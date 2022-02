Připravte se na budoucnost: Stát nabízí dotace na dobíjecí stanice elektromobilů

Českobudějovický soud v úterý poslal ženu za vraždu její matky a malé dcery na 18 let a devět měsíců do vězení. Obžalovaná přistoupila na dohodu o vině a trestu. Sedmatřicetiletá žena, které se k činu přiznala a před soudem několikrát zopakovala, že všeho lituje, matku a dvouletou dceru zavraždila desítkami bodných a řezných ran loni v létě na českobudějovickém sídlišti Vltava.

Soudce už dříve uvedl, že čin lze považovat za vražedný útok s vysokou mírou brutality. Obžaloba s odkazem na to, že žena nebyla nikdy v minulosti trestána, navrhovala vězení v rozmezí od 17,5 roku do 18 let. Žena před soudem několikrát zopakovala, že jednala v afektu.