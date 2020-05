O autokina je zájem a vznikají další. Nově dvě v Praze, v Letňanech a na Strahově

Popularita autokin se v Česku zvedla poté, co běžná kina musela zavřít kvůli pandemii. V pondělí 11. května už sice běžná kina mohou otevřít, zdaleka na všechna toho ale využijí, protože bude potřeba dodržovat přísná hygienická opatření. I proto vznikají nová autokina, v pondělí například v Mercedes-Benz Areně v prostorách výstaviště PVA EXPO v pražských Letňanech a v úterý na Strahově.

Oscarový snímek Tenkrát v Hollywoodu byl nejnavštěvovanějším filmem uplynulého víkendu, kdy se promítání vzhledem k opatřením proti koronaviru konala pouze v autokinech. Snímek režiséra Quentina Tarantina lidé sledovali z téměř 250 aut. Diváci, kterých bylo ve vozech různé množství, v pokladnách nechali 142 250 korun. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů (UFD).

Autokina nahrazovala kinosály, které musely od 10. března kvůli covidu-19 přerušit provoz. Klasická kina mohou zahájit omezený provoz v pondělí 11. května, v sále ale může být maximálně 100 lidí, každá druhá řada musí zůstat neobsazená a v jednotlivých řadách lze prodat nejvýš dvě sedačky vedle sebe.

Samozřejmostí je pak dostatek dezinfekce, roušky personálu i návštěvníků a preference prodeje lístků přes internet. Všichni uvolnění provozu nevyužijí. Například vedení multiplexů Cinema City v České republice se rozhodlo odložit otevření svých kin do té doby, dokud situace neumožní provoz bez větších omezení.

První premiéry uvedou kina 14. května. Do znovuotevřených kinosálů zamíří dokument 11 barev ptáčete režiséra Vojtěcha Kopeckého, které je pohledem za oponu natáčení filmu Nabarvené ptáče režiséra Václava Marhoula. Kina uvedou také americký válečný snímek Nejvyšší pocta nebo francouzský rodinný film Zapomenutý princ. Švédsko-gruzínský film Dokud se tančí uvede nová distribuční značka Queer Kino.

V autokinech, která premiéry neuvádí, byl dále největší zájem o dokument V síti, který Vít Klusák natočil spolu s Barborou Chalupovou a který je šokující výpovědí o zneužívání dětí na internetu. Stovky lidí přijely také na nejnavštěvovanější snímek roku 2019 Ženy v běhu, muzikál Mamma Mia! s podtitulem Here We Go Again postavený na písních skupiny ABBA a divácký hit Jiřího Havelky Vlastníci.

Autokina začala vznikat v Praze i dalších městech. Autokino, které vyrostlo u Letiště Václava Havla, zahájilo provoz 24. dubna kultovním americkým snímkem Pulp Fiction. Ve venkovní kinosál se od 27. dubna proměnilo Nákladové nádraží Žižkov. Autokina se v poslední době objevila také v Sokolově, Liberci, Mladé Boleslavi nebo Příbrami. V pondělí 11. května zahájí provoz Mercedes-Benz Arena - Autokino pod hvězdou, které je umístěno na hlavním parkovišti výstaviště PVA Expo v Letňanech.

V úterý 12. května se otevře autokino u strahovského spartakiádního stadionu. Autokino Strahov bude v současné chvíli největším v Praze, a to s kapacitou pro 120 automobilů. Kromě filmových projekcí se zde během léta uskuteční různorodé kulturní akce.

Minulý týden zahájilo provozu Autokino Dlabačov. Po první týdnu, kdy bylo vyprodáno, se kino rozhodlo přidat představení. Naopak autokino na parkovišti u koupaliště Džbán nedaleko Divoké Šárky, které mělo fungovat od 6. května, nesehnalo dost peněz a skončilo.

Tabulka nejnavštěvovanějších filmů v ČR (autokina) o uplynulém víkendu:

Pořadí Název filmu Víkend tržby (v Kč) Víkend počet aut Celkem tržby (v Kč) Celkem diváci * 1. Tenkrát v Hollywoodu 142.250 242 70,558.427 435 000 2. V síti 91.900 775 46,648.442 307.000 3. Ženy v běhu 72.700 287 195,529.767 1,314.500 4. Mamma Mia! Here We Go Again 36,000 120 41,997.904 285.000 5. Vlastníci 28.200 119 41,311.136 284.000

* Celkový počet diváků je přibližný, protože provozovatelé autokin neuvádějí počet lidí ve voze. Zdrojem dat je UFD.