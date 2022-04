Další špatné hodnocení pro Dacii. Jogger si z testu bezpečnosti odvezl jedinou hvězdu

Dacia si vysloužila další nelichotivé hodnocení organizace Euro NCAP. Ta hodnotí bezpečnost nových automobilů a loni od ní Sandero dostalo jen dvě a elektrický Spring dokonce jen jednu hvězdičku. Teď se hodnocení dočkal až sedmimístný Jogger a ani on nedává rumunské značce důvod k radosti. Odvezl si totiž jen jedinou hvězdičku.

Doby, kdy bylo pět hvězdiček normou a čtyři zkoumány s trochu zvednutým obočím, už jsou dávno pryč. Po několikerém zpřísnění hodnocení nejsou čtyři hvězdičky ničím výjimečným a stále přibývá i automobilů se dvěma a méně hvězdičkami. V poslední době zaplavily stránky médií s tímto hodnocením především modely Renaultu. Ať už elektrické supermini Zoe s nulou, nebo modely Dacia Spring s jednou a Sandero se dvěma hvězdičkami.

Právě ze Sandera Stepway vychází i kříženec kombi a MPV Jogger, nejlevnější sedmimístné auto na trhu a od představení mezi zákazníky napříč Evropou velmi populární auto. Euro NCAP tak auto proti zdi neposlalo, ale vzhledem k vysoké technické podobnosti použilo hodnocení platné právě pro Sandero Stepway. Jogger si tak vysloužil jedinou hvězdičku. Pokud se ptáte, kam se poděla ta jedna hvězda, pak je to důvod sedmi míst k sezení. Pětimístný Jogger by si nejspíše vysloužil ony dvě hvězdičky, protože však s vyšším počtem míst nejde ruku v ruce lepší výbava, cestujícím v poslední řadě chybí okenní airbagy i připomínání zapnutí bezpečnostních pásů, bylo hodnocení sníženo.

Jinak se připomínky, které organizace měla k Sanderu, vztahují i na Jogger. Znamená to například, že rodinné auto není vyloženě nebezpečné, za ochranu dospělé posádky při čelním nárazu si odvezlo celkem 70 procent, což by samo o sobě stačilo i na lepší hodnocení. Po nárazu se jako problematické ukázaly některé části konstrukce palubní desky, které by různě velké cestující mohly zranit. Jako problematická se ukázala i absence středového airbagu, při bočním nárazu na stranu spolujezdce by tak řidič mohl utrpět vážná zranění. Špatná je i ochrana krční páteře cestujících vzadu při nárazu zezadu. Bezpečnost dětí pak Euro NCAP hodnotí 69 procenty, slabá byla především ochrana trupu desetileté figuríny při čelním nárazu.

To, co ponížilo hodnocení Joggeru nejvíce, jsou bezpečnostní asistenty. Už u Sandera zástupci organizace testující bezpečnost poukazovali na to, že nouzové brzdění, které je standardní výbavou Joggeru, reaguje jen na jiná auta, ale už ne na chodce a cyklisty. Pomocníka pro jízdu v pruhu a další asistenty (sledování mrtvého úhlu mezi příplatky Euro NCAP nezohledňuje) pak auto nemá vůbec, o chybějícím připomenutí nezapnutí bezpečnostního pásu ve třetí řadě sedadel už byla řeč. Za tuto oblast si auto odvezlo jen 39 procent, za ochranu chodců a dalších zranitelných účastníků silničního provozu pak jen 41 procent i kvůli zmíněnému nouzovému brzdění.

A protože nízké hodnocení ve dvou kategoriích předurčuje auto k tomu, že si nemůže odvézt vyšší celkový počet hvězdiček, získal tedy Jogger jen jedinou. Byť v rámci pasivní bezpečnosti nejde o vyložený propadák a třeba v hodnocení bezpečnosti dospělé posádky si loni čtyřhvězdičkový Opel Mokka vysloužil jen o tři procenta víc než Dacia.

Každopádně odborníci Euro NCAP a jeho spřízněných organizací si při hodnocení auta příliš servítek nebrali. "Auto může být dostupnější než jiné ve stejné kategorii, ale v otázce bezpečnosti se zdá, že dostanete jen to, za co si zaplatíte," řekl například Matthew Avery z poradenské společnosti Thatcham Research, která provozuje jednu z crashtestových laboratoří programu Euro NCAP. Vedle běžných prvků aktivní bezpečnosti postrádá podle něj Jogger i některé prvky bezpečnosti pasivní, které jsou jinde standardem.

V prohlášení, které cituje britský magazín Autocar, Dacia podobně jako u Sandera tvrdí, že Jogger splňuje všechny potřebné bezpečnostní předpisy. Zároveň automobilka nechce zavádět asistenční prvky, za které zákazníci nechtějí platit, případně je zkrátka ani nepotřebují. "Jogger je technicky identický se Sanderem Stepway, má ale jinou zadní část střechy. Na základě protokolu Euro NCAP by pětimístný Jogger měl dostat stejné hodnocení jako Sandero, to znamená čtyři hvězdičky za ochranu dospělých a dvě hvězdičky celkově. Hodnocení pro pětimístnou verzi ale zveřejněno nebylo a finální hodnocení se vztahuje jen na sedmimístnou variantu," konstatuje Dacia.

Na druhou stranu jiná sedmimístná auta, třeba Volkswagen Caddy nebo Land Rover Defender, která Euro NCAP v nedávné minulosti testoval, připomínkou nezapnutého pásu, kvůli čemuž bylo Joggeru poníženo hodnocení, ve třetí řadě sedadel disponují. A hodnocení pěti- a sedmimístné verze se proto u nich neliší.

Vedle Joggeru Euro NCAP ohodnotil i další dva modely: DS 4 a SUV Honda HR-V. A oba dva si vysloužily shodně čtyři hvězdičky, až DS 4 s dodatečným balíčkem asistenčních systémů dosáhl na pět hvězd. Francouzský model ve své základní konfiguraci odjel s 85 procenty za ochranu dospělých, 86 procenty za ochranu dětí, 74 procenty za ochranu chodců a 65 procenty za asistenční systémy (problémem se ukázalo hlavně standardní pouze kamerové nouzové brzdění). Poslední číslo dodatečný balíček pomocníků s radarem u nouzového brzdění změnil na 82 procent. HR-V získalo v dílčích kategoriích 82, 75, 72 a 78 procent. Kdyby lépe fungovaly zádržné systémy, především pro děti na zadních sedadlech, odjelo by japonské SUV s lepším výsledkem.