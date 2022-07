Jak se teď dostaneme domů? Asistenci v zahraničí lze pojistit, ale pozor na podmínky

Letní cesty za dobrodružstvím provází radost z moře, hor a zážitků, ale také únava a stres řidiče. Riziko nehody je citelně vyšší, starší auto se také může nečekaně porouchat. Podmínky asistenční služby je rozhodně lépe prozkoumat předem. Levnější pojistky asistenci v zahraničí neobsahují, dá se ale přikoupit.

"Vy mi zaplatíte odtah jen do nejbližšího servisu? A jak se odsud dostaneme domů?" zní jedna z nejméně příjemných otázek, na jaké o prázdninách odpovídají dispečeři motoristické asistence.

Odtahové služby si počítají kolem 21 korun za kilometr jízdy tam i zpět. Výlet do chorvatského Zadaru tak včetně poplatků za dálnici vyjde na padesát tisíc, nepočítaje v to náhradní dopravu osob.

Na takovou eventualitu je lépe myslet předem a dobrá zpráva je, že na ni myslí i většina pojišťoven. Kromě levného povinného ručení, které celoročně kryje podstatně menší rizika při každodenních cestách do práce, nabízí i krátkodobé služby na dovolenou.

První, které stojí za zvážení, je havarijní pojištění na dobu určitou. Řidič unavený stovkami kilometrů jízdy je ideální kandidát na ztrátu pozornosti a zavinění nehody. A tedy i na poškození vlastního auta. U vozidla s tržní cenou od dvou set tisíc korun nahoru se takové pojištění vyplatí, pojišťovny proplácí opravu až do osmdesáti procent hodnoty.

Většina pojišťoven nabízí krátkodobé havarijní pojištění na jeden měsíc. Na pětiletou Octavii vychází většinou na dva až tři tisíce korun při spoluúčasti 20 procent, respektive 20 tisíc korun. Podrobnosti uvádíme v tabulce.

V konkrétním případě budou hrát roli další faktory jako léta najezděná beze škod nebo věrnostní slevy od vaší stávající pojišťovny. Připomínáme však, že havarijní pojištění si můžete sjednat jinde než povinné ručení.

Krátkodobé havarijní pojištění

Škoda Octavia 1.6 TDI r. 2017, 100 000 km, 350 000 Kč

Allianz 3 měsíce 2518 Kč ČPP 1 měsíc 969 Kč * Direct 14 dní 1342 Kč Generali ČP 15 dní 1388 Kč Kooperativa 1 měsíc 2764 Kč Uniqa 1 měsíc 1676 Kč *) Spoluúčast 15 %

Majitelé starších aut s nízkou tržní hodnotou toho při nehodě od pojišťovny moc nedostanou, takže havarijní pojistku nevyužijí. Ocení však pojištění asistence, aby poškozené nebo vážně porouchané auto alespoň dostali ke svému opraváři v Česku.

Většina pojišťoven tyto služby řadí do několika kategorií, jejichž podmínky je dobře prostudovat do detailu. Nejlevnější pojistky kryjí asistenci jen na území Česka. Další přidávají služby v zahraničí, ale v omezeném rozsahu, nejčastěji odtah do nejbližšího servisu.

Ten pomůže při menší závadě jako kolaps startovací baterie, ale ne při větších opravách, které jsou v zahraničí dražší než u nás a trvají déle než vaše dovolená. Nemluvě o handrkování při nedodržení termínu a pozdějších reklamacích.

Repatriaci vozidla a náhradní dopravu posádky domů hradí nejvyšší úroveň asistenční služby. Zpravidla po ověření, že vozidlo nelze během dvou až pěti dnů opravit v místě nehody. Přehled uvádíme v tabulce.

Celoroční připojištění asistence k povinnému ručení

Pojišťovna Produkt Roční pojistné Limit plnění Allianz Rozšířená asistence Dle typu pojistky Odtah do ČR ČPP Asistence Car Plus 3500 Kč 66 000 Kč Direct Asistence L 1199 Kč 30 000 Kč Generali ČP Asistence L 1800 Kč 50 000 Kč Kooperativa Asistence Max+ 1600 Kč Bez limitu Uniqa Asistence Komfort 500 Kč 1700 eur

Pozor ovšem na to, že u některých pojišťoven je asistence pevně svázaná s typem povinného ručení, takže ji nejde snadno změnit jindy než na výročí smlouvy. U jiných jde o připojištění, které lze uzavřít kdykoli.

Nejpružnější - a v některých případech i nejvýhodnější - řešení najdeme u pojišťoven, které nabízejí asistenci vozidla k rodinnému cestovnímu pojištění. To se z definice uzavírá jen na dobu dovolené a v tabulce níže ho uvádíme na dobu 14 dnů.

Připojištění asistence vozidla k cestovnímu pojištění

Pojišťovna Cena 14 dnů Limit plnění Direct 165 Kč 20 000 Kč Generali ČP 480 Kč 75 000 Kč Uniqa 351 Kč 4000 km

I tady ale záleží na podmínkách. Například ČSOB pojišťovna nabídne v cizině jen odtah do nejbližšího servisu. Naopak limity Generali České pojišťovny a pojišťovny Uniqa by pokryly odtah domů i z jihu Francie nebo středu Skandinávie.