Pininfarina Battista: Nejsilnější sporťák z Itálie má 1900 koní a je to elektromobil

Na autosalonu v Ženevě letos frčí superlativy. Poté co Bugatti představilo nejdražší nové auto na světě, ukázala se ještě karosárna Pininfarina. Firma, která dlouhou dobu spolupracovala třeba s Ferrari, se sama vrhla na výrobu vlastních vozů a první z nich je skutečně úctyhodný. Pininfarina Battista, pojmenovaný po zakladateli firmy, je hypersport, který přijde na trh v roce 2020. Čistý elektromobil má výkon 1900 koní a točivý moment 2300 newtonmetrů. Jedná se o nejsilnější auto světa homologované k provozu na běžných silnicích.

Stejně neuvěřitelné jsou i dynamické parametry. Zrychlení z nuly na sto nemá zabrat ani dvě vteřiny - to je prý svižněji než u vozu formule 1 - a nejvyšší rychlost by měla přesáhnout 350 kilometrů za hodinu. To vše samozřejmě při nulových emisích a dojezdu 450 kilometrů na jedno nabití (baterie má kapacitu obřích 120 kilowatthodin). Něco podobného by prý s klasickým spalovacím motorem vytvořit nešlo.

Designérské studio, které příští rok oslaví 90 let a které stojí za podobou více než stovky supersportovních Ferrari, chce, aby jeho vůz byl exkluzivní záležitostí. Celkově tak nemá vzniknout více než 150 Battistů.

Všechna auta budou pod dohledem Paola Pininfariny, šéfa firmy a vnuka zakladatele Battisty, vyráběna ručně v turínské karosárně a rovnoměrně rozdělena mezi tři oblasti: 50 kusů si budou moci objednat v Severní Americe, 50 v Evropě a 50 na Blízkém východě / v Asii. Objednávky mají přijímat jen ti nejlepší prodejci luxusních aut na světě.

Pro snížení hmotnosti je karoserie vozu vyrobena z karbonu, velká baterie má tvar písmene T a je umístěna v podlaze, aby bylo těžiště auta co nejníže. Elektromotory budou hned čtyři, každý bude pohánět jedno kolo, aby bylo možné dosáhnout zcela variabilního rozdělení točivého momentu pro co nejrychlejší průjezd zatáčkou.

Před obloukem pak auto zpomalí karbonkeramické brzdy a také zadní výsuvné křídlo, které funguje i jako aerodynamická brzda.

"Pro naši rodinu je uvedení tohoto vozu splněným snem," prohlásil šéf karosárny Paolo Pininfarina. "Můj děda vždy snil o tom, že pod jeho jménem bude existovat celá řada vlastních aut."

Auta ale nebudou vznikat přímo pod karosářským studiem, pro produkci vozů vznikla nová sesterská společnost Automobili Pininfarina, jejímž šéfem je Michael Perschke. Obě firmy patří pod indický koncern Mahindra.

Indové se na vývoji auta ostatně sami podíleli, v tiskové zprávě se výrobce chlubí tím, že využil jejich expertizu nabranou při závodech elektrické formule E. Naladění auta a jeho pěti jízdních režimů by měl mít na svědomí pilot týmu Mahindra Nick Heidfeld (znáte i z formule 1).

Na vývoji spolupracovala i chorvatská firma Rimac, v jejímž elektrovoze Concept One se minulý rok málem zabil moderátor Richard Hammond. Přispěla svými znalostmi v oblasti baterií.

Svůj podíl na vývoji má i pneumatikářský koncern Pirelli, který pomohl vytvořit pláště schopné vydržet točivý moment a výkon supersilného elektromobilu.

Ptáte se na cenu? Britský web Autoexpress.co.uk tvrdí, že by se měla pohybovat mezi jedním a půl a dvěma miliony liber (tedy asi 44,5 až 59,4 milionu korun).