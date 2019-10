Nissan našel nového šéfa. Makoto Učida musí Japonce usmířit s francouzským Renaultem

Matěj Skalický, autor je redaktorem Českého rozhlasu

Japonská automobilka Nissan chce vstoupit do nové éry, která už nebude spojována se jménem bývalého šéfa Carlose Ghosna. Téměř rok od jeho zatčení správní rada rozhodla, že v čele Nissanu stane Makoto Učida, jenž doposud vedl čínskou divizi značky. Třiapadesátiletý manažer má za úkol narovnat vztahy s partnerským Renaultem i emoce v samotném Nissanu. A hlavně vrátit finanční výsledky do plusu.

Správní rada Nissanu si Makota Učidu za nového šéfa vybrala ze šesti hlavních kandidátů, mezi které podle amerického deníku The Financial Times patřili také Jun Seki, který stejně jako Učida v minulosti šéfoval třeba společnému projektu Nissanu s Dongfengem, nebo Aswani Gupta, který byl dosud provozním ředitelem v Mitsubishi a stejnou roli bude teď zastávat v Nissanu. Seki se stane jeho zástupcem.

Třiapadesátiletý Učida je v Nissanu od roku 2003, v 90. letech pracoval u obchodní společnosti Nissho Iwai Corporation. V poslední době měl u automobilky na starosti rozvoj obchodu v Číně, která platí v současném automobilovém světě za jeden z nejdůležitějších regionů, přestože v posledních měsících zažívá dvouciferný propad kvůli stagnující ekonomické situaci i otevřené obchodní válce se Spojenými státy.

Na novou pozici nastoupí Učida nejpozději od nového roku. Jen obchodní zkušenosti mu ale v roli šéfa Nissanu nebudou stačit. Musí se stát i trpělivým diplomatem. Japonská automobilka doufá, že by mohl usmířit nejenom znesvářené vedení, které podle informací The Financial Times rozhádal výběr nového šéfa značky, ale také usilovat o narovnání pošramocených vztahů s Renaultem, s nímž má Nissan nejhorší vztahy za 20letou existenci společné aliance.

Mrtvý vztah?

Renault v roce 1999 zachránil Nissan před bankrotem, v současnosti je největším akcionářem Nissanu, ale druhá největší japonská automobilka si na nerovnost v alianci, do které se před dvěma lety přidalo ještě Mitsubishi, stěžuje dlouhodobě. Jak připomněla agentura Reuters, Nissan má v Renaultu jen 15procentní podíl bez hlasovacích práv, francouzskou automobilku navíc zčásti stále vlastní tamější vláda, z čehož Tokio údajně taktéž není úplně nadšené, protože tak může Paříž de facto ovlivňovat dění v Nissanu.

Vztahy Renaultu s Nissanem výrazně ochladly loni na podzim, kdy policie zatkla bývalého prominentního šéfa Nissanu Carlose Ghosna. Ten v Tokiu stále čeká na soud kvůli obvinění z rozsáhlých finančních podvodů, které ovšem sám odmítá. Do čela automobilky se od té doby na několik měsíců dostal také Hiroto Saikawa, který ale letos v září kvůli nesrovnalostem ve svých příjmech rezignoval.

Renault po nestabilním vývoji v Nissanu zahájil jednání o fúzi s koncernem Fiat Chrysler, který ale z rozhovorů nakonec vycouval. I tak jsou francouzsko-japonské vztahy na bodu mrazu. Jak v létě v jednom z komentářů poznamenal David Fickling z Bloombergu, z aliance Renault-Nissan přežívá už jen jméno. Zda se nakonec Makotovi Učidovi podaří v čele Nissanu zachránit umírající partnerství, budou podle agentury Reuters bedlivě sledovat hlavně investoři. Stejně jako to, jak si v Jokohamě poradí se skomírajícím byznysem ve Spojených státech.

Mise USA

Je tomu pár dní, co Nissan představil novou generaci pick-upu Titan, který se na americkém trhu postaví gigantům ze stájí Fordu, Chevroletu nebo automobilky RAM. Úspěch na zaoceánském trhu je pro japonskou automobilku klíčový, USA jsou jejím největším odbytištěm. Loni ve Spojených státech Nissan prodal milion a půl vozidel, teď se ale čísla propadají do záporných hodnot, jen v září klesly prodeje meziročně o více než 17,5 procenta, v případě luxusní odnože Infiniti dokonce o 44 procent.

Na jaře tehdejší šéf Saikawa uvedl, že Nissan narazil na dno, když mu meziročně klesl provozní zisk o 45 procent na v přepočtu 66,5 miliardy korun. Byl nejnižší od roku 2010. Jak popsal list The Wall Street Journal, Nissan se v reakci na to pokusil omezit prodeje flotil autopůjčovnám, na kterých má nízké marže a jež při velkých objemech v důsledku snižují přeprodejní hodnotu aut. Mezi běžnými zákazníky automobilka ovšem nenašla dostatek zákazníků, aby naplnila výrobní kapacity továren.

Pověsti značky se od září snaží napravit nový vedoucí americké divize Nissanu David Kershaw. Obnovuje také vztahy s rozlícenými dealery. Nissan si tak či tak kvůli obrovským propadům v zisku zatím stojí za plánem na rušení až 12 500 pracovních míst v příštích třech letech.

Nakolik se tento plán změní pod vedením nového šéfa Makota Učidy, je zatím neznámé. Stojí před ním ale řada výzev, které musí začít okamžitě řešit. "Potřebujeme silného lídra," prohlásil Jasušii Kimura, který provizorně automobilku vedl po rezignaci Saikawy a křeslo ve vedení teď předá právě Učidovi. "Je nesmírně důležité, abychom předvedli, jak vypadá nový Nissan."