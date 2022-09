Populární SUV Mitsubishi se vrací. Nové ASX je Renaultem se třemi diamanty

Jsou to už více než dva roky, kdy Mitsubishi oznámilo, že se kvůli nízkým prodejům stáhne z evropského trhu. Nakonec svou pozici přehodnotilo, ale výrazně omezilo modelovou nabídku, jejíž základ navíc budou tvořit přeznačené Renaulty. První z nich se představil včera večer: nové ASX je doslova jen Renaultem Captur s logem tří diamantů.

Mitsubishi ASX se v první generaci zařadilo mezi evropské bestsellery a po několika modernizacích se nabízelo přes deset let. Prodalo se ho skoro 380 tisíc kusů. V tomto ohledu tak má novinka na co navazovat, jestli se jí to ale povede, je diskutabilní. Japonci totiž zvolili cestu "nejmenšího odporu", což znamená, že technice Capturu ani nedali vlastní tvary. Zkrátka vzali francouzské SUV, dali na něj svá loga a představili jej jako svůj nový model.

Jedinou změnu je možné registrovat v čelní masce, která výplní vzdáleně připomíná takzvaný dynamický štít, což je styl přední části používaný u modelů Mitsubishi z vlastního vývoje. Vzadu pak je místo loga jen nápis "Mitsubishi", jak je dnes u automobilů moderní. Mnoho změn se nekoná ani v interiéru, ASX tak má 7- nebo 9,3palcový centrální dotykový displej a může mít až 10,25palcový digitální přístrojový štít.

ASX po Capturu zdědilo i posuvnou zadní lavici, která tak umí přidat až 69 litrů prostoru pro zavazadla navíc k základním 332 litrům. Jinak se vnější ani vnitřní rozměry auta na platformě CMF-B nezměnily. Také motory jsou stejné. Základem je přeplňovaný litrový tříválec s výkonem 67 kW v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou.

Následuje přeplňovaná čtyřválcová třináctistovka s 12V mildhybridním systémem o výkonu 103 kW, která má manuální šestistupňovou převodovku, nebo 116 kW, která má sedmistupňový dvouspojkový automat. Vrcholem nabídky budou dva hybridy: klasický full-hybrid a dobíjecí plug-in hybrid. Oba mají pod kapotou zážehovou šestnáctistovku a dva elektromotory, plug-in hybrid pak přidává ještě 10,5kWh baterii.

Standardní hybrid má výkon 105 kW, zatímco ten dobíjecí nabízí 117 kW a čistě elektrický dojezd 49 km. Spotřeba se pohybuje kolem 1,5 litru na 100 km, zatímco klasický hybrid si řekne zhruba o 5,3 litru / 100 km. Obě hybridní varianty pohonu pak mají pohon předních kol v kombinaci s automatickou převodovkou.

Chybět nebudou bezpečnostní asistenční systémy: standardní výbavou všech ASX bude nouzové brzdění s detekcí chodců i cyklistů, pomocník pro jízdu v pruhu a čtení dopravních značek. Mezi příplatky nechybí sledování mrtvého úhlu, adaptivní tempomat nebo pomocník pro udržování vozu ve středu jízdního pruhu. Z dalších funkcí nechybí volič jízdních režimů nebo adaptivní podvozek.

Nové ASX s výrobou ve španělském Valladolidu se u dealerů objeví v březnu 2023, na ceny je tak zatím příliš brzy. Ty - ve vztahu ke Capturu startujícího na 456 tisících korunách - samozřejmě budou rozhodovat o úspěchu a neúspěchu modelu. Druhým Renaultem se třemi diamanty bude Colt, jehož základem se stane Clio. Pětidveřový hatchback bude k dispozici od podzimu příštího roku.