Přehled nových aut pro rok 2022. Ferrari ukáže první SUV, Škoda opět nabídne kupé

Alfa Romeo Tonale

Po delší době představí v roce 2022 nový model Alfa Romeo. Půjde o odkládané SUV Tonale, konkurující autům jako BMW X1, Audi Q3 nebo Mercedes-Benz GLA. Vnější vzhled bude vycházet ze skoro tři roky starého konceptu, techniku si pak podle zahraničních zdrojů půjčí od dalších aut skupiny Stellantis. Poprvé tak Alfa Romeo nabídne plug-in hybrid, to když si Tonale půjčí pohon z Jeepu Compass 4xe. To znamená kombinaci benzinové třináctistovky a elektromotoru s výkonem dohromady 140 nebo 176 kW. Poháněná budou v plug-in hybridní verzi všechna kola, Tonale ale dostane i čistě benzinový pohon a spekuluje se dokonce o použití turbodieselu. Premiéru by mělo mít SUV v červnu.