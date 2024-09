Volvo pokropilo XC90 živou vodou. Po devíti letech ho modernizovalo, jen bez dieselu

Nejluxusnější model značky prošel úpravami, aby mohl i po devíti letech výroby pokračovat ve svém úspěšném tažení napříč kontinenty. Z motorového prostoru se definitivně vytratil dieselový motor, ceny omlazeného vozu začínají těsně pod dvěma miliony korun.

Když v roce 2015 ukázalo Volvo druhou generaci modelu XC90, patrně nikoho nenapadlo, že by mohlo vydržet ve výrobě dalších devět let. A že na konci tohoto cyklu dojde k modernizaci, která mu život prodlouží o několik dalších roků. Návrh karoserie z pera tehdejšího šéfdesignéra Thomase Ingenlatha je ale tak nadčasový, že i po drobných úpravách působí velmi současně. A konstrukce auta natolik bytelná, že dodnes sklízí mezinárodní ocenění za ochranu posádky.

Volvo XC90 modelového ročníku 2025 bude nadále k dispozici už jen ve dvou verzích, jejichž základ vždy tvoří benzinový motor: Mildhybridní s výkonem 184 kW (250 k), a také plug-in hybridní s pohonem všech kol, kde k výkonu benzinového motoru 220 kW (310 k) přidává trojice elektromotorů dalších 107 kW (145 k).

Verze s nabíjením do zásuvky má v podlaze lithiovou baterii s využitelnou kapacitou 14,7 kWh, která autu umožní jízdu v elektrickém režimu zhruba na vzdálenost 60 až 70 kilometrů. Kombinovaný dojezd plug-in hybridní verze je kolem 800 kilometrů.

Zatímco modernizace karoserie je patrná jen na obou koncích karoserie, interiér je zcela nový. A navzdory tomu, že si Volvo zakládá na recyklovaných materiálech, za příplatek je k dispozici i čalounění z pravé kůže. Vertikální středový displej je zas o něco větší, infotainment se systémem Android a mapami Google má také novou podobu. "Na tuto nejnovější verzi Androidu se mohou těšit i stávající majitelé volva, dostanou ji bezplatně v rámci bezdrátových aktualizací," ujišťuje pro Hospodářské noviny produktový manažer českého zastoupení automobilky Martin Mazari.

K ještě lepšímu jízdnímu komfortu přispívají nové tlumicí materiály v podlaze a sloupcích karoserie, které lépe filtrují hluk od kol. XC90 tak podle automobilky patří k nejtišším autům na trhu. Na nové úrovni je zajištěna i bezpečnost posádky. Pomocí radarových senzorů a přední kamery dokáže auto zjistit, zda přejelo do protisměru, a vrátit se bezpečně zpět do vlastního jízdního pruhu, aby se vyhnulo kolizi s protijedoucími vozy. Vylepšený bezpečnostní systém dokáže zabránit také náhodnému opuštění silnice. Automatické brzdění a zásahy do řízení umějí předejít střetům s jinými vozidly, chodci, cyklisty a také velkými zvířaty.

U českých zákazníků slaví XC90 dlouhodobý úspěch, na čele žebříčku nejprodávanějších modelů značky se drží už několik let. Platí to i pro ten letošní, kdy si jej za osm měsíců odvezlo ze showroomů 1016 zákazníků. "To je docela pozoruhodný výkon, když uvážíme, že je na trhu už devátým rokem," komentuje úspěch modelu Mazari.

Původně se předpokládalo, že stávající spalovací XC90 nahradí koncem roku elektrická verze EX90 postavená na zcela nové platformě. Nakonec však budou oba modely vedle sebe existovat paralelně. A oba se k prvním zákazníkům dostanou na přelomu roku.

"Vnímáme, že ne každý je připraven na plně elektrické auto, že si chce elektřinu nejprve trochu osahat. Pro tento typ motoristů je plug-in hybridní verze XC90 ideálním řešením při přechodu ze spalovacích aut na plně bateriové," říká šéfka českého zastoupení automobilky Šárka Heyna Fuchsová.

V nejlevnějším mildhybridním provedení vyjde omlazená XC90 na 1 990 900 korun, plug-in hybrid je o 218 500 korun dražší. Příplatkový ceník je docela hubený, už základní verze výbavy je nad obvyklým standardem. Mimo jiné zahrnuje LED Matrix světlomety, čtyřzónovou klimatizaci, dvacetipalcová litá kola, prošívanou přístrojovou desku a také asistenční systémy řidiče ADAS.