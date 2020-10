Francouzské kladivo na revoluční Volkswagen. Elektrický Renault Mégane přijede za rok

Když Renault v roce 1995 uváděl na trh první generaci kompaktního modelu Mégane, musel se potýkat s řadou problémů. Mégane ale uspěl a stal se jedním z pilířů návratu francouzské značky na výsluní. Teď se Renault s nemalými problémy potýká znovu a na vrchol mu má opět pomoci Mégane. Ovšem v nové, elektrické podobě, kterou předznamenává koncept eVision.

Situaci, kdy právě Mégane a později i první Dacia Logan pomohly Renaultu dostat se z globální krize, připomněl při představování konceptu eVision i nový šéf francouzské automobilky Luca de Meo. A nový Mégane by mohl mít stejný efekt. O konci klasického hatchbacku se spalovacími motory se spekuluje už nějakou dobu. Prodeje nejsou zdaleka tak dobré jako u konkurentů a vzhledem k problémům celého Renaultu je potřeba šetřit, kde se dá.

Téměř jistě se tak nástupců nedočkají například Talisman, Espace nebo Scénic (více zde). A dalším v řadě je právě spalovací Mégane (kombi se od letošního roku nabízí i jako plug-in hybrid), v současné době prodávaný ve čtvrté generaci. Luca de Meo ale zároveň připomněl, že by Renault neměl zapomínat na své kořeny a historii.

A možná i proto tak koncept elektrického kompaktního hatchbacku dostal jméno Mégane eVision. Historicky úspěšné jméno by totiž v segmentu kompaktních elektrických modelů, pro Renault zatím neprobádaném (jakkoliv jinak se mu prodejně hlavně s menšími elektromobily daří), mohlo docela pomoci.

Zvláště v době, kdy se stejným směrem vydává i největší konkurence. Citroën ë-C4 je "jen" elektrickou verzí spalovacího hatchbacku, Volkswagen ID.3 je už ale od základu koncipovaný jako elektromobil. A stejnou cestou se vydává i Renault.

Mégane eVision tak stojí na plně elektrické modulární platformě CMF-EV. A ani u ní si de Meo neodpustil historickou souvislost. První Mégane se totiž nabízel v několika karosářských verzích. Vedle dnes běžného hatchbacku, kombi a sedanu se totiž prodával i jako kupé a kabriolet, první generace Scénicu navíc také nesla po jistou dobu jméno Mégane, které dávalo najevo příbuznost všech kompaktních modelů.

A právě na platformě CMF-EV chce Renault v budoucnu postavit rovněž celou řadu automobilů, byť pravděpodobně nikoliv třeba s otevřenou karoserií. Očekávat se dají spíše SUV. Využívat ji budou i další značky aliance Renaultu, Nissanu a Mitsubishi.

Mimochodem elektrický Mégane je podle zástupců automobilky na 95 procent hotový. To, co je k vidění v galerii, tak ještě před koncem příštího roku vyjede patrně jen s minimálními úpravami na silnice. I to napovídá, že by stávající Mégane mohl opravdu skončit. Výroba elektrické verze bude probíhat ve Francii, nejspíše v továrně v Douai. Tam dnes vznikají modely Talisman, Espace a Scénic, od roku 2021 ale bude závod produkovat elektromobily. Sériová verze konceptu eVision bude rovněž prvním produkčním Renaultem na nové platformě.

V útrobách konceptu eVision pracuje elektromotor s výkonem 160 kW a točivým momentem 300 Nm. Moc silnějších Renaultů v současnosti nepořídíte, čemuž odpovídá i zrychlení z klidu na 100 km/h za méně než osm sekund. Baterie má kapacitu 60 kWh. To by podle de Mea mělo stačit na dojezd 450 km dle cyklu WLTP.

Připomeňme, že 150kW Volkswagen ID.3 s využitelnou kapacitou 58 kWh ujede dle výrobce až 425 km. Oba modely jsou na tom tak dost podobně - zatímco VW má ale poháněná zadní kola, u Renaultu to budou kola přední.

Baterie francouzského modelu umožňuje až 130kW rychlonabíjení, 200 kilometrů by tak mohl mít řidič k dispozici přibližně za půl hodiny. Střídavým proudem pak půjde nabíjet nejvíce výkonem 22 kW.

Výhodou Méganu eVision je využitelnost vnitřního prostoru. S délkou 4210 mm je totiž auto o 149 mm kratší než stávající Mégane, přesto má delší rozvor náprav - 2700 mm proti 2669 mm. Při kompaktnějších rozměrech tak dokáže auto, i kvůli kratším převisům, nabídnout více místa uvnitř. Za všechno může elektrická technika v útrobách auta. Ta je menší než u spalovacích modelů, což umožnilo zredukovat rozměry, ale ne na úkor vnitřního prostoru.

Baterie, mimochodem s výškou 11 centimetrů jedna z nejnižších na trhu, je navíc umístěna pod podlahou a nezabírá tak místo cestujícím vzadu nebo zavazadlům v kufru.

Samotný design konceptu vychází z jarního SUV Morphoz. Hlavním prvkem vozu tak je centrálně umístěné velké logo automobilky, na které navazují světlomety s technologií Matrix LED. Nasávací otvory jsou umístěné ve spodní části předního nárazníku, auto tak postrádá konvenční čelní masku. Podobné je to i vzadu, kde stěžejní designový prvek tvoří výrazné logo a na něj navazující diodová světla.

Naopak trochu ze světa SUV si Mégane eVision vypůjčil výrazněji tvarované blatníky, stejně jako 20palcová kola, zakrytá, kvůli lepší aerodynamice, 21palcovými kryty. Naopak kupé připomíná linie střechy, jejíž tvar také pomáhá aerodynamice. Poměrně dost prvků, včetně například zmíněné střechy, je vyvedeno ve zlaté barvě, kontrastující matné šedé karoserii.

A za povšimnutí stojí i ztvárnění posledního písmene "E" ve jméně Mégane na pátých dveřích. To totiž svými liniemi s rovnoběžnými proužky odkazuje na logo Renaultu z roku 1972, které navrhl Victor Vasarely a které dalo emblému značky jeho současnou podobu.

Do interiéru automobilka nahlédnout nenechala, podobně jako u zmíněného SUV Morphoz ale je jeho dominantou rozměrná obrazovka ve tvaru písmene L. Právě tam se tak pravděpodobně při přerodu Méganu eVison z konceptu do sériové podoby odehraje nejvíce změn.