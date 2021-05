Nová Škoda Fabia oficiálně: VW Golf dorostla kufrem a Hyundai i30 takřka cenou

Škoda dnes oficiálně představila čtvrtou generaci svého tradičně druhého nejdůležitějšího a po odchodu městského Citigo také nejmenšího modelu. Nová Fabia dostala se zpožděním platformu MQB jako příbuzné modely VW Polo a Seat Ibiza a mezigeneračně výrazně vyrostla, na délku má poprvé přes čtyři metry a její kufr pojme stejně nákladu jako u většího Volkswagenu Golf.

Vnější design Fabie tvarově navazuje na předchůdkyni, působí ale moderněji, dotaženěji a ještě o kousek dynamičtěji. Zajímavostí je, že Škoda i u svého nejdostupnějšího auta přešla na tradičně dražší dělené zadní LED svítilny, jejich část nově nese víko kufru.

Samotné lampy jsou plné tradičních krystalických efektů a na českou tradici vozu odkazuje i prolis na předních dveřích. Zobrazuje českou vlajku s jejím charakteristickým klínem.

Podobně jako Scala nebo Octavia bude i Fabia již od základní verze vybavená LED světlomety (dálkové budou halogenové žárovky), na přání budou k dispozici v pokročilejší verzi s rozšířenými funkcemi. Odliší se jinou grafikou a také umístěním diod za čočky, ne do parabol. Na rozdíl od modernizovaného a technicky spřízněného Volkswagenu Polo nová Fabia nebude mít matrix světlomety se stálým dálkovým světlem a vykrýváním protijedoucích vozidel.

Zatímco vnější design je spíše evoluční proměnou, ne nepodobnou vývoji u VW Golf, vnitřek Fabie se razantně modernizoval. Podobně jako u Kamiqu, Scaly, Octavie nebo Enyaqu dominuje palubní desce dotykový displej. Ten může mít úhlopříčku až 9,2", ještě větší 10,25" obrazovka bude za příplatek tvořit přístrojový štít.

Naopak klimatizace bude mít v případě Fabie (na rozdíl od Octavie nebo Enyaqu) nadále svůj mechanický panel s otočnými ovladači. Jen vybrané komplexnější nastavení bude nutné měnit pomocí centrálního dotykového displeje. Půjde například o zapnutí vyhřívání čelního skla.

Z praktického hlediska potěší i velká schránka před řadicí pákou nebo rozměrné držáky na pití. Celkový dojem z palubní desky je výtečný, vylepšuje ho slušivý textilní potah. Použité plasty jsou pak sice tvrdé, ale v žádném případě nepůsobí lacině.

Ve Fabii se i hezky sedí, přední sedadla příjemně obepnou tělo, na těch zadních je zase místo odpovídající celé řadě o třídu větších aut (Mazdě 3…). To samé platí i o kufru, má 380 litrů a tak se vyrovná Volkswagenu Golf. Oproti předchozí generaci Fabie se objem zvedl o nemalých 50 litrů. Celkově tak Fabia dělá dojem auta, které po příkladu Octavie pokukuje o třídu výš.

Však také Fabia na své nové platformě pořádně vyrostla, nejenže její délka poprvé přesahuje čtyři metry, překročila dokonce 4,1 metru. O deset centimetrů se natáhl i rozvor. Dospělým proporcím pomůže rovněž o takřka pět centimetrů větší šířka a naopak menší výška.

Přes nezanedbatelný nárůst rozměrů se ale podařilo na podobné úrovni udržet hmotnost, což je jeden z klíčových parametrů pro spotřebu paliva. Ze stejného důvodu se pracovalo i na aerodynamice. Součinitel odporu vzduchu klesl z 0,32 na 0,28. Může za to kompletní zakrytování podvozku, větší spoiler na pátých dveřích, uzavíratelné žaluzie v mřížce chladiče a další aerodynamické prvky.

Výsledkem je to, že normovaná spotřeba u všech nabízených motorů by neměla přesáhnout 5,6 litru, nejprodávanější varianty budou dokonce jezdit přibližně za pět litrů. S příplatkovou 50litrovou nádrží by se díky tomu z Fabie mohl stát, minimálně co se dojezdu týče, překvapivý polykač kilometrů.

Všechny nabízené motory budou benzinové, s diesely v malých vozech koncern skončil a o plynovou verzi nevidí Škoda na trhu zájem. Základem by měl být atmosférický litrový motor s nepřímým vstřikováním 1.0 MPI o výkonu 59 kilowattů. Tříválec vyvinutý i vyráběný v Česku doplní dva přeplňované litry s přímým vstřikem se 70 nebo 81 kilowatty a čtyřválcová 1.5. TSI se 110 kilowatty.

Silnější litr půjde za příplatek kombinovat se sedmistupňovým automatem DSG, s jednapětkou bude dvouspojka povinně. Manuální převodovka bude mít pět nebo šest stupňů a vždy se bude jednat o skříň MQ200, atmosférické motory měly ve Fabii dříve odlehčenou MQ100 ze Škody Citigo.

Podobně jako konkurence musí Škody zaujmout potenciální majitele malých aut přepychovou technikou. Fabia poprvé dostane vyhřívaný volant, poprvé bude mít vyhřívané čelní sklo a také dvouzónovou automatickou klimatizaci. Navigace bude mít on-line připojení a z technických vychytávek si bude možné dopřát třeba samočinné parkování nebo automatizované řízení - Fabia bude schopná udržovat rychlost podle okolního provozu a držet se v jízdním pruhu. Řidič bude muset mít jen ruce na volantu.

Navíc jsou tu ale i tradiční Simply Clever řešení. Fabia bude nově moci mít sklopné sedadlo spolujezdce, které umožní přepravu dlouhých předmětů, ochranný kryt hrany nákladového prostoru, svinovací multifunkční kapsu pod krytem zavazadelníku nebo pružnou přihrádku tamtéž. Ani ve Fabii nechybí tradiční škrabka ve víčku nádrže a nejrůznější držáky na parkovací karty, mince nebo speciální kapsy na mobily.

Vypadá to, že Škoda s Fabií trefila hřebíček na hlavičku, první statické seznámení v nás zanechalo velice dobrý dojem. Teď však bude otázka, jak zákazníci přijmou základní cenu 329 900 Kč. Stávající model se doprodával za ceny od 279 900 korun.

Škoda ale z nabídky vypustila základní verzi Ambition s lákavou cenou "již od", posílila základní motor a přidala další bezpečnostní a technologickou výbavu. Bez příplatku tak zákazníci nově dostanou LED světlomety, mlhovky, Bluetooth, zrcadlení mobilu, výškově stavitelné sedadlo spolujezdce a také nouzové brzdění nebo držení v jízdním pruhu.

Při zohlednění této výbavy Fabia vychází podle Škody o něco levněji než předchůdce. Na druhou stranu se však také posunula do revíru větších modelů: již o deset tisíc korun dráž se dá pořídit o třídu větší Hyundai i30, o 16 tisíc korun více pak stojí Fiat Tipo.

Výroba nové Fabie se spustí v červnu, dealeři již přijímají objednávky, na konci léta se auto objeví na trhu v plné síle, k dealerům tedy dorazí první předváděcí vozy. Počkat si bude také nutné na verzi kombi, stávající generace se bude po boku té nové prodávat ještě do konce roku 2022. Základní cena s motorem 1.0 TSI / 70 kW bude v jejím případě rovněž 329 900 korun.