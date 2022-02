Nejlevnější auta do zásuvky. Dostupnějších elektromobilů přibývá, nejsou jen do města

Je to trochu paradox. Nabídka elektromobilů s cenou do milionu korun se postupně rozrůstá, poptávka po autech do zásuvky ale klesá. Stále sice ceny elektromobilů nejsou úplně na úrovni podobně velkých aut se spalovacím motorem, oproti situaci před pár lety, kdy i nejlevnější elektrický vůz přišel klidně na 1,5 milionu, je to však jiná písnička. Na nejlevnější elektromobily se podívejte do galerie.

V galerii jsou sériově vyráběné elektromobily, které se dají na českém trhu sehnat do milionu korun. Některé modely mají i dražší verze, ty ale v tomto přehledu zmíněné nejsou. Vždy se jedná o osobní automobily, vynechány jsou elektroauta, která je možné řídit od 15 let. Loni se pak v Česku prodalo 2646 nových elektromobilů, to je o 616 méně než v roce 2020. Lídrem trhu se stala Škoda Enyaq iV se 738 prodanými kusy. Pod tímto odkazem si také můžete přečíst, jak je to s dotacemi na nákup nabíječky pro elektromobil.

Foto: Dacia, Tomáš Devera Dacia Spring - od 464 900 Kč Výkon: 33 kW

Baterie: 27,4 kWh

Dojezd: 230 km

Rozvor / objem kufru: 2423 mm / 290-620 l

Prodeje 2021: 47 ks

Cena od: 464 900 Kč

Test: zde Nejlevnějším elektromobilem na českém trhu je Dacia Spring Electric. Rumunský model vycházející z čínského Renault City K-ZE, přičemž se v Číně i vyrábí, lze pořídit pod půl milionu korun. Daní za dostupnou elektromobilitu jsou ale skromný výkon 33 kW, udávaný dojezd 230 km (podle zkušeností redakce Aktuálně.cz to je v reálném provozu o něco méně) a celkově menší rozměry. Spring se hodí do města, mimo něj už tolik ne. Dacia nabízí na českém trhu dva výbavové stupně, pod půl milionu se ale vejde jen ten základní, lépe vybavený model o necelých sedm tisíc korun těsně neprojde. Je to přitom pouze on, kdo má příplatkové 30kW rychlonabíjení, základní model má pouze 6,6kW přípojku pro střídavý proud. Stejnosměrná přípojka není dostupná ani za příplatek.