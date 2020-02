Mercedes-Benz GLE 400d: Panská jízda s nejčistším dieselem světa

Obhajovat v dnešní době naftu není úkol pro slečinky. Ve Stuttgartu to vědí a po útrapách posledních let přešli do protiútoku. Třílitrový šestiválec jako první diesel pro velká auta nejenže splnil přísnou normu Euro 6d, dokonce v reálném provozu pětinásobně podjel limit oxidů dusíku. V čem jiném si takovou čistotu užít než v obrovském modelu GLE, vyráběném v Americe převážně pro Američany.

Mezi advokáty dieselu patří Mercedes k nejpovolanějším. Do osobního vozu ho poprvé zabudoval v roce 1936, o čtyřicet let později do luxusní limuzíny a ve stejné době prosadil naftu i v USA (aniž by to později mělo soudní dohru). Tím symboličtější je setkání s novým GLE 400d. Dotek špičkové techniky, vyvracející předsudky posledních let, osazený nenápadným štítkem "Daimler USA, Alabama". Zároveň příslušník možná poslední generace spalovacích motorů, kterou Mercedes vyvinul, a ještě k tomu svědek historie dříve nemyslitelné - hrozící obchodní války mezi Spojenými státy a Německem.

Na americké půdě se tohle auto nejen vyrábí, většina se jich tam i prodá. A tak GLE ctí tamní představy o prostoru a velikosti. Na délku měří skoro pět metrů, o dvacet čísel víc než český medvěd Kodiaq. Díky jemně propracovanému a konzervativnímu designu přesto nepůsobí megalomansky. Spíš z něj vyzařuje pohodová samozřejmost, s jakou si Američané zvykli na blahobyt. Že u nás říkáme SUV třeba Volkswagenu Tiguan, zní skoro jako vtip.

Zpracování a atmosféra kabiny odpovídá ostatním velkým Mercedesům. Mohutná křesla, kvalitní čalounění i povrchové úpravy materiálů včetně horního dílu palubní desky potaženého kůží. Cena testovaného vozu se z původního 1,9 milionu vyhoupla na dva a půl, což je úroveň u prémiových značek obvyklá. Z příplatků stojí za zmínku obsáhlá sada Premium Plus (142 000 Kč) obsahující skvělé rádio Burmester, vyhřívaná sedadla, bezklíčové odemykání otevírací skleněnou střechu nebo výkonné světlomety Multibeam LED. A pak také pneumatické pérování (52 000 Kč), o němž bude ještě řeč.

Dominantou vnitřní krajiny je dvojice velkoplošných displejů nahrazujících konvenční přístroje a většinu ovladačů. Přehlednou grafiku s velkými ikonami, vodorovnou orientaci a umístění vysoko v zorném poli považujeme za lepší řešení než svislý tablet s mnoha řádky ve Volvu nebo Tesle. Menu by mohlo být o trochu přehlednější, vynahrazuje to však hlasové ovládání navigace, rádia, klimatizace i telefonu, do něhož můžete za jízdy diktovat esemesky. Mercedes totiž mluví česky, i když povelu "Bayern Drei" rozumí snáz než "Český rozhlas Plus", který jsme museli několikrát opakovat.

Za jízdy se Amerika snoubí s hvězdou na přídi. Zatímco v mrštném Audi Q7 máte pocit auta o třídu menšího, rozvážné a houpavé GLE budí dojem, že je snad ještě větší než ve skutečnosti, a podvědomě vás motivuje k předvídavějšímu stylu. Nejlépe mu sedí široké rovinky a mírné oblouky dálnic. Měnit směr umí pohotově, ale těsné protahování okreskami není jeho sklenka whisky. Pardon, whiskey.

Výhradu jsme měli k volbě obrovských 21" ráfků, které měkké a progresivní pneumatické pérování Airmatic na velkých hrbolech neudrží na vozovce. Výsledkem jsou rázy na nerovnostech a uskakování v zatáčce. Ze tří volitelných režimů jsme nejvíc času strávili v utaženém sportovním, což sice zlepšilo přilnavost a stabilitu, ale také smazalo velkou část uvolněné povahy Mercedesu. K těmto kolům bychom doporučili volitelný sportovní podvozek, nebo ještě lépe pravý opak - k Airmatiku základní 19" ráfky.

Mercedes-Benz GLE 400d Motor: diesel 6válec, 2925 cm3

Výkon: 243 kW při 3600 ot./min

Točivý moment: 700 Nm při 1200-3000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 245 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 5,7 s

Kombinovaná spotřeba: 7,2 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 630 l

Cena: od 1 917 850 Kč

A co ten zázračný diesel? Většina emisních udělátek je srozumitelná jen technickým fanouškům, a tak jen krátce. První specialitou je zvláštní tvar pístu, který pomáhá soustředit plamen na středu komory a dál od stěny válce, což má vliv na distribuci tepla a průběh spalování. Dále proměnný zdvih výfukových ventilů, který škrtí unikání spalin z válce a dovoluje přesněji regulovat obsah kyslíku - jeho nadbytek by totiž vedl ke vzniku škodlivých oxidů dusíku. A nakonec jsou tu hned dva katalyzátory s AdBlue: jeden malý, který se ohřeje rychle po startu, zatímco druhý velký stíhá zpracovat velký proud spalin při rychlé jízdě po dálnici.

Výsledkem toho všeho je, že v reálném provozu GLE vypouští na kilometr kolem 20 miligramů oxidů dusíku místo povolených 148. S předstihem vyhovuje i limitu 80 mg/km, který začne platit v roce 2021.

I s takto vyspělou technikou musí motor našlapovat opatrně a zejména z nízkých otáček se rozbíhá volněji. Což je zejména znát při jízdě po městě, provázené častým podřazováním automatu. To je však za moderní dobu jediná a snesitelná daň. Jakmile se agregát dostane do souvislého tahu, projeví příslovečnou medvědí sílu a s dvoutunovým monstrem si celkem vesele pohrává. Dodejme, že poměr točivého momentu 700 Nm ke hmotnosti 2265 kg je lepší než u Golfu GTi a také na stovku zrychlí medvěd o 0,7 s rychleji.

Vzhledem k tomu je přijatelná i spotřeba mezi deseti či jedenácti litry. Ano, někteří konkurenti dosud jezdili za méně, také ovšem neplnili nejnovější emisní normu. Alternativně dodávané motory na benzin by naopak vypily o polovinu víc, což by šlo jen těžko prohlásit za ekologicky šetrnější přístup. Auta jako Mercedes-Benz GLE v hodně velkém měřítku ukazují, co platí i o dvě třídy níž: diesel se svou vysokou účinností a čistými emisemi má na trhu stále svoje místo.