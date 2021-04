Dolce vita elettrica. Dejte na herce DiCapria, nový elektrický Fiat 500e se povedl

Tak to je on, po dlouhé době skutečně nový Fiat, a hned jeden z nejdůležitějších. Italská automobilka vloni po dlouhých třinácti letech představila novou generaci svého ikonického módního doplňku, modelu 500. Jedno z nejoblíbenějších malých aut v Evropě přešlo na čistě elektrický pohon a vylepšilo se po všech směrech.

Ač "stará" nová pětistovka, vyráběná již od roku 2007, zatím nekončí a v nabídce nadále zůstává s mildhybridním pohonným ústrojím, novinka je pro Fiat, který byl zatím s elektrifikací velice pozadu, nesmírně důležitá.

Tak důležitá, že pro reklamní kampaň najal hollywoodskou hvězdu Leonarda DiCapria, a aby zdůraznil styl a původ nového modelu, nechal světoznámé italské značky připravit tři jedinečně upravené elektropětistovky. Svoji variaci představil Emporio Armani, Bvlgari a Kartell.

To jen dokazuje, že stejně jako první novodobá reinkarnace vozu, který v padesátých až sedmdesátých letech motorizoval Itálii, má být i novinka nejen autem, ale i chic módním doplňkem.

Proto se tisková zpráva rozepisuje o designu, speciálních lacích, udržitelně vyráběné eko kůži nebo o varovném zvuku pro chodce, který vyhrává melodii od Nina Roty z Felliniho filmu Amarcord. Právem, protože nová pětistovka je zase takřka k dokonalosti dotaženým retrostylem. Je roztomilá, je hravá, chromovanými doplňky odkazuje na svou lidovou prababičku, ale navíc se nestydí za hi-tech prvky, jako jsou třeba zapuštěné kliky.

Podobný retro-hitech design, byť v jednodušší a méně zdobné formě, jsme tu už jednou měli. Bylo to u elektrické Hondy E. Ta svým roztomilým kukučem ale maskovala malou baterii, zbytečně vysokou spotřebu (s obojím spojený krátký dojezd), pomalé dobíjení, a ještě si za to všechno nechala pořádně zaplatit.

U lehkomyslného Fiatu by člověk dost možná čekal něco podobného. Nová pětistovka ale design umí spojit se solidní technikou a rozumnou cenou. Jejím hlavním konkurentem tak může být současný evropský elektrický bestseller Renault Zoe a Fiat má všechny předpoklady k tomu ho prodejně překonat.

Začněme cenou. Elektrická pětistovka začíná na 629 900 korunách, což z ní dělá druhý nejlevnější elektromobil na českém trhu. Za méně pořídíte jen dvoumístný elektrický Smart. Nutno však říct, že základní cena Fiatu se vztahuje na verzi s menší baterií s využitelnou kapacitou jen 21,3 kWh, pomalejším 50kW rychlodobíjením a udávaným 190km dojezdem, který z auta dělá skutečně jen městskou záležitost.

Větší smysl dává připlatit 105 tisíc za variantu s větší baterkou s využitelnými 37,3 kWh, 85kW rychlodobíjením a silnějším 87kW elektromotorem. I ta totiž vychází levněji než zmíněný Renault Zoe, a i když má Renault větší baterii a praktičtější kabinu se dvěma páry dveří, investici si pravděpodobně lépe obhájíte na stylovém módním doplňku než na prapodivně vyhlížejícím Renaultu.

I testovaná zaváděcí verze La Prima v bohaté a luxusní výbavě nevychází cenově tak špatně. Pořídíte ji od 899 900 korun, tolik stojí základní Honda E a to je také o přijatelných 40 000 korun více než vrcholné výbavově chudší Zoe.

Elektrická pětistovka však neboduje jen cenou a designem. Solidní kapacita baterie a rozumná přibližně 18kWh spotřeba v kombinaci města, okresek a dálnice znamená, že ani s tímto cvrčkem není problém ujet přes 200 kilometrů. Mimo dálnice zvládne bez problémů i 250, po městě až slibovaných 300.

Baterii jde navíc díky výkonnému 85kW rychlodobíjení naplnit z nuly na 85 procent za 35 minut. Oceňujeme i třífázovou 11kW palubní AC dobíječku, díky níž se Fiat doma nebo v práci na wallboxu nabije asi za čtyři hodiny.

Ač je elektrická pětistovka pro Fiat příslibem do budoucna, inženýři se snažili, aby jízda s ním připomínala spalovací auto. Dostatečný 87kW elektromotor tak na plyn reaguje lineárně, nepůsobí jako dvoupolohový vypínač a jízda tak nepřipomíná pohyb na gumě.

Pokud nicméně řidič chce, může přepnutím z režimu Normal do módu Range zapnout intuitivní jednopedálové ovládání, v němž po uvolnění plynu auto zpomaluje plnou rekuperací až do zastavení. Naplno tak lze využít potenciál opětovného získávání energie. Brzdný účinek se do velké míry reguluje právě pravým pedálem a vše v zájmu konzistence reakcí vozu funguje i s plně nabitou baterií, což u konkurenčního Zoe neplatí.

Mezi jízdními režimy je na výběr ještě mód poslední záchrany, nazvaný Sherpa. Auto se v něm ovládá stejně jako Range, ale navíc omezí nejvyšší možnou rychlost na 80 kilometrů za hodinu, a ještě navíc vypne klimatizaci a vyhřívání sedadel.

V zatáčkách je nutné pětistovce odpustit lehčí a odtažité řízení, ale do oblouků se fiátek vrhá srdnatě a bez náklonů.

Komfort je také v rámci možností přijatelný, byť všechny malé elektromobily ze své podstaty nejhůře bojují s vysokou hmotností baterií. Na delších vlnách kvůli krátkému rozvoru pětistovka poskakuje, do výmolů jí zapadávají kola.

Jen těžko představitelný pokrok udělala elektrická pětistovka oproti své benzinové předchůdkyni v interiéru. Poloha za výškově i podélně stavitelným volantem je pohodlná, velice dobrá jsou i sedadla. Ač je palubní deska opět hravé retro, ergonomie je solidní a k dispozici je i celá řada odkládacích prostor - mezi sedadly, pod displejem klimatizace i bezdrátovým nabíjením mobilu.

Grafika digitálních budíků i palubního systému je přehledná, chválíme tlačítkové ovládání klimatizace a loketní opěrku s velkým odkládacím prostorem. Zlobili jsme se s lesklými povrchy displejů a také s tím, že palubní systém není v češtině a bylo z neznámého důvodu nutné ho vždy po startu separátně zapnout.

Pětistovka pochopitelně není vysloveně praktické auto. Kufr s objemem 185 litrů odpovídá malému vozu, nástup dozadu a prostor tamtéž jsou logicky omezené. Pokud potřebujete v autě vozit děti, doporučujeme připlatit 52 000 za verzi 3+1 se zadními, proti směru jízdy otevíranými dveřmi, které zlepšují přístup k zadním sedadlům.

Fiat 500e La Prima Motor: 1x synchronní elektromotor s permanentními magnety

Celkový výkon: 87 kW

Točivý moment: 220 Nm

Nejvyšší rychlost: 150 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,5 s

Spotřeba energie: 14,0-14,9 kWh/100 km

Kapacita baterie: využitelná 37,3 kWh, celková 42 kWh

Dojezd: 298-321 km (dle WLTP)

Objem zavazadlového prostoru: 185 l

Cena: od 899 900 Kč (test. vůz 931 600 Kč)

Praktičnost ale stranou, u městského auta není na prvním místě. S elektrickou pětistovkou Fiat trefil dle našeho názoru hřebíček na hlavičku. Auto skvěle vypadá, výborně se řídí, dojede dostatečně daleko, na svou kategorii se rychle nabíjí, a navíc stojí stejné peníze, které jsou lidé ochotni zaplatit za benzinové Mini. Toto je elektromobilita, která pro celou řadu zákazníků bude dávat smysl. V této reklamní kampani Leonardu DiCapriovi věřte, podvodníka hraje jen ve filmu Chyť mě, když to dokážeš.