Šéf Lamborghini: Elektrický pohon se nevyhne ani nám. Chystáme auto do zásuvky

Dunivý zvuk obřího motoru bude následovat ticho. Šéf Lamborghini Stefano Domenicali v rozhovoru pro německý Welt am Sonntag potvrdil příchod plug-in hybridního supersportu. "Příští generaci našich supersportovních aut budeme nabízet i s plug-in hybridním ústrojím," řekl. Nástupci současných modelů Aventador a Huracán tedy budou mít spalovací motor a k němu elektrickou pohonnou jednotku s baterií dostatečně velkou k tomu, aby se dala nabíjet ze zásuvky a čistě na elektřinu se dalo ujet několik desítek kilometrů.

Čisté elektroauto ale italský výrobce luxusních sportovních aut "v blízké budoucnosti" nechystá. Automobilka, která je součástí koncernu Volkswagen, tak jde jinou cestou než sesterské Porsche, které bude nabízet elektrickou verzi téměř v každé modelové řadě od roku 2027.

Elektrifikace (minimálně v podobě hybridu) se přitom bude týkat i ikonického sporťáku 911. A již příští rok se dočkáme čistě elektrického čtyřdveřového modelu Taycan.

Pokud je elektrifikace trendem, který se nevyhne ani Lamborghini, autonomní řízení nechává Domenicaliho chladným. "Když si někdo pořídí naše auto, chce ho řídit, ne se jen nechat vozit," prohlásil v rozhovoru.

Pod Domenicaliho vedením slaví Lamborghini úspěchy. Vloni se mu podařilo prodat 5750 aut, v roce 2017 jen 3815. Prodejům pomáhá i SUV Urus. Pro rok 2019 si ale italská firma stanovila strop: nechce dodat více než 8000 aut.

"Mohli bychom postavit víc vozů, máme na to kapacitu i poptávku. Není to ale náš cíl," říká Domenicali. Důležitější podle něj je, aby byly vozy s útočícím býkem ve znaku pro zákazníky co nejatraktivnější.