Návštěvu STK neodkládejte. Až skončí covidový pardon, systém pod návalem zkolabuje

Evropská unie myslí na nás, motoristy. Abychom se nedostávali do sporu se zákonem kvůli zavřeným opravnám a stanicím STK, dovolila odložit termín technické prohlídky až o deset měsíců. Teď to vypadá výhodně, ale na podzim se karta obrátí. Odloženou povinnost bude muset splnit příliš mnoho aut najednou. Společně s těmi, na které koncem roku vyjde řádný termín. Na to zkušebny nemají kapacitu.

První vlna zavírání obchodů a služeb vnesla před rokem chaos do mnoha oborů včetně autoopravárenství. Servisy se zavíraly a zase otevíraly, výjimky se povolovaly a rušily. Mezinárodní doprava navíc narážela na rozdílná omezení v různých zemích, takže německý kamion se mohl kvůli propadlé kontrole dostat do potíží ve Španělsku. Související Na STK můžete i o deset měsíců později. Cílem je omezit fronty na stanicích Aby se doprava v době pandemie nezhroutila kvůli nemocným inspektorům či zavřeným zkušebnám, bylo v únoru schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, jímž se prodlužuje platnost nejdůležitějších povolení a oprávnění o deset měsíců. Kromě STK se vztahuje i na řidičské průkazy. Základní podmínkou pro toto automatické prodloužení je, že platnost původního oprávnění končila či skončí v době od 1. září 2020 do 30. července 2021. Ať už tedy vaše auto mělo absolvovat technickou prohlídku loni před Vánoci, nebo letos před letními prázdninami, můžete si k původnímu datu připočíst dalších deset měsíců. Otázka je, jestli vám to pomůže. Opatření totiž vycházelo z předpokladu, že by některé země s ohledem na pandemii zavřely i zkušebny STK. K tomu u nás nedošlo, všechny stanice mají otevřeno, setkat se můžete leda se zkrácenou pracovní dobou. Jenže přestože samotná služba funguje, mnoho motoristů přijalo evropské nařízení jako vítanou šanci odložit nepříjemnou povinnost na později. A ušetřit peníze, protože o covidovou pauzu se posunou všechny další prohlídky. Na stanice, které denně odbaví sto aut, jich teď přijíždí kolem třiceti. Logickým dopadem bude, že na druhé pololetí zbude vozidel mnohem víc. Kapacita stanic přitom zůstane stejná. "Na podzim, kdy bývá o prohlídky největší zájem, odbavíme až ke sto dvaceti vozidlům denně. Ale to je strop," potvrdil nám vedoucí jedné z nich. Související Nechat odtáhnout opuštěná auta z veřejných komunikací má být od dubna snazší Tak to ovšem chodí za normálních podmínek, kdy se termíny rozloží do celého roku. Jestliže dnes dvě třetiny motoristů prohlídky odkládají, po půl roce se jedné stanici nahromadí deficit 6600 vozidel. Obsloužit je za zbývajících pět měsíců znamená, že jich denně přijede o 66 víc. Jelikož k tomu dojde v době, kdy odklad přestane platit, řidiči s podzimními termíny začnou jezdit včas. Zvládnout obojí najednou je mimo kapacitu zkušeben. Nepřípomíná nám to něco? No jistě, jato 2016, kdy se zpřísnila metodika prohlídek, její součástí se stalo fotografování a odesílání dat do databáze ministerstva dopravy. Podle techniků to proces prodloužilo asi o třetinu a objednací lhůty se protáhly na dva až tři týdny. Nyní hrozí přetížení kapacity zkušeben ne o třetinu, ale o dvě třetiny. Z toho vychází čekací lhůta dlouhá měsíc až šest týdnů, která zavání hromadným průšvihem. I když nadcházející dubnovou prohlídku můžete legálně odložit až na únor příštího roku, měli byste se na ni objednat už v prosinci. A ukažte nám motoristu, který na to před Vánoci nezapomene. Výsledkem bude právě přesně to, před čím vás provizorní opatření EU chtělo ochránit. Dlouhý pořadník, překročení termínu a vozidlo nezpůsobilé k provozu na veřejných komunikacích. Policejní hlídka vám může za neplatnou STK udělit pokutu do 2000 Kč, za závadu ohrožující bezpečnost až 10 000 Kč. A způsobíte-li nehodu, pojišťovna po vás bude vymáhat náhradu škody v plné výši. Všem proto doporučujeme vyrazit na kontrolu ihned. Zkušebny zejí prázdnotou a přijímají zákazníky i bez objednání. U stanic, které mají internetový rezervační formulář, dostanete termín hned na zítřek ráno. S nálepkou platnou další dva roky pak v klidu přečkáte chaos, který nejspíš vypukne na podzim.