Policie opět "nakupovala v bazaru". Na Hradecku bude zloděje aut chytat staré Audi A8

před 50 minutami

Dopravní policie Královéhradeckého kraje dnes na dálnici D11 nasadila do provozu speciálně vybavené osobní vozidlo Audi A8 v civilním provedení. Auto, jehož výkon je 400 koní a maximální rychlost přes 250 kilometrů v hodině, policii především pomůže odhalovat kradená auta. Hradecký kraj je jedním z tranzitních území pro převoz kradených aut ze západní Evropy do Polska. ČTK to řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Devítiletá limuzína, která dříve sloužila na policejním prezidiu, disponuje zařízením pro automatické čtení registračních značek. Systém tak dá posádce vozu okamžitě na vědomí, že vozidlo je kradené či má například propadlou technickou kontrolu. Základnou auta je dálniční oddělení Pravy. Silniční stíhačka v okolí Brna. Policie si pořídila Audi RS6, je však 10 let staré číst článek Auto s osmiválcovým motorem o objemu 4,2 litru má pohon na všechna čtyři kola a automatickou převodovku. Do jeho vybavení patří také zastavovací pásy s hřeby, GPS lokátor, defibrilátor či zdravotnická sada. S Audi A8 se vozový park oddělení Pravy na D11 rozrostl ze tří na čtyři vozy. Dosud mělo oddělení po jedné Škodě Superb a Škodě Octavia a jeden Volkswagen Transporter. Kromě dálnice bude policie vůz audi využívat k dohledu nad silničním provozem i v celém Královéhradeckém kraji. Loni policie v kraji zadržela řidiče tří vozů ukradených v Německu nebo v Rakousku. Řidiči se je pokusili přepravit do Polska. Letos na konci února policie na D11 stíhala a zadržela řidiče, který jel ve voze VW Passat s polskou registrační značkou po dálnici rychlostí 200 kilometrů v hodině. Přehled Pomáháme a nakupujeme. Policie chce koupit 620 nových SUV, máme jedenáct kandidátů Loni posílily flotilu dopravní policie dva motocykly BMW 1200. Nyní má policie v Královéhradeckém kraji k dispozici deset strojů BMW a tři Hondy. Krajská policie má v současnosti osm osobních aut v civilním provedení určených ke stíhání neukázněných řidičů, kromě audi dva superby a pět octávií.