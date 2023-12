Na kolik letos vyjde lyžování? Německý autoklub porovnal ceny skipasů

Na ceny skipasů v 25 oblíbených lyžařských střediscích v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Německu si posvítil autoklub ADAC. Jeho zjištění příliš nepotěší, lyžování od loňska opět o něco podražilo.

Ceny permanentek v oblíbených střediscích vzrostly kvůli inflaci, vyšším cenám energie a mzdovým nákladům, konstatuje autoklub úvodem. Podle jeho výpočtů například ceny v Rakousku oproti loňsku stouply o sedm až deset procent. Čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi podle zjištění klubu za tři dny lyžování zaplatí od 320 do 735 eur, v přepočtu 7800 až 18 tisíc korun.

Porovnání autoklubu ukazuje, že nejlevněji vychází lyžování v Německu. Cena denního skipasu pro čtyřčlennou rodinu vyjde v Balderschwangu v Allgäu na 2700 korun, jen o 50 víc zaplatí lyžaři v oblasti Spitzingsee-Tegernsee. Pod pět tisíc korun se v Německu lze dostat i v oblíbené oblasti Zugspitze a v Oberstdorfu.

Za méně než pět tisíc korun si lze s rodinu zalyžovat i v Rakousku - ve středisku Obertauern, Damüls-Mellau a Silvretta-Montafon. V oblíbeném St. Antonu však pětitisícovka už nestačí, levná nejsou ani střediska na italské straně (Kronplatz a Seiser Alm). S odstupem nejdražší je lyžování ve švýcarském Zermattu. Denní permanentka pro rodinu tu vyjde na více než sedm tisíc korun.

Cena skipasu není všechno

Architekt Petr Benedikt vyráží každým rokem na lyžování do italských Dolomit, i když jeden den lyžování tu s permanentkou Dolomity Superski vyjde na dva tisíce korun na osobu. "Je to hodně, ale cena odráží délku a počet sjezdovek, která je v tomto případě tuším něco přes tisíc kilometrů," říká Petr Benedikt.

Zatímco permanentky v Itálii levné nejsou, ubytování tu podle Benedikta drahé není. "Vracíme se už léta do stejného apartmánu, týdenní pobyt pro čtyřčlennou rodinu vyjde asi na 15 tisíc korun. Obědy si dáváme v samoobslužné jídelně přímo na sjezdovce. Vydatná polévka vyjde na dvě stovky, hlavní jídlo na čtyři. Úplně zadarmo to není, ale určitě to není víc, než bychom zaplatili doma," dodává Petr Benedikt.

Obliba Rakouska mezi Čechy roste

Pověst vášnivých lyžařů však mají Češi hlavně v sousedním Rakousku. Podle agentury Österreich Werbung se návštěvníci z České republiky v loňské zimní sezoně umístili na čtvrtém místě za Němci, Nizozemci a Angličany, pokud jde o návštěvnost místních lyžařských středisek a počet zde strávených nocí. Češi jsou na místních sjezdovkách k vidění častěji než Švýcaři, kteří do Rakouska obvykle míří za příznivějšími cenami.

Fakt, že na sjezdovkách čím dál častěji zní čeština, potvrzuje i Michaela Holmanová z agentury Tourmar. Podle ní Češi oceňují vysokou úroveň servisu, který lyžařská střediska u našich sousedů poskytují. "Permanentky na sjezdovku nejsou levné nikde, ale střediska tímto způsobem regulují počet návštěvníků, aby nedošlo k jejich zahlcení," myslí si.

Méně exponovaná místa však stále ještě nabízejí zvýhodněné nabídky. Například Stubaital se snaží přilákat rodiny s dětmi, když návštěvníkům do deseti let nabízí skipas zdarma, pokud si jej zároveň pořídí i jedna dospělá osoba.

Podstatně ušetřit však lze podle Holmanové hlavně na ubytování, pokud se člověk nespoléhá jen na velké inzertní portály. "Spousta Rakušanů si ubytováním jen přivydělává a nemá ani vlastní internetové stránky. Napsala bych místnímu spolku, který je schopen právě takové kontakty zprostředkovat," uzavírá Michaela Holmanová.