Nové Ferrari je tu. F8 Tributo je nejsilnějším osmiválcem v historii značky

Italská automobilka Ferrari dnes krátce před oficiální premiérou na autosalonu v Ženevě představila první fotografie svého nového supersportu s osmiválcovým motorem uprostřed. Nástupce modelu 488 GTB se jmenuje F8 Tributo a má 720 koní, to je o 50 koní víc, než nabídl předchůdce. Motor má stejné parametry jako V8 v odlehčeném speciálu 488 Pista, a F8 Tributo se tak stává nejsilnějším osmiválcovým Ferrari mimo speciální série.

Dynamické parametry berou dech. Novinka zrychlí z nuly na sto za 2,9 sekundy, z nuly na dvě stě za 7,8. Upalovat může rychlostí až 340 kilometrů za hodinu. Přeplňovaný osmiválec je trojnásobným vítězem ankety Motor roku, a vloni dokonce získal titul nejlepší pohonné jednotky posledních 20 let.

Dynamiku však nemá na svědomí jen vyšší výkon motoru. Nové Ferrari je o 40 kilogramů lehčí (suchá hmotnost je 1330 kilo) a má vylepšenou aerodynamiku, která vychází ze závodních speciálů. Přítlak, klíčový pro rychlou jízdu v zatáčkách, je o 15 procent vyšší než u GTB, auto nabídne lepší chlazení motoru i brzd. To aby řidič mohl vůz na závodní dráze využít naplno, a to vše bez velkých křídel a výrazných spojlerů, které by kazily uhlazené tvary sporťáku. Typickým řešením je v tomto směru průduch S-Duct, který se otevírá na přední kapotě.

Ferrari se přitom chlubí tím, že navzdory vysokému výkonu a přítlaku má být toto nejdynamičtější auto v nabídce italské značky použitelné pro běžné ježdění a přístupné i méně zkušeným řidičům.

V F8 Tributo proto nasazuje pokročilou verzi stabilizačního systému Side Slip Angle Control, který usnadňuje jízdu řízený smykem a přitom nad pilotem stále drží ochrannou ruku. Podobnou roli by měla sehrát i inovovaná funkce Ferrari Dynamic Enhancer, která usnadní ovladatelnost vozu na limitu.

Design auta má předznamenávat vzhled budoucích Ferrari a vznikl přímo v Maranellu (v dřívějších dobách byli za vzhled italských supersportů odpovědní u Pininfariny).

Jednotlivé prvky odkazují i na starší modely. F40 z osmdesátých let připomínají štěrbiny v průhledném krytu osmiválce. Dvojité zadní svítilny jsou naopak odkazem na model 375 GTB z let sedmdesátých.

Menší volant by měl zvýraznit obratnost auta. Palubní deska nabízí kromě inovovaného palubního systému a nových ovladačů i menší sedmipalcový dotykový displej před spolujezdcem.

Cenu a datum uvedení na trh značka oznámí pravděpodobně již příští týden na autosalonu v Ženevě.