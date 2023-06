Změní se pravidlo 1,5metrového odstupu od cyklisty? Osvěta prý pomohla, tvrdí policie

Už rok musí řidiči v autech dodržovat dle zákona pravidlo odstupu 1,5 metru při předjíždění cyklisty, respektive jeden metr při rychlosti vozu pod 30 km/h. Ačkoli zpočátku měla k této povinnosti výhrady například policie, která poukazovala na to, že odstup je těžko měřitelný, a ministr dopravy Martin Kupka chtěl pravidlo upravit, nyní to vypadá, že se na zákoně nic měnit nakonec nebude.

Nařízení dodržovat 1,5 metru odstup při předjíždění cyklisty v rychlosti nad 30 km/h a jeden metr při rychlosti nižší, vyvolávalo při návrzích změny zákona vášně. Návrh před dvěma lety zpochybňovala i policie, které povinnost připadala těžko vymahatelná a v některých případech navíc i nedostatečná.

Přesto poslanci na jaře 2021 úpravu zákona schválili a v platnost vešla loni s prvním lednem. Ministr dopravy Martin Kupka z ODS veřejně kritizoval povinnost odstupu jeden metr při pomalé rychlosti vozu. Plánoval úpravu, která měla vejít v platnost příští rok i proto, že nehody při předjíždění cyklistů v takto nízkých rychlostech jsou podle statistik údajně minimální.

Nicméně ke změnám nakonec nedojde a stanovisko ministerstvo přehodnotilo. "V tuto chvíli se současná podoba pravidla měnit nebude, po diskusi jsme uznali, že je mimo jiné třeba více času na zhodnocení stávající úpravy. K případným změnám pravidel eventuálně přistoupíme až na základě odborného vyhodnocení, jaké má v praxi nová legislativa dopady, přínosy a negativa," říká Filip Medelský z ministerstva dopravy.

Shoduje se tak s aktuálním stanoviskem dopravní policie. "Není namístě, aby se pravidlo rušilo teprve po roce platnosti. Osobně zastávám názor, že by tu měla fungovat nějaká právní jistota a měnit něco jen proto, že se to někomu nelíbí, nedává smysl. Dopady zákona jsme zatím nebyli schopni vyhodnotit," říká šéf dopravní policie Jiří Zlý.

Je však otázkou, zda se někdy dopad vůbec vyhodnotí, protože Zlý současně přiznává, že policie tento přestupek ani nesleduje. "Jde o přestupek v kategorii ostatní. Jestli někdo dostal pokutu za nedodržení odstupu, nevíme. Je těžké také vyhodnotit, zda by měl pokutu dostat například v případě, že se cyklista vyhýbá například kanálu a k autu se přiblíží sám," dodává šéf dopravních policistů.

Podle zkušeností z terénu se ale změna projevuje. "Při přípravě novely jsme sice poukazovali na to, že zákon je prakticky nevymahatelný, ale díky zvýšené medializaci problematiky to výrazně preventivně přispělo k větší bezpečnosti a ohleduplnějšímu chování řidičů i cyklistů. V provozu sledujeme, že řidiči se snaží odstup dodržovat, jestli to je 1,5 metru, nebo dva, neměříme, ale je to znát," dodává.

Nejvíce si pochvaluje, jak velký úspěch měl na sociálních sítích spot, ve kterém policie na videu s nadsázkou demonstrovala, co si má předjíždějící řidič představit - vanu, gauč či vyskládané basy piv-, aby cyklistu neomezil.