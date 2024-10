"Soupeříme se Škodou, to je neuvěřitelné." Volvo chce přilákat i na novou XC90

I odvážné Volvo přehodnocuje plány na elektrifikaci, a tak přichází s novou variací na jeden ze svých nejoblíbenějších modelů. XC90 přijíždí v novém. Sice už nemá populární diesel, ale dostalo novou tvář a o něco lepší výbavu v základu. Mírně kvůli tomu poskočila cena, a to minimálně o 50 tisíc.

Zlatý nápis Pravda vítězí uvítal Masaryka, když se v prosinci 1918 vracel z exilu a vystoupil poprvé z vlaku na pražském Wilsonově nádraží. V prostorách secesního Fantova sálu, kde se pak během první republiky občerstvovali v honosné restauraci cestující I. a II. třídy, se letos na podzim ukázalo pod slavným sloganem na zdi velké rodinné Volvo XC90 v novém podání.

Premiéra to byla nečekaně pompézní. Vlnily se kolem něj éterické tanečnice a saténovou plachtu zvedl k vysokému bohatě pomalovanému stropu hrozen bílých balonů.

Původní ambiciózní plán na kompletní elektrifikaci švédské automobilky s ním už přitom moc nepočítal. Ale protože realita trhu je taková, že lidé mají o spalovací modely pořád zájem, rozhodlo se Volvo prodloužit svému největšímu a současně také jednomu ze svých nejpopulárnějších modelů život. XC90 dostala další šanci. I proto, že je stále - po deseti letech na trhu -, v top 3 nejžádanějších rodinných SUV v prémiovém segmentu.

A tak bude mít švédská automobilka vlastněná čínským koncernem Geely v podstatě dvě vlajkové lodi. Jak tu čistě elektrickou, tedy top model EX90 prošpikovaný nejmodernějšími technologiemi, tak ekvivalentní XC90 pro vyznavače konvenční technologie se spalovacím motorem. Obě auta přicházejí na trh současně, a to proto, že vývoj EX90 se zpozdil.

"Všichni jsme vsadili na jednu kartu, ukazuje se ale, že elektromobilita se v Evropě neprosadí tak rychle, jak se předpokládalo. I když nám se potvrdilo, že elektrifikaci umíme, EX30 je v Evropě druhým nejprodávanějším elektromobilem," připomíná šéfka českého importu Volvo Cars Šárka Heyna Fuchsová.

I na českém trhu je malý elektromobil velmi populární, Volvo je dokonce druhá nejprodávanější značka v případě, že zákazník uplatňuje na nákup elektromobilu dotační podporu, která byla vyhlášena letos na jaře.

Dle statistik SDA je EX30 celkově za prvních devět měsíců čtvrtým nejprodávanějším autem na baterky v Česku. "Donedávna jsme byli třetí, teď nás předběhl Enyaq. To, že soutěžíme se Škodou na jejím domácím poli, je neskutečné a nejsme na to vůbec zvyklí," směje se Fuchsová a dodává: "A to navzdory faktu, že Češi jsou obecně militantně proti elektromobilitě, zatímco některé země, jako Dánsko či Norsko, jsou progresivnější."

Do vedení importu se vrátila v polovině letošního roku po čtyřech letech, kdy vedla zastoupení Volva v Dánsku. Pro značku pracuje přes patnáct let.

"Cílem Volva je nadále se postupně elektrifikovat, ale tento přechod bude zkrátka trvat déle. A tak se ukazuje, že pokud v dnešní době chcete být v Evropě úspěšnou automobilkou, musíte mít nabídku, ze které si vybere úplně každý, a je potřeba respektovat, že zákazník si volí tu technologii, která mu vyhovuje," dodává. Alternativou pro ty, kteří zatím do elektrického velkého Volva přesednout nechtějí, má být právě XC90 v plug-in hybridní variantě.

XC90 je dlouhodobě jedno z nejpopulárnějších modelů od Volva v Česku. Na první příčce se opakovaně střídá s menším modelem XC60. Od letošního jara ale přišlo o populární naftovou motorizaci. Z 1354 prodaných vozů, které si zákazníci stihli před změnou motorové palety objednat, mělo diesel 978 aut. Velké rodinné sedmimístné Volvo se ještě před příchodem modernizované varianty prodávalo už jen se dvěma motorizacemi, mildhybridem B5 AWD a plug-in hybridem T8 AWD. A ty mu tedy zůstávají i v "nové" generaci.

Zda nebude absence dieselu v nabídce hendikep, se prý ukáže. "Samozřejmě vnímáme, že se zákazníci ptají. Ale podle objednávek to vypadá, že změnu respektují. Dle našich odhadů sice zřejmě prodáme o něco menší počet aut, nyní jsme na 500 prodaných vozech v polovině modelového roku. S příchodem nové verze ale věříme, že se zájem zvedne a mohli bychom dosáhnout zhruba stejných čísel jako v případě končící generace, která se nabízela i v naftě," věří produktový specialista českého zastoupení Volva Martin Mazari.

Dealeři prý nedočkavě čekali, až budou mít auta fyzicky na prodejnách, představí se v rámci roadshow od 11. do 19. října.

Vedoucí importu očekává letos skvělé prodejní výsledky. "Když můj předchůdce Alican Emiroglu předpovídal, že letos prodáme 5000 aut, mohlo se to zdát jako příliš ambiciózní plán, ale udělal skvělou práci a vidíme, že toho dosáhneme," dodává Fuchsová. Oproti loňsku se prodeje Volva v Česku zvedly o 60 procent a v porovnání s rokem 2022 zaznamenávají stoprocentní nárůst.

"Staro-nové" Volvo XC90

Inovovaná XC90 využívá stejnou platformu, výrazně se ale vylepšila v několika oblastech. Viditelnou změnou je příď s novou kapotou a modernější maskou, která se nabídne ve dvou verzích. Výrazná jsou inovovaná světla s ještě dominantnějším podpisem ve tvaru Thorova kladiva. Změnila se také grafika zadních světlometů.

Ve Volvu inovovali i interiér. Má jinak tvarovaná sedadla a především použité materiály. Dva typy jsou z biokompozitu, jde zjednodušeně o materiál z přírodních, ekologicky šetrných složek, třetí je z recyklovaných PET lahví a čtvrtým typem je klasická kůže nappa ve třech barvách, která se jako jediná může kombinovat s ventilovanými sedadly.

Novinkou je inovovaný 11,2palcový displej s přepracovaným operačním systémem. "Inovovalo se to, co není na první pohled tolik vidět, jde především o modifikaci celé konektivity. Má kompletně nový Google infotainment. Ovládání funkcí bude tak daleko pokrokovější a modernější. Je sice pravda, že Assist nemluví česky, ale to proto, že Googlu dělá problém ho česky naučit, je to velmi složité," popisuje Mazari.

"Nová XC90 ale bude také výrazně komfortnější a tišší, přidávaly se tlumiče hluku do sloupků vozu i kapes na stěnách a v podvozku," dodává Mazari. V kombinaci s prémiovým audiem Bowers & Wilkins tak prý cestující v autě čeká výjimečný akustický zážitek.

Inovovaná XC90 nicméně podražila, a to o 50 tisíc korun v případě základního motoru. Nyní startuje na částce 1 999 900 Kč. Výbava je ale bohatší než dříve, nepřiplácí se za Matrix světlomety ani elektricky nastavitelná přední sedadla. Plug-in hybridní verze je teď dražší o 62 tisíc a začíná na částce 2 218 400 Kč. Jako konkurenta ve Volvu vnímají BMW X5, Mercedes-Benz GLE či Audi Q7.

Prodejní odhady sice české zastoupení nechce sdělit, současně si ale od XC90 hodně slibuje. "Rodina modelů XC, tedy XC40, XC60 a XC90, dnes tvoří 80 procent našich prodejů. Pokud se nám i příští rok povede prodat 4500 až 5000 aut, bude to skvělé. Očekáváme, že XC90 bude příští rok naším nejprodávanějším modelem. Už teď vidíme, že T8 Plug-in hybrid je výrazně prodávanější než základní motor. Zákazníkům se líbí fakt, že mohou ujet až 70 kilometrů na elektřinu," dodává Mazari.

Právě proto věří, že plug-in hybridní XC90 může skutečně fungovat jako přechodný model a zákazníci přes ni postupně přejdou na čisté elektromobily.