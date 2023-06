Velké změny pro řidiče. Na části dálnic až 150 km/h, doklady budou moci zůstat doma

Novela silničního zákona přináší několik změn. Předně se upravuje bodový systém, navrhuje se možnost řídit pod dohledem mentora už od 17 let a schválila se i možnost, že se na některých dálničních úsecích v Česku v budoucnu zvýší rychlost ze 130 na 150 km/h.

Na vybraných úsecích dálnic bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 kilometrů v hodině. Nepůjde o plošné zvýšení, týkat se to bude jen nových a modernizovaných úseků, kde to dovolí úřady.

Zjednoduší se také systém trestných bodů pro řidiče. Místo nynějších pěti skupin trestných bodů budou jen tři kategorie. Některé pokuty se zvýší. Počítá s tím vládní novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, kterou ve středu schválila Sněmovna. Musí ji ještě projednat Senát a podepsat prezident.

Řidiči budou za přestupky dostávat jen dva, čtyři nebo šest trestných bodů. Novela také zpřísňuje tresty například za blokování průjezdu tramvají. Zavádí možnost řídit osobní auto pod dohledem mentora od 17 let. Tato novinka má podle vlády přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Smyslem je získávání řidičských dovedností pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče.

Mezi další novinky patří také to, že řidiči u sebe nebudou muset mít řidičský průkaz a osvědčení vozidla, a to zřejmě od roku 2024. Povinnost původně měla zaniknout v roce 2025.

Poslanci ale nepřijali návrh poslance ODS Stanislava Blahy na zavedení nové výjimky z víkendového zákazu jízd kamionů. Směly by podle něj jet například do místa vykládky zboží, pokud by bylo v tuzemsku.

Výjimka se nelíbila například Svazu měst a obcí. Schválená novela přesto dává ministerstvu dopravy možnost povolit výjimku ze zákazu víkendových jízd kamionů, a to z důvodu bezpečnosti státu, ochrany života, zdraví nebo majetku a také mimořádné události nebo odstraňování jejích následků.

Poslanci také neschválili návrhy poslankyně za ANO Zuzany Ožanové, která navrhovala zrušit povinnost předjíždět cyklisty s odstupem nejméně 1,5 metru. Toto pravidlo se do zákona dostalo ještě v minulém volebním období.