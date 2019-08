Test posledního mohykána. Mercedes třídy B je novinkou ve vymírající třídě MPV

Vypadá to s nimi bledě: MPV už nikdo nechce, automobilky s nimi končí a nahrazují je SUV. Vývoj automobilového trhu je pro praktické rodinné vozy neúprosný. V redakci jsme schválně počítali, které poslední nové MPV bylo uvedeno na trh. Vzpomněli jsme si na rok 2016 a Renault Scénic a následně to už bylo snad jen pár faceliftů. Většina automobilek s klasickými MPV končí: BMW plánuje ukončit výrobu řady 2 Active Tourer, Opel zařízl Zafiru, Ford uzavřel historii modelu C-Max. U Mercedesu se ale rozhodli vytrvat. Vyzkoušeli jsme novou, třetí generaci třídy B.

Stejně jako v případě předchozích "béček" je i to nové do velké míry zvýšenou třídou A, což je prémiový konkurent VW Golf s pohonem předních kol. Třída B je stejně dlouhá (lehce přes 4,4 metru), ale o necelých 13 centimetrů vyšší. A to je znát, zatímco do klasického hatchbacku se nenastupuje kvůli jeho nízké střeše zrovna snadno, do a z béčka se dostanete jedna báseň.

Podobně pohodlný přístup do kabiny nenabídne snad žádný jiný vůz. Připočtěte vyšší pozici za volantem a není divu, že třídu B si podobně jako konkurenční Golf Sportsvan (dříve Golf Plus) oblíbili v Německu starší zkušení řidiči a také taxikáři.

Žádný prostorový zázrak na druhou stranu třída B není. Kufr má 445 litrů, o 75 více než u "áčka", ale také o 33 litrů méně než u předchozí generace. Nepatrně větší zavazadelník (468 litrů) má i přímý konkurent v podobě BMW řady 2 Active Tourer.

Zavazadlový prostor naštěstí boduje dobrým přístupem, elektrické ovládání jeho víka je ve standardní výbavě a zadní opěradlo je dělené v poměru 40 : 20 : 40, což v zimě usnadní třeba cestu na lyže, které naložíte doprostřed.

Variabilitu interiéru pak lze zlepšit posuvnou zadní lavicí s polohovatelným opěradlem. Zavazadelník se s ní dá zvětšit až na 705 litrů, a přitom budete mít stále k dispozici zadní sedadla, byť posunutá dopředu, a tedy s menším prostorem před koleny. K dispozici je za 10 tisíc od poloviny letošního roku, náš testovací kousek ji však ještě neměl.

Prostoru vzadu na první pohled také mnoho není. Vysoko ukotvená přední sedadla ale nabízí nečekanou výhodu - pod jejich sedáky lze vzadu schovat nohy do poloviny lýtek. Věřte, že v béčku si vzadu pohodlně natáhnete nohy a stehna vám hezky podepře prodloužený sedák na krajních místech. Šikovné.

Otázkou je, jak potenciální starší zákazníky nadchne moderní pojetí palubní desky. Digitální přístrojový štít nabízí přehršel všemožných zobrazení (např. mapa navigace se v něm dá ukázat na tři možné způsoby), ovládá se navíc pomocí dotykových plošek, což zprvu také není zrovna intuitivní.

Děti a vnoučata však budou doslova nadšeny. A nejen digitálními budíky, ale také palubním systémem jako takovým. Jmenuje se MBUX a kromě neustálého on-line připojení nabídne i takřka k dokonalosti dotažené hlasové ovládání. Na zvyk vyžadující touchpad mezi sedadly můžete s klidem zapomenout, prakticky všechny potřebné funkce se dají zapnout hlasem.

Troufáme si říci, že když dáte Mercedesu chvilku, MBUX si oblíbíte, i když zrovna nepatříte k facebookové nebo instagramové generaci. Uvnitř vás pak snad jen mohou zlobit detaily, které nejsou zrovna hodné Mercedesu. Tak třeba lacině působící plast imitující prošívanou kůži na výplních dveří.

Třída B není prvoplánově sportovním autem, v zatáčkách se trochu naklání, ale když se za jejím volantem rozvášníte, poctivě se zavěsí za vnější hrany pneumatik a oblouky vykružuje s jistotou. Řízení je lehké a a vláčné okolo středové polohy, což oceníte na dálnici, kde béčko není zbytečně nervózní.

O něco horší je to s komfortem, slabší verze kompaktů od Mercedesu (včetně našeho B 180) spoléhají vzadu na jednoduchou nápravu s vlečenými rameny. Na kanálech, dilatačních spárách a podobných úzkých nerovnostech je znát. S dlouhými dálničními vlnami si červený Mercedes ale poradil se ctí.

A stejně rozporuplný jako komfort je i projev motoru. Jednatrojka o výkonu 100 kilowattů pochází ze společného vývoje s Renaultem (podobný motor tedy najdete i v Dacii Duster). Líbí se nám, jak je v nízkých otáčkách tichá, na druhou stranu tamtéž zrovna nemá sílu. Tam, kde pak táhne přesvědčivěji, má bohužel nepříjemně ostrý, řezavý zvuk.

Spotřeba je však s ohledem na vyšší stavbu vozu (byť se skvělým součinitelem odporu vzduchu) velice dobrá. Jezdit se dá i za šest litrů, vyžaduje to ale určitou sebekázeň. Pokud se s autem podíváte i do pražských kolon, počítejte s přijatelnými 6,9 litru. Na dobré spotřebě má svůj podíl i sedmistupňový dvouspojkový automat, který s oblibou sám vybírá nejvyšší možný převod. Mohl by nicméně řadit o něco plynuleji a rychleji.

Ač se to nezdá, Mercedes má na trhu stále konkurenci. Jedná se hlavně o levnější Golf Sportsvan, který pořídíte za ceny do půl milionu se 85kW litrovým TSI, a pak také o BMW řady 2 Active Tourer. To ve verzi 216i o výkonu 80 kW stojí od 624 000 korun. Mercedes začíná ve verzi B 160 s manuálem na 635 250 korunách.

Mercedes-Benz B 180 7G-DCT Motor: benzinový 4válec, 1332 cm3, turbo

Výkon: 100 kW při 5500 ot./min

Točivý moment: 200 Nm při 1460 ot./min

Nejvyšší rychlost: 212 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,0 s

Kombinovaná spotřeba: 5,6-5,4 l/100 km (NEDC)

Objem zavazadlového prostoru: 455 l

Cena: 734 470 Kč

Ano, béčko je nejdražší, už v ceně ale dostanete navigaci nebo parkovací senzory s kamerou. Slušně vybavené auto se silnějším motorem a automatem, které vidíte na fotkách, vyšlo se všemi příplatky na necelých 850 tisíc korun a to je ve světle milionového Audi A1 (test si můžete přečíst zde) vlastně velice dobrá cena.

Obnoví tedy Mercedes třídy B zašlou slávu MPV? Inu, svým způsobem. Pokud hledáte auto, v němž se sedí výše, abyste měli přehled, do něhož se dobře nastupuje, protože vás bolí záda, a SUV nechcete, pak je to velice dobrá volba. Skutečně rodinným vozem, do něhož bezmyšlenkovitě naházíte výbavu pro dvě děti, ale není. Takové auto Mercedes nabídne až v podobě kompaktního a až sedmimístného SUV, modelu GLB, který se na náš trh teprve chystá. Takový už je paradox dnešní doby.