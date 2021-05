Největší bambitka na kodiaky. Toyota Highlander je americky obří a hybridně úsporná

Evropské značky zmenšují, odlehčují a elektrifikují, co se dá. Kvůli emisím CO2 končí některé oblíbené formáty. Například pohodlné rodinné minibusy, jež musí nahradit spartánské dodávky. Načež Toyota přiveze pětimetrové SUV se zdůvodněním, že roste poptávka po sedmimístných autech. Chápou Japonci něco, co nám uniká?

Ne tak docela. Vícemístná auta jsou drahá. Tudíž poptávka s jistým zpožděním kopíruje hospodářskou konjunkturu a optimismus trhu. Covid nám trochu kalí perspektivu, ale druhou půli uplynulé dekády provázel hluboký nádech a oživení po předchozí krizi.

Lidé víc investovali i do bydlení a pod tlakem zdražování nemovitostí ve městech se populace víc a víc přelévala do okolních aglomerací, což vidíme v celé Evropě. S tím roste potřeba vozit děti autem na všechny kroužky a sportovní aktivity. Sedmimístné kočáry tu přijdou vhod, protože se svými výrostky vyzvednete z volejbalu i děti sousedů a příště to udělají oni pro vás.

Nakonec do těchto rozměrů dorostla móda SUV. To je pro Evropu obrovská změna, protože tu dosud převládaly krabicovité minibusy, považované za protiklad automobilové i životní atraktivity. Dobrodružný vzhled pseudoterénních vozů je daleko přitažlivější, a to pak lidé utrácejí milionové sumy ochotněji.

To vše si musela dobře spočítat i Toyota, než k nám uvedla Highlander. Už dvacet let ho prodává v Americe a Austrálii, kam rozměrově pasuje přece jen lépe. Na délku měří stejných pět metrů jako diplomatické limuzíny, takže třeba Škodu Kodiaq přerůstá o poctivých třicet centimetrů. Nejvíc je to poznat v kufru, z něhož zbývá použitelných 240 litrů i po vyklopení zadních dvou míst.

Americký pocit nadbytku prostoru je ale cítit všude. Highlander je totiž i o pět čísel širší a o deset vyšší. Jakmile se po staromódních stupačkách vyhoupnete do kabiny a uvelebíte se v pohodlných křeslech, jako byste se ocitli kdesi na Route 66 a přes širokou kapotu vyhlíželi odbočku k Barringerovu kráteru.

Tato poťouchlá klišé snad autorovi textu odpustíte nad informací, že Highlander se opravdu vyrábí v USA. Nečekejte ovšem tvrdé plasty s elegancí zvětralého čediče, jakými vás kdysi okouzlil Chevrolet Malibu z letištní půjčovny. Highlander je naopak ukázkou toho, čím japonské značky převálcovaly Detroit. Kvalitní povrchové úpravy, přesný chod ovladačů a pozornost i k méně důležitým detailům.

Lví podíl na bezstresovém dojmu má vláčně poddajné pérování a plynulé reakce hybridního pohonu. Žádné cukání, žádné řazení, jen souvislý tah. Když si jen trochu počkáte a netlačíte na pilu, benzinový čtyřválec se vydrží celý den tiše převalovat v nízkých otáčkách. O zbytek se stará elektřina, nenápadně dobíjená, když sundáte nohu z plynu.

Nápad s odkládáním energie spalovacího motoru "na později" Toyota stále cizeluje k vyšší účinnosti. S Highlanderem jsme při troše předvídavosti udrželi spotřebu do osmi litrů. Na tak velké auto dobrá práce. O číslo menší Toyota RAV4 s hybridní technikou o generaci starší jezdí spíš za devět. Mimochodem emise CO2 160 g/km jsou nižší než u Škody Kodiaq 4×4 s dieselem.

K tomu je třeba dodat, že hybridní Toyoty patří k posledním autům, která se vyplatí nechat v rodině co nejdéle. Mechanicky jsou téměř nerozbitně jednoduché, trakční baterii kryje desetiletá záruka, a i kdyby selhala potom, vyměníte ji za hubičku. Jde totiž o starý dobrý typ NiMH, levný na výrobu i recyklaci. Na dnešní modely stojí kolem padesáti až šedesáti tisíc, což za servis moderního dieselu dáte mnohem dřív.

Toyota Highlander 2.5 Hybrid AWD-i Motor: benzinový 4válec, 2487 cm3

Výkon: 139 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 237 Nm při 4400 ot./min

Elektromotor: vpředu 134 kW, vzadu 40 kW

Baterie: NiMH 1,6 kWh

Nejvyšší rychlost: 180 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 8,3 s

Kombinovaná spotřeba: 7,1 l/100 km

Zavazadlový prostor: 241/658/1909 l

Cena: od 1 399 900 Kč

Velikosti a pohodlí Highlanderu i pověsti kvality Toyoty odpovídá cena startující na 1 399 900 Kč. Vše podstatné včetně pokročilých diodových světlometů, parkovací kamery a 20" kol dostanete v prostřední výbavě Prestige za 1 550 000 Kč. To je o 375 000 Kč víc než za podobně vybavenou škodovku. Ale pozor - srovnatelně velká auta najdete jen u prémiových značek a na ně budete potřebovat o dalších 400 000 Kč víc.