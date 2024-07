Na řidiče těchto značek pozor. Která auta bourají nejčastěji, ale možná překvapí

Bourají nejčastěji řidiči škodovek, dacií, BMW nebo snad hyundaiů? I odpověď na tuto otázku nabízejí policejní statistiky. Policisté loni řešili přes 78 tisíc dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. A právě z tohoto čísla pak vychází i statistika, řidiči kterých značek aut nejčastěji způsobili dopravní nehody.

Vysvětlení k číselným údajům v galerii. Počty nehod podle tovární značky vozidla vycházejí z dat Policie ČR, registrovaná auta zase z Centrálního registru vozidel ministerstva dopravy. Z něj jsme použili registrace jak osobních aut, tak lehkých užitkových a nákladních automobilů.

Samotné číslo počtu nehod podle viníka na základech tovární značky totiž neřekne tolik jako kontext s tím, v jakém poměru je to k registrovaným autům v Česku - tedy jakási "nebezpečnost" dané značky. Absolutnímu počtu nehod logicky dominují Škoda, Volkswagen nebo Ford, kterých je na silnicích nejvíce, přitom třeba viníci nehod jezdili loni jen 0,7 procenty ze všech registrovaných aut značky Škoda. Naproti tomu třeba u Volva je to 1,3 procenta.

Neznamená to však, že by najednou řidiči právě švédských aut nebo třeba mercedesů byli nutně nebezpečnější než řidiči škodovek. Je to jen prostý statistický údaj.