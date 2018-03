Nový designér Škody: Chtěl bych navrhnout auto, jehož plakát si budou lepit malí kluci nad postel

před 3 hodinami

Když loni Škoda oznámila odchod Jozefa Kabaně k BMW, byl to pro většinu lidí šok. Někteří dokonce mluvili o automobilové události roku. Mladoboleslavská automobilka si dávala s oznámením jména nového hlavního designéra poměrně na čas. Až v srpnu oznámila, že se jím stane Oliver Stefani. Ten od roku 2002 pracoval pro Volkswagen a má na svědomí například rodinu elektromobilů ID. "Přál bych si, aby byl design vozů Škoda emocionálnější," řekl v rozhovoru německý designér.

Aktuálně.cz: Když porovnáte Volkswagen a Škodu, existují mezi nimi nějaká specifika?

Oliver Stefani: Při naší práci se musíme držet kritérií, která určují design, bez ohledu na to, jestli tvoříte auta pro značku Volkswagen, Audi, nebo Škoda. Musíte dělat vše pro to, aby se auta v rámci koncernu něčím lišila, aby neexistovaly prvky, které by byly jednotící a překrývaly se.

Jak byste v pár slovech popsal design vozů Škoda?

Jde o automobily, které mají křišťálově čisté linie, správné proporce a srozumitelnou formu. A právě srozumitelnost je pro naše zákazníky důležitá. Myslím si, že není dobře, když jsou auta příliš vyumělkovaná a zdobená. Konkrétní příklad ale uvádět nechci (smích).

Zdá se vám design nových vozů značky konzervativní?

Nepovažuji jej za konzervativní. Nemáme žádný problém oslovit jím i mladé zákazníky. Sám znám lidi, kteří jsou z řad těch mladších a mají rádi design vozů Rapid a Fabia.

Jaká je tedy vaše designová vize Škoda Auto?

Domnívám se, že Škoda v minulých letech odvedla dobrou práci, na druhou stranu je tady potenciál, jak značku rozvíjet dál. Mým cílem je na tuto práci navázat a dále posouvat designovou filozofii tak, aby uspěla v budoucnu. Přál bych si, aby design našich aut byl emocionálnější. Když si zákazníci dnes kupují auto, přistupují k tomu racionálně. Já bych chtěl, aby se čím dál častěji rozhodovali srdcem.

Je cílem do budoucna snížit průměrný věk zákazníků?

Každý věk zákazníka je pro nás ten správný a mám pochybnosti, jestli je správné honit se pouze za těmi mladšími. Auta musíme navrhovat tak, aby se líbila všem věkovým kategoriím navzdory tomu, že existuje trend zalíbit se především mladším generacím.

Tvorba designu nového vozu je dlouhodobý proces. Bude na chystaných modelech Škoda váš podpis?

Některé vozy vznikly ještě před mým příchodem, tam má stopa nebude. Na dalších modelech už ale bude více vidět můj rukopis.

Kdy tedy můžeme očekávat vaši první Škodu?

První vůz ukážeme v příštím roce.

Ovlivnil jste však již teď nějak podobu nového konceptu Vision X?

Když jsem nastoupil do Škoda Auto, provedl jsem určité změny, týkající se přední části tohoto vozu.

Právě u nového konceptu není vzadu logo, ale pouze nápis Škoda. Je to něco, co se může objevit v budoucnu?

My se snažíme otestovat reakce zákazníků. Ve jméně značky totiž máme nad písmenem S háček, což je něco typicky českého. Chceme si tak s touto myšlenkou pohrát a vyzkoušet si, jak to bude na zákazníky působit. Navíc například v Asii nemusí být logo jednoznačně identifikovatelné, jméno je rozhodně známější. A osobně si myslím, že to zezadu vypadá lépe. Jako designéři pak máme více volnosti při práci s podobou zádi vozu. A jestli se to v budoucnu objeví na modelech Škoda? Uvidíte, bude to překvapení.

Hodně se mluví o faceliftu Octavie. Někteří tvrdí, že šlo možná až o příliš velkou změnu. Jaký máte na vůz názor?

Podle mne tato změna nebyla příliš velká. Mám rád, když auta vypadají jinak, i když novináři často píší, že všechna auta vypadají stejně. Když potkám novou Octavii na silnici, hned ji rozpoznám podle rozdělených světel, což mne těší. I proto jsme pracovali na odlišném uspořádání světel u Visionu X, které je odlišné od Kodiaqu a Karoqu.

Jaká je vaše oblíbená Škoda?

Když půjdu do historie, tak musím říct, že mne inspiruje Popular Monte Carlo. To je elegantní, stylové auto. Má několik prvků, které i dnes mohou být inspirací pro naši práci. Ze současné produkce se mi nejvíce líbí Superb, který na silnici působí velice sebevědomě. To mám rád a myslím si, že je to jeden z důvodů úspěchu vozu.

Máte nějaké auto snů, které byste pro Škodu rád navrhl?

Rád bych, abychom byli schopni navrhnout auto, které si malí kluci budou lepit jako plakát nad postel. Potřebujeme něco, co je emocionální. Nemohu v tuto chvíli říct konkrétně, o jaký vůz se jedná, ale v následujících letech na něm budeme pracovat.

