta. Kromě toho ale také odborníci hodnotí samotný proces montáže, upoutání dítěte, uživatelský manuál nebo čištění.

Desetiprocentní vahou do celkové známky vstupuje také ergonomie sedačky pro samotné dítě. Body se udělují za prostornost, pozici dítěte nebo komfort.

Jak uvidíte na dalších snímcích, významnou roli může při hodnocení hrát i přítomnost jedovatých látek v čalounění sedačky. Zde však autosedačka propadne v případě, že odborníci v jejím potahu nějaké jedovaté nebo rakovinotvorné látky objeví. Pokud je v tomto směru výrobek "čistý", celkové hodnocení je určeno bezpečností, manipulací a ergonomií.

V tabulkách uvádíme celkové hodnocení sedaček, podrobné výsledky jednotlivých typů se dají najít na webu ADAC (v němčině).