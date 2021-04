Mercedes přehrává Teslu na jejím hřišti. EQS v dojezdu překoná jen Model S Plaid+

Mercedes představil svoji elektrickou vlajkovou loď EQS. Luxusní elektromobil je prvním od zavedené automobilky, který dokáže ve sledovaném parametru dojezdu překonat většinu modelů americké Tesly. Výjimkou je vrcholný Model S ve verzi Plaid+, ten ale k prvním zákazníkům dorazí až na konci roku, později než EQS.

V případě verze EQS 450+ s pohonem zadních kol a výkonem 245 kilowattů totiž německá automobilka slibuje dojezd na jedno nabití až 770 kilometrů. Model S Long Range přitom zvládne "jen" 663. Zavedené automobilky přitom zatím v tomto, do velké míry především psychologicky důležitém, parametru zaostávaly.

EQS za svoje parametry vděčí špičkové aerodynamice, kdy se inženýrům podařilo dosáhnout součinitele odporu vzduchu 0,20, efektivitě pohonného ústrojí a také velké baterii. Rekordní dojezd EQS platí pro verzi s větší baterií o využitelné kapacitě 107,8 kilowatthodiny, k dispozici bude ještě varianta s menší 90kWh.

Dlouhý dojezd by ovšem nebyl nic bez rychlého nabíjení a zde Mercedes na první pohled ztrácí, oproti 250 kW u Tesly nabídne jen 200kW rychlodobíjení. Podle šéfa divize EQ, pod niž elektromobily s trojcípou hvězdou spadají, Christopha Starzynskiho se ale firma zaměřila na to, aby vysoký výkon byl na vhodné stanici k dispozici po dlouhou dobu, ne jen na krátký okamžik.

Na osmdesát procent se tak obrovská baterie nabije rychle: za o něco málo déle než půl hodiny. "Pro zákazníky je důležitější doba strávená při nabíjení, ne špičkový výkon," tvrdí Starzynski. EQS bude také podporovat autorizace a spuštění dobíjení pouhým připojením k dobíječce.

Vysokokapacitní baterie s důmyslným chlazením dokazuje, že EQS vznikal jako elektromobil, u něhož se na kompromisy příliš nehledělo. Mercedes ho jako první postavil na modulární platformě MMA, ta je určena speciálně pro elektromobily, a ve Stuttgartu tak poprvé postavili elektrický vůz od základu, neupravovali odpovídající spalovací model, jako to je v případě typů EQC (vychází z GLC) a EQA (vychází z GLA).

Specifická platforma umožnila postavit sedan se vzduchovým odpružením, který je přibližně stejně vysoký jako konvenční třída S a má i srovnatelnou světlou výšku, v upraveném konvenčním "esku" by to nešlo.

Přesto ale EQS je s 5,2 metru na délku elektrickým ekvivalentem třídy S. Ovšem také velice netradičním ekvivalentem. Designéři se v jeho případě rozhodli automobilový luxus pojmout zcela jinak. Boční profil tvoří jediný oblouk, více než tříprostorový sedan připomíná EQS placaté jednoprostorové MPV. Auto místo dlouhé kapoty jako tradičního symbolu automobilového luxusu dává na odiv svůj prostorný interiér.

V něm posádka narazí na příplatkovou skleněnou palubní desku, pod níž se ukrývá hned trojice displejů - nahrazují budíky, obrazovku rádia/navigace a svůj panel má i spolujezdec. Ovládání je čistě dotykové, umělá inteligence ale má podle situace odhadnout, co by řidič chtěl zrovna dělat, a nabídne mu vhodnou funkci. Není třeba zabředávat do menu.

Chybět nebude ani povedené a opět vylepšené přirozené hlasové ovládání. Funkce půjde aktualizovat a dokupovat pomocí vestavěného obchodu. Dodatečně připlatit i za větší rozsah natáčení zadních kol.

Jak si u Mercedesu dali záležet na odporu vzduchu, který ovlivňuje i aerodynamický hluk, rozhodli se kabinu doslova odstřihnout od dění kolem. Dokonce mezi baterií a prostorem pro posádku je speciální pěna, která má pohlcovat vibrace akumulátoru. Kabinový HEPA filtr je velký jako papír formátu A2 a nepustí dovnitř většinu virů, bakterií, prachových částic ani pachů.

Mercedes se u EQS rozhodl přehodnotit i roli řidiče, kterého si někteří majitelé klasické třídy S zaměstnávají. Za příplatek tak budou k dispozici elektricky ovládané dveře. Ty u řidiče se samy otevřou, když se šofér bude blížit s klíčem v kapse. Další pak půjdou otevírat pomocí dotykového displeje. Mercedes slibuje, že s EQS jen přijedete ke školce, zmáčknete virtuální knoflík a zavelíte: "Děti, ven, vyzvednu vás ve čtyři."

Dveře mají pro jistotu čidla, která brání, aby se otevřela do překážek, a spolupracují s asistenčními systémy. Neotevřou se tak do cesty projíždějícího auta. Výrobce se navíc dušuje, že technika je otestovaná, aby vydržela.

Otevírání dveří je ale pochopitelně jen jednou z povinností profesionálního šoféra. Co řízení? To bude v EQS na německé dálnici od poloviny příštího roku možné přenechat na samotném autě. S příplatkovým balíčkem čidel (lidar…) bude v takových případech podobně jako spalovací třída S EQS zvládat jízdu v koloně bez šoférova dohledu.

Samo by se auto mělo pohybovat i po vybraných garážích. Jakmile to předpisy dovolí, řidič si jen u vstupu do budovy vystoupí, auto na něj způsobně počká a následně ho vyzvedne.

Na český trh EQS přijede v srpnu, objednávat ho bude možné od června. V nabídce budou zprvu dvě výkonové verze: EQS 450+ s výkonem 245 kilowattů a EQS 580 4Matic s dvěma elektromotory, pohonem všech kol a výkonem 385 kW. Později přijede EQS i jako první čistě elektrické AMG, s výkonem do 560 kilowattů.