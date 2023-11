Budeme poslední značka se spalovacími motory, říká Dacia. Na naftový Duster zapomeňte

Nový Duster už nebude jezdit na naftu, spalovací motory v Dacii ale nekončí. V Praze to na setkání s novináři řekl viceprezident rumunské automobilky Xavier Martinet. Podle něj chce někdejší pýcha východoevropského autoparku vyrábět spalovací motory tak dlouho, jak jí to nařízení umožní. Počítá i s tím, že bude poslední značkou, která je bude v Evropě nabízet.

Ačkoliv se to nezdá, premiéra třetí generace populárního SUV Duster je za dveřmi. Auto se představí ještě před koncem letošního roku, na evropské trhy včetně toho českého pak zamíří v roce následujícím. Na dotazy ohledně motorů a techniky Dusteru tak viceprezident Dacie pro prodeje, provoz a marketing Xavier Martinet reagoval na pražském setkání s novináři, kde byl i zástupce Hospodářských novin a Aktuálně.cz, poměrně zdrženlivě.

Spousta z nich skončila konstatováním "počkejte a uvidíte", nicméně pár detailů nakonec přidal. Předně potvrdil to, o čem mnohá zahraniční média spekulují už delší dobu. Třetí Duster nebude mít naftový motor, v úspornosti ho má zastoupit hybridní ústrojí, případně benzinový motor upravený přímo z výroby na spalování LPG. U Sandera vyřazení naftového motoru ekonomicky i výrobně vyšlo, Dacia tak tento kousek kopíruje. Kompaktní SUV si také zachová pohon všech kol, jak přesně bude řešený, ale nezaznělo.

Jasné je však jedno, spalovací motory jsou pro Dacii nadále naprosto klíčové. Kde jiné automobilky hovoří víceméně jen o elektromobilech, řekl Xavier Martinet naprosto otevřeně, že spalovací motory bude jeho značka vyrábět tak dlouho, jak to půjde. "Když to řeknu trochu brutálně, v roce 2033 budeme poslední značkou se spalovacími motory," uvedl. Důvodem je snaha nabízet stále dostupné automobily.

"Neznamená to však, že půjde o nečisté motory. Existují i čisté formy spalovacích motorů, dále budeme rozvíjet třeba pohon na LPG," dává výhled Martinet. "Pokud však budeme muset prodávat jen elektromobily, tak uděláme elektrické Sandero nebo elektrický Duster, a budeme opět levnější než konkurence," říká odhodlaně.

Zatím ale chce Dacia sázet v elektrifikaci na mildhybridy, případně klasické hybridy. Druhý jmenovaný se poprvé objevil v útrobách kombi Jogger letos, do Česka dorazí příští rok, a podle Martineta je v Evropě hitem. Až čtvrtinu všech objednávek pěti- či sedmimístného modelu totiž tvoří právě ústrojí, které pochází původně ze skladů Renaultu. A velice podobnou verzi dostane i nový Duster, jehož motorová paleta by jinak měla začínat mildhybridy.

Naopak elektromobily, jakkoliv se Springu daří a v Evropě patří mezi nejprodávanější vozy do zásuvky u soukromých zákazníků, zatím Dacia úplně netlačí. Právě městský Spring bude na nějakou dobu asi také jediným elektromobilem značky. Přímou otázku na elektrické Sandero, o němž se poslední dobou také silně spekuluje, Martinet trochu bagatelizoval s tím, že do roku 2027 či 2028, kdy by se měl nástupce ukázat, je ještě daleko a kdoví, jaká bude v tu chvíli situace na trhu.

Spring, který vychází z nízkonákladového Renaultu Kwid a do Evropy se dováží z Číny, však v příštím roce čeká rozsáhlá modernizace. Britské zastoupení značky hovoří o změnách v designu a výbavě, méně už ale o úpravách techniky. Je to nakonec vlastně logické, Martinet řekl, že v průměru najede majitel Springu denně 31 kilometrů průměrnou rychlostí 26 km/h. Pohybuje se především po městě, kde to rychleji mnohdy ani nejde.

Dojezd papírových 220 kilometrů i výkon 48 kilowattů tak jsou pro většinu zákazníků dostačující. "Mohli bychom dát do auta více asistenčních systémů, větší baterii nebo více výkonu a výrazně zdražit, ale průměry to nijak nezmění," říká Martinet. A demonstruje tím vlastně i linku, která se tak nějak táhla celým kulatým stolem.

Dacia chce i za deset let nabídnout nejlepší poměr ceny a výkonu. To ji má udržet na výsluní za dekádu a pravděpodobně i dále. V rámci skupiny má navíc jasně vymezenou pozici dostupné lidové značky, zatímco Renault je za spíše pokrokovou značku mířící rychle k elektromobilitě a Alpine za sportovní značku vyrábějící taktéž elektromobily.

Viceprezident Dacie nechal taktéž nahlédnout možná malinko za oponu toho, proč jsou rumunské vozy stále docela levné. "Nejlehčí způsob, jak zlevnit, je co nejvíce auta odlehčovat. Jogger má například o 300 kilogramů méně než konkurenční sedmimístná auta. Máte méně plechu, potřebujete méně výkonu, a proto můžete auto prodávat za nižší cenu," vysvětluje Xavier Martinet s tím, že je tuto filozofii možné aplikovat i na další modely.

Zároveň značka nenabízí různé drahé asistenční systémy nad rámec toho, co je podle evropských nařízení povinné. Je si vědom toho, že spousta zákazníků by asistenty ocenila, pak se ale střetávají s realitou, že nejsou ochotni a schopni zaplatit jejich tržní cenu. "Nejsem si jistý, že naši zákazníci všechny ty asistenční systémy vlastně potřebují," říká dále a přidává i příklad toho, že on sám, když sedne někde na letišti do auta, spoustu z asistentů vypíná, protože ho různé pípání otravuje.

Ačkoliv by sám podle svých slov pět hvězdiček v nárazových testech chtěl, Dacia se za nimi nijak nehoní. Zákazníkovi nakonec dvě až tři vzhledem k nízké ceně stačí, všechna auta navíc mají homologaci a platné normy plní. A publicitu, kterou s sebou nevalné výsledky nesou (připomeňme jedinou hvězdičku pro Spring a Jogger nebo dvě pro Sandero), Martinet nekomentoval.