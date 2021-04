Medvěd z Kvasin v novém. Kodiaq RS se vrací s benzinovým dvoulitrem z ostré Octavie

Sto dnů před zahájením odložených olympijských her v Tokiu má česká výprava zajištěných 44 účastnických míst, z toho 12 na jméno. Sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor věří, že do konce kvalifikačních bojů by se toto číslo mohlo přehoupnout přes stovku. Na předchozích letních hrách v Riu de Janeiro v roce 2016 startovalo 104 českých sportovců, nejméně od OH 1956 v Melbourne.

"Přáli bychom si, aby ve výpravě bylo víc než sto sportovců. Hodně bude záležet na tom, zda uspějí basketbalisté," řekl Doktor. Satoranského a spol. čeká necelý měsíc před startem her náročná kvalifikace v Kanadě, ostatní kolektivní sporty už šanci na postup ztratily.