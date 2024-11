Důsledky nehody elektromobilu na pražské výstavě. Zastrčené konektory a ukryté klíčky

Loňská nehoda elektromobilu NIO budila pozornost, došlo k ní totiž na výstavišti během veletrhu. Aby se nic podobného letos na e-Salonu neopakovalo, mají auta v konektorech zastrčené nabíjecí kabely, se kterými se rozjet nemohou, případně i pečlivě schované klíčky. Pro dovozce značky NIO měla celá událost hořkou dohru. Opravu, která vyšla na zhruba čtvrt milionu korun, musel uhradit ze svého.

"Hned ráno se za námi přišla podívat ředitelka výstavy Jana Nosálová, aby zkontrolovala opatření," popisuje první den na výstavišti Jakub Geršl, majitel firmy Cario. Ta dováží do Česka čínské vozy a specializuje se především na značku NIO, ale i Rising či BYD. "Připravovali jsme se na to a zkoušeli různé situace, které by mohly nastat. Všechna auta mají v zástrčkách kabely nebo alespoň konektory. A klíčky od vozů NIO jsme raději úplně ukryli," dodává.

Díky tomu by se auto nemělo rozjet, i když zvědavý návštěvník manipuluje s voličem převodovky a sešlápne plyn. Zároveň ale může být v takzvaném "stand-by" režimu, aby mu svítila světla a lidé mohli po usednutí za volant brouzdat v menu infotainmentu a auto si tak lépe prohlédnout.

Bezpečnost se na letošním ročníku výstavy e-Salon řeší více právě kvůli loňské události. Student Střední průmyslové školy dopravní, který na akci dorazil v rámci školní akce, si tehdy sedl do vozu, aby si ho prohlédl, bezděčně zařadil režim D, sešlápl pedál akcelerátoru a auto náhle vyrazilo vpřed.

Během asi dvacetimetrové jízdy porazilo květináč a skončilo zaklíněné v elektrické dodávce Iveco. Nio ET5 Touring mělo poškozenou příď i kapotu, také Iveco bylo poničené. Fotografie tehdy Aktuálně.cz poskytl Radovan Skokan.

Auto přitom do Česka dorazilo jen pár dní před výstavou, po ní si ho měl převzít zákazník. "Takže jsem ho vlastně po týdnu vezl zase zpátky do Německa na opravu," popisuje Geršl.

I když nešlo o velké poškození, bylo potřeba vyměnit světlomety, masku, blatník, přední senzory, od květináče se poškodilo zpětné zrcátko, dveře i klika. Oprava tak nakonec vyšla zhruba na čtvrt milionu korun.

Celá událost měla navíc pro majitele nepříjemnou dohru. "Ačkoli šlo o studenta a byl tam s třídou v rámci výuky, ředitel školy, která je na takové události přece pojištěná, se se mnou odmítl bavit s tím, že škodu máme vymáhat na rodičích toho chlapce. Nechtěli jsme vynakládat další prostředky na právníky a hlavně jsme nechtěli škodu vymáhat po rodině, která z toho byla velmi nešťastná, a tak jsme to vzali tak, jak to je," dodává.

I proto letos udělal vystavovatel pro zajištění auta maximum možného. "NIO je totiž jediné, u kterého stačí, že opodál stojí člověk s klíčkem v kapse, a když mezitím někdo zařadí režim D, může se rozjet i po půl hodině. Vymazali jsme proto z aplikace v našich mobilech všechny digitální přístupy, schovali fyzické klíčky. Automobilka sice do vozu integrovala dokonce i výstavní režim, ale ten spravuje administrátor v NIO. Prý by nám z časových důvodů nedokázal auta v neděli po skončení výstavy na dálku odblokovat a my bychom nemohli odjet," popisuje Geršl lapálie s moderními vozy.

Automobil opravený po loňské nehodě nakonec zůstal ve vlastnictví firmy Cario a využívá se k testovacím jízdám. "I když se říká, že i negativní PR je dobré PR, kdybych to mohl vrátit, tak to samozřejmě vrátím," uzavírá Geršl.