Pět pokut za jedno špatné parkování. V pořádku, říká město i právník

Kdo zastaví tam, kde nemá, musí si připravit hodně peněz. Platí to tak alespoň v Praze, kde magistrát vybírá pokuty za tentýž přestupek opakovaně. Příští rok mají navíc pokuty za špatné parkování v hlavním městě citelně podražit.

Čtenářka Aktuálně.cz Pavla Barvířová bydlí v centru Prahy, na dohled od Národní třídy. S parkováním je to v těchto místech údajně čím dál složitější, nedaleko jejího domu totiž před časem otevřeli velký hotel. Zatímco dříve se tu prý volné místo našlo alespoň večer, v poslední době ani to ne. Místní parkují kde se dá, a tak se stalo, že škodovka paní Barvířové se ocitla v Ostrovní ulici, na místě mimo modrou zónu vyhrazenou pro rezidenty. "Občas tu v nouzi parkují všichni, jenže tam zastavil syn a neřekl mi to. Auto tak na místě zůstalo několik dní," přiznává.

Ještě před pár lety by celou věc vyřešil pokutový bloček nebo nasazená botička. Avšak od doby, kdy nad pořádkem v parkování dohlížejí auta vybavená speciálními kamerami, je kontrola i výběr pokut řádově intenzivnější. Monitorovací auto stihne za den projet mnohem více ulic, než by prošel běžný pochůzkář, do některých se vrací opakovaně.

Pavle Barvířové tak za špatné stání na jednom místě přišlo celkem pět pokut po 400 korunách. "Zaplatila jsem, ale přijde mi divné, platit několikrát za jedno pochybení."

Motoristický právník Michal Dlabola však upozorňuje, že takovému postupu pražského magistrátu, který pokuty rozesílá, vlastně nestojí nic v cestě. "Správní orgán sice musí postupovat podle zákona, ale v zákoně určitě nestojí nic o časovém odstupu mezi pokutami, během kterého by ji nesměl udělit znovu."

Jiná věc by podle Dlaboly byla, kdyby v takové věci existovalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které je závazné i pro nižší instance. "Ale takové rozhodnutí mi není známo," říká právník.

Když redakce Aktuálně.cz zjišťovala, v jakém intervalu je přestupek opakovaně zaznamenáván a pokutován, narazila na hradbu mlčení. Společnost Iterait, provozovatel monitorovacích aut, redakci odkázala na Technickou správu komunikací s tím, že ona zodpovídá pouze za provoz monitoringu.

Barbora Lišková z TSK zase tvrdí, že její organizace zóny placeného stání pouze spravuje, a není tak v její kompetenci věc jakkoliv komentovat. "Správním orgánem, který může přestupek vyhodnotit dle zákona o silničním provozu a provozovateli vozidla vyměřit pokutu, je městská část," uvedla Lišková.

Redakce se proto se stejným dotazem obrátila na vedoucího Odboru dopravně správních agend pro Prahu 1 Aleše Jedličku. Odpověď přišla od mluvčí úřadu Karolíny Šnejdarové. Uvádí se v ní, že jde o komplikovanou problematiku, které se věnují hned tři právní normy. A že se těmito normami úřad řídí. "Pokud jde o frekvenci a trasy jízdy kontrolních vozidel, tak touto informací nedisponuji," tvrdí Šnejdarová.

Radní pro dopravu na Praze 1 Vojtěch Ryvola (ANO) míní, že opakované pokutování za špatné parkování je v pořádku. "Nezaplacením parkovného přichází městská část o 60 korun za hodinu, to je 1440 korun za den a 43 200 korun za měsíc," vypočítává.

Pokud ale majiteli auta přijde více pokut od jednoho správního orgánu, může je všechny sloučit do jednoho řízení. V něm mu pak v současnosti hrozí maximální pokuta 2500 korun, od příštího roku však tato hranice desetinásobně stoupne. "Pokuta 25 tisíc mi přijde naprosto v pořádku, připadá mi dokonce nízká," komentuje Ryvola nový sazebník. Podle radního pro dopravu od 1. ledna zároveň stoupne i výše jednotlivých pokut za špatné parkování. V současnosti je to 400 korun za přestupek, od Nového roku to bude rovných sedm stovek.

Jestliže provozovatel auta zaslanou pokutu nezaplatí, věc je automaticky postoupena do správního řízení. V něm je to zpravidla dražší než původně požadovaná částka z obsílky, ale neplatí to vždy. "Ve sporných případech se dá proti pokutě podat rozpor," připomíná Ryvola.

Motoristický právník k tomu dodává, že správní orgán by měl přihlédnout ke konkrétní situaci. "Typickou polehčující okolností bývají zdravotní problémy," uzavírá Michal Dlabola.