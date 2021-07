Pomóc, Němci nás chtějí vyluxovat. Ojetá auta mizí na západ a stále zdražují

Že s koncem pandemie stoupne zájem o ojetá auta, bylo jasné už před rokem a půl. Realita ale předčila i černé scénáře. Kvůli nedostatku čipů se nedaří obnovit výrobu nových vozů, zákazníci berou zavděk ročními ojetinami a spouštějí tak dominový efekt mezi auty staršími. Totéž se odehrává i v západních zemích. Jelikož jsou lidé ochotní zaplatit víc, směřuje tam stále více aut od nás.

Vzhůru letí ceny oblíbených modelů, zatímco ty méně oblíbené se dostávají do kurzu. "Volkswagen Passat zdražil od začátku roku o 8,3 procenta, Škoda Rapid o devět," vypočítává Petr Vaněček z AAA Auto. Právě Rapid přitom donedávna patřil k bazarovým Popelkám, v loňské recenzi jsme ho doporučovali právě pro příznivou cenu. Pětiletý vůz s 80 000 km tehdy stál kolem dvou set tisíc korun, nyní už přes dvě stě dvacet.

K podobnému zdražení se uchýlili všichni obchodníci. "Jinak bychom měli do týdne vyprodáno," shrnuje s nadsázkou ředitel prodeje ojetých vozů skupiny Tukas Karel Kadeřávek.

Všichni se shodují, že na obrovském vzestupu poptávky se podepsalo více faktorů. Na prvním místě nedostatek nových vozů. Továrny loni zastavil covid a letos nedostatek čipů. Překvapivě se zdá, že právě tento druhý výpadek rozkolísá trh výrazněji. První uzávěra se totiž kryla s útlumem prodeje, zatímco současné odstávky přichází do období, kdy poptávka strmě roste.

Většina automobilek připouští, že se situace neurovná ani do konce roku. U domácí Škody se na některé specifikace čeká až devět měsíců, u vozů vyráběných v Asii lhůty protahuje přetížená námořní doprava. Zákazníci nechtějí čekat a loví mezi ročními či dvouletými ojetinami. I těch je ale omezené množství, a tak ceny začínají stoupat.

Z druhé strany útočí na zánovní a mladší vozy nákupčí ze zahraničí, zejména z Německa. Nových aut se tam také nedostává, lidé přitom mají vyšší příjmy a jsou ochotní připlatit. Podle statistik německého serveru Autoscout stouply od loňska inzerované ceny ojetin o 10,2 procenta.

"Zájem obchodníků z Německa o české ojetiny je enormní, měsíčně by jen z našich pěti autobazarů vykoupili stovky aut. Za všechna auta z koncernu Volkswagen, tedy i vozy Škoda, jsou překupníci ochotní platit donedávna nepředstavitelné ceny," říká Robert Imling, ředitel prodeje ojetých vozů Louda Auto Plus.

Podobné situace se dosud odehrávaly jen za slabého kurzu koruny vůči euru. Ten se teď drží na poměrně vysoké hodnotě 25,60 Kč, ale síla německé poptávky je silnější.

Zvýšené ceny odhánějí od ročních vozů původní české zákazníky, kteří musejí hledat o kategorii níž. A vyvolávají zde stejnou situaci: převis poptávky, zdražení a přesun zájmu dosavadní klientely do další věkové třídy. Domino se postupně přelévá až do skupiny vozů starších patnácti let.

To vše se navíc odehrává v době, kdy se do bazarů přilévá vlna odložené poptávky posledních osmnácti měsíců. Lidé, kteří chtěli přesednout do novějšího vozu už během covidu či před ním, přicházejí teď. Tato poptávka pokrývá všechny věkové kategorie a ve všech dále zesiluje tlak na cenu.

Jen mírnou útěchou může být, že úměrně stoupají i ceny ve výkupu. Aby bazary měly co prodávat, nesmějí tolik tlačit na pilu. Necháváte-li tedy starší vůz protiúčtem, rozdíl se zmírní.

Přesto není čas pořízení vozu dále odkládat. Prodeje totiž tradičně dosahují vrcholu na podzim, takže největší převis poptávky nás teprve čeká. "V nejbližších měsících pravděpodobně ještě o jednotky procent porostou," předpokládá Petr Vaněček z AAA Auto.