Prodeje nových osobních aut v Evropě poprvé od roku 2013 klesly. Zatímco loni si v prvním pololetí našlo majitele 8,66 milionu automobilů, letos je to ve stejném období jen 8,4 milionu vozidel. Vyplývá to ze statistik společnosti Jato Dynamics, která prodeje nových aut dlouhodobě analyzuje. Mezi automobilkami se opět dařilo Dacii, které se povedlo navýšit tržní podíl už na 3,73 procenta. Roste také americká Tesla, které patří 0,54 procenta trhu s novými auty. Nejprodávanější značkou v Evropě nicméně zůstává Volkswagen. Na 24 nejoblíbenějších modelů dle statistik Jato Dynamics se podívejte do galerie.