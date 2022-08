Od muzea k muzeu. NTM poprvé pořádá motocyklový výlet za Jawami, můžete se přidat

Pražské Národní technické muzeum zve na netradiční akci pro zájemce o motocyklovou historii. Dá se popsat jako motovýlet od muzea k muzeu. Spojí prohlídky motocyklové sbírky v expozici Doprava v NTM na Letné a výstavy Fenomén Jawa v NTM v Plasích. Z Prahy pojede skupinka účastníků na historických motocyklech, na akci se stačí přihlásit mailem.

"Je to vůbec poprvé, co něco takového pořádáme, a asi to bude mít trochu punkový nádech," směje se ředitel expozice Doprava v NTM, kurátor sbírek a také komentátor automobilových a motocyklových výstav Arnošt Nezmeškal.

Tuto sobotu 13. srpna se koná akce nazvaná Z muzea do muzea, která spojí více prohlídek. Začíná se v 10:30 v Národním technickém muzeu na Letné v expozici Doprava, kde se zájemci mohou účastnit prohlídky stálé motocyklové expozice komentované Arnoštem Nezmeškalem.

Odtud pak fanoušci historické jedné stopy vyrazí do cílové destinace, muzea v Plasech u Plzně, kde NTM provozuje Centrum stavitelského dědictví. Sem byla letos na jaře přesunuta velice úspěšná výstava Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji neznáte, jen v lehce komornějším duchu.

Zatímco na Letné bylo k vidění něco přes padesát motocyklů, v Plasech jich je lehce přes dvacet. Jde však mnohdy o skutečné rarity, nevídané kusy, často jediné dochované konkrétního vyráběného typu. Mezizastávkou bude motocyklové muzeum Splněný sen v Pavlíkově u Rakovníka.

"Společně vyrazíme z Letné na historických motocyklech. Není podmínkou mít Jawu, ostatně zatím máme potvrzené různorodé stroje, třeba jeden Royal Enfield nebo předválečný Zündapp," dodává Nezmeškal. Trasa vedoucí po okreskách, mimo dálniční tahy, by měla mít lehce přes sto kilometrů.

Arnošt Nezmeškal má sice doma Jawu 175 Villiers a také jednu "panelku", v sobotu ale na výlet z muzea do muzea vyráží na svém předválečném britském stroji AJS z 30. let minulého století. "Je to moje nejoblíbenější motorka. Jen jsem na cestu zvědavý, má čerstvě po repasi a najela zatím jen asi 40 mil," uvažuje.

Kdo by se k premiérové muzeální motovýpravě rád připojil, stačí se registrovat přes e-mail [email protected], účast bude podle kurátora omezená. "Zatím je nás asi jen deset, určitě se může kdokoli ještě přidat. Víme, že přijedou dvě Jawy 500 OHC 02, dále zmíněný Zündapp 600, který vlastní Marcel Sezemský, milovník historických letadel, a také Jawa 350 Bizon publicisty a sběratele Honzy Čejchana. Ten Jawy miluje. Srdečně zveme další," uzavírá Arnošt Nezmeškal.