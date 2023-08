Test: Elektrická Dacia Spring je nově silnější, staré problémy ji ale neopustily

Poté co Škoda se Citigem vyklidila předčasně trh, zůstává Dacia Spring nejlevnějším elektromobilem, jaký si lze v Česku pořídit. Auto vyráběné v čínském Wu-chanu nyní s faceliftem dostalo podstatně výkonnější motor, na jízdních vlastnostech se ale nic nezměnilo.

Značka Dacia hledí na elektromobilitu s jistou skepsí. Několikrát se ústy jejího šéfa Denise Le Vota nechala slyšet, že se bude držet spalovacích motorů tak dlouho, dokud to bude jen trochu možné.

Už dva roky ovšem existuje jedna elektrická výjimka z pravidla, malý městský model Spring. Když vstupoval na český trh, byl o 21 koní slabší a 110 tisíc korun levnější než dnes. A vlastně nenabízel skoro nic, na co by mohl být pyšný: třeba zrychlení na stovku mu trvalo skoro 20 vteřin. Žádná jiná Dacia nebyla takhle letargická, o jiných elektroautech ani nemluvě.

Nový motor s výkonem 65 koní tedy představuje nezpochybnitelný pokrok, i když ani dnes předjížděcí manévr nezatlačí posádku do sedadel. Akcelerace na stovku se však papírově zlepšila o šest vteřin a je tak alespoň na úrovni nejslabšího benzinového Dusteru.

Ostatní věci v posíleném Springu však zůstaly bez výraznějších změn. Nabízí se tak otázka, zda Spring není ve skutečnosti příliš drahým autem, pokud jde o to, co dokáže nabídnout.

Pro lepší pochopení situace je třeba vrátit se o osm let zpět, kdy Renault pro indický trh představil levný model Kwid. Na tamním trhu se prodával za 256 tisíc rupií, v přepočtu necelých sto tisíc korun. Současný evropský Spring právě z tohoto auta vychází, jen benzinovou osmistovku vyměnil za elektromotor a palivovou nádrž za baterie.

Právě zde je třeba hledat příčinu jeho neutěšených jízdních vlastností: Zatímco výrobci elektroaut vysokou hmotnost baterií zpravidla rovnoměrně rozloží do podlahy, u Springu celý bateriový modul sídlí v prostoru pod zadním sedadlem. Jednu výhodu to má - cestující vzadu, kde je v podélném směru velmi málo místa, si alespoň mohou zasunout nohy pod přední sedadla, protože auto si zachovalo nízkou podlahu. Nevýhody takového řešení však jasně převažují.

Těžká záď a odlehčená příď s poháněnou nápravou jsou problematickým řešením zejména při rychlejší jízdě mimo město. Na dálnici auto citelně "plave", nepříjemně silné jsou i jeho reakce na boční vítr. Také do zatáček se Springu moc nechce - nedotáčivost na začátku oblouku se postupně mění v přetáčivost. Tady je třeba zvýšené opatrnosti, zejména na mokru.

Přitom jako elektromobil nefunguje Dacia vůbec špatně. Příplatkové DC nabíjení sice slibuje výkon pouhých 30 kW, drží si jej však až do padesátiprocentního nabití baterie, teprve poté začne pozvolna klesat. Během týdenního testu si Spring v průměru řekl o 11,5 kWh elektřiny na sto kilometrů, nevelký akumulátor mu tak vystačí na obstojných 240 kilometrů jízdy. Je však třeba mít na paměti, že v zimních podmínkách může být dojezd až o třetinu nižší.

Navzdory sporným jízdním vlastnostem nelze Springu upřít i několik těch dobrých. S omlazenou tváří vypadá moderně, i když jeho výzor městského SUV trochu klame tělem. Na fotografiích tak působí mnohem větší, než je ve skutečnosti. Například interiér má na šířku pouhých 125 centimetrů, řidič se spolujezdcem tedy k sobě mají hodně blízko. Úzká karoserie je však zároveň výhodou ve městě, Spring zaparkuje téměř všude a také se téměř všude protáhne.

Podvozek stavěný pro indické silnice si svou odolnost přinesl i do Evropy, měkčí pružiny přinášejí slušný komfort i na horších cestách. Laciný původ auta se však zamaskovat nepodařilo, patrně se o to ani nikdo nepokoušel.

Dacia Spring Electric 65 Motor: elektromotor uložený vpředu

Výkon: 48 kW / 65 k

Točivý moment: 113 Nm

Baterie: Li-Ion, 26,8 kWh (využitelná kapacita)

Nejvyšší rychlost: 125 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 13,7 s

Kombinovaná spotřeba: 11,9 kWh/100 km (WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 290 / 620 l

Nosnost (pohotovostní/užitečná): 960 kg / 340 kg

Cena: od 576 400 Kč

Evropský zájemce zvyklý na současné standardy tak bude mhouřit obě oči, aby Spring při výběru auta rovnou nezavrhl. Absence sklopného klíče je prkotina, Springu ale chybí i parkovací poloha na voliči směru jízdy, musí stačit neutrál a ruční brzda. Vůz má také jen minimální zvukovou izolaci, při rychlejší jízdě je tak v kabině dost zřetelný hluk od podvozku. Bouchnutí dveří znamená nepřikrášleně plechový zvuk a centrální zamykání vydává při akci takovou ránu, až sebou překvapená posádka trhne.

To všechno by bylo možné Springu odpustit, kdyby za jeho cenu nebylo možné pořídit dvě mnohem prostornější Dacie Sandero. A to je patrně i jeden z důvodů, proč si letos Sandero pořídilo v Česku 1310 motoristů, zatímco Spring pouze sedmdesát šest.