Prozkoumali jsme vodíkovou Mirai. Deset aut je v Česku prodaných, čeká se na plničky

V Česku se v dubnu začala prodávat druhá generace vodíkové Toyoty Mirai. Má jediného konkurenta, Hyundai Nexo. Toyota začíná na ceně minimálně 1,7 milionu, z čehož jen vodíková technologie a řídicí jednotka stojí 1,1 milionu korun. Poprvé jsme auto prozkoumali naživo.

Sledujeme tak trochu závod o to, kdo je první. Na českých silnicích už jsme vyzkoušeli vodíkové Hyundai Nexo, ale Toyota se chlubí tím, že tu první spustila oficiální prodej.

Druhá generace modelu Mirai má totiž českou cenovku a už si ji můžete od dubna letošního roku objednat. Stojí minimálně 1,7 milionu korun a na podzim by se měly prodané vozy dostat z Japonska do rukou českých nadšenců.

České zastoupení Toyoty věří, že v té době se v Česku konečně otevře první veřejná plnicí stanice, a to na pražském Barrandově. Má ji postavit firma Unipetrol, zatím ale výkopové práce ani nezapočaly. Když tedy nyní chcete do auta načerpat vodík, musíte zajet k neveřejné plničce v Neratovicích. Anebo do Německa…

Neratovická stanice určená pro vodíkové autobusy neumí vyvinout dostatečný tlak 700 barů, který potřebují osobní auta, a proto tlakové lahve jak u Mirai, tak konkurenčního Nexa naplní jen z poloviny.

Přesto Toyota hlásí, že zájem ze strany českých firem a různých společností je velký. "Letos máme slíbenou zhruba 25kusovou kvótu pro český trh a už nyní je asi deset aut prodaných," říká tisková mluvčí českého zastoupení Toyoty Jitka Jechová. Velkou objednávku realizovala společnost Unipetrol. Údajně objednaných 90 % aut bude mít stejně šedý lak jako na vystaveném autě, odvážné barvy zřejmě české zákazníky tolik nelákají.

Toto je mimochodem zatím jediná Mirai v Česku a bude sloužit jako předváděcí vůz pro klienty a novináře. Naživo vynikne, jak moc je velká. Na délku měří bezmála pět metrů, tedy jako manažerské limuzíny. Je také poměrně nízká. Futuristická příď zaujme na první pohled a japonský přístup k designu nezapře.

Dveře se zavírají s lehkostí a kovovým bouchnutím, které je ostatně pro Toyoty také typické. Od kufru nelze čekat mnoho, protože karoserie auta sedí na třech vodíkových lahvích, a tak se pod víko vejde "jen" něco přes 270 litrů.

Zatímco první generace Mirai byla homologovaná jen pro čtyři osoby, do nové se teoreticky může usadit pět lidí. Středový tunel je ale ohromný, a tak by se sem pohodlně vešlo jen dítě - nohy totiž není kam dát. Kratší cesta snad vydržet půjde.

Jinak interiér působí vcelku konvenčně. Palubní desce dominuje velký displej a způsob zobrazování i grafika bude pro majitele moderních Toyot rovněž dobře známá. Projet se bude možné až v červnu, a tak si alespoň shrňme, co o nové Mirai víme.

Využívá podvozek, který má také současný Lexus LS. Vodíkový pohon se skládá ze tří částí, zásobníků na vodík, sady palivových článků a dále pohonné jednotky - elektromotoru, baterií a řídicí jednotky.

"Využíváme poznatky z našich hybridních vozů Toyoty/Lexusu, proto technologii tolik věříme. Řídicí jednotka je běžná, baterie pochází z LS 500h a elektromotor z UX300e. Poskytujeme standardní záruku 3 roky a 5 let na hybridní vodíkovou technologii," říká Václav Zikmund, produktový manažer Toyoty specializující se na model Mirai.

Záruka na vodíkové zásobníky má být 15 let. Servisní interval je stanovený na 1 rok/15 000 km a podle Václava Zikmunda mají servisní prohlídky stát stejně jako u benzinových Toyot.

Technika Toyoty Mirai

V nové Mirai jsou tři vodíkové lahve, zatímco v první generaci byly jen dvě. Největší je uložená podélně nad přední nápravou, druhá má místo pod zadními sedadly a třetí zasahuje do kufru. Tyto zásobníky využívají hi-tech technologie a jsou velmi drahé, stojí minimálně půl milionu korun. Plášť zásobníků tvoří tři vrstvy, protože musí udržet malé a těkavé molekuly po dlouhou dobu, vydržet náraz při nehodě i odolat vysoké teplotě při požáru.

"Vodíková technologie a pohonné ústrojí stojí minimálně 1,1 milionu, takže vše ostatní je tu téměř zadarmo," tvrdí Václav Zikmund z Toyoty.

Řídicí jednotka slučuje výkony z baterie a palivového článku, nad zadní nápravou je namontovaná malá trakční baterie, to proto, že vodíkové články nestíhají reagovat tak rychle, jak přidáváte plyn. Elektrický motor pohání zadní kola. Mirai váží 1,9 tuny a s plnými zásobníky má ujet 650 km. Načerpání vodíku trvá jen 5 minut, což je oproti dobíjení klasického elektromobilu ohromná výhoda.

"V první generaci seděl řidič přímo na jednom ze zásobníků, a když kompresory při akceleraci nasávaly vzduch, bylo to uvnitř hodně slyšet. Pasažéři vzadu měli také problém zastrčit chodidla pod přední sedadla. S novou koncepcí je ale uvnitř místa víc," dodává Václav Zikmund. Mimochodem, v Česku není jediná první generace Mirai.

Toyota se také chlubí tím, že vodíkový automobil "jde až za hranici nulových emisí", tedy že má nejen nulové emise z výfuku (odpadem je pouze voda, Mirai vyprodukuje 1 litr na 100 ujetých kilometrů), ale také vzduch čistí. Důvodem je nutnost využít pro chemickou reakci vodíku s kyslíkem co nejčistší vzduch.

Do nasávání vzduchu je umístěn filtr s netkanou textilií. Pomocí elektrochemické reakce se zachytává oxid siřičitý, oxid dusný a pevné částice. Při ujetí 10 tisíc kilometrů Mirai vyčistí vzduch pro jednoho člověka na rok. Mimochodem, tento filtr stojí zhruba 7 až 9 tisíc korun.

Palubní počítač ve voze ale ukazoval spotřebu 1,5 kg vodíku na 100 km. Je samozřejmě možné, že s autem někdo jezdil více než svižně. Test tedy ukáže, jestli Mirai splní slibovanou spotřebu 0,8 až 0,9 kg vodíku. Kilogram stojí zhruba 10 eur, kapacita zásobníku je 5,6 kg. Plné nádrže tedy vyjdou asi necelých 1500 Kč.