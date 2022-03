Mazda roste a neláme hůl nad naftou. Velká CX-60 přiveze dieselový šestiválec

Trvale rostoucí poptávka po SUV přiměla Mazdu ke kroku do vyšší třídy. I pro spořivou Evropu má přichystané dva modely, z nichž první se začne prodávat už v červnu. Jmenuje se CX-60, je velký asi jako BMW X3 a kombinuje japonského ducha se západním pojetím luxusu. Interiérem počínaje, mechanikou konče. Velká Mazda se po třiceti letech vrací k zadnímu pohonu a poprvé nabídne řadový šestiválec.

Evropské automobilky se předhánějí, kdy skončí se spalovacím motorem, a to ještě tříválcovým. Některé asijské značky nabízejí tři elektromobily současně. Mazda dokončuje velké šestiválcové SUV a nové elektromobily plánuje až na rok 2025.

Vypadá to jako zpozdilost, ale ve skutečnosti to odpovídá firemnímu plánu udržitelnosti "Sustainable Zoom-Zoom 2030", vyhlášenému v létě 2017. Jeho cílem je do roku 2030 snížit skleníkové emise na polovinu, a to v celém cyklu od zdroje ke kolu. K tomu míří mix různých technologií od částečné elektrifikace po rozvoj syntetických paliv nefosilního původu.

Kromě toho ale vývojáři nepouštějí ze zřetele otázku, jak co nejchytřeji využít zbývající potenciál fosilních paliv. A trvají na tom, že pro velký cestovní vůz je zatím hybrid nebo diesel výhodnější než bateriový pohon.

Proto stále rozvíjejí koncept Skyactiv, s nímž Mazda překvapila před deseti lety. Místo převládajícího downsizingu - tedy malého objemu a vysokého tlaku - zvolila prvky právě opačné: velký objem, nízký tlak a lehké vnitřní části motoru. Díky tomu lze dosáhnout dobré účinnosti i čistoty spalování. Pro SUV dlouhé přes 4,7 metru to už ovšem znamená šest válců a nejméně třílitrový objem.

Tím jsou určeny i proporce karoserie, jelikož šestiválcový motor je příliš dlouhý pro uložení napříč a přední pohon. Mazda tedy volí koncepci pohonu s motorem vpředu podélně a pohonem zadních nebo všech kol. Té se dnes drží jen hrstka prémiových značek jako BMW, Mercedes-Benz, Lexus a Jaguar.

Právě s nimi CX-60 sdílí majestátně dlouhou příď s kratičkým převisem a kabinu posunutou dozadu. K ostatním modelům značky ji řadí rodové insignie, zejména charakteristická maska a její propojení se světly. Povrchy jsou v současném duchu pojaty poměrně staticky, ke hravosti někdejší CX-7 už se Mazda asi nevrátí.

Zato interiéru současný styl náramně sluší. Tvarový minimalismus nabírá v kvalitní kůži a leštěném kovu luxusní nádech, podpořený módními textilními dekory s hrubou texturou. Úrovní zpracování se CX-60 vyrovná Volvu i Lexusu, atmosféru má ovšem originální.

Čtyřem až pěti dospělým karoserie nabídne veškeré pohodlí v širokých křeslech, což platí i o kufru s objemem 477 litrů. Cestující vzadu potěší nízká podlaha. Nezvyšuje ji ani baterie plug-in hybridu, která se vejde pod sedadla.

Hybrid kombinuje elektřinu ze sítě s benzinovým čtyřválcem 2,5 litru (141 kW), jaký používají dnešní Mazdy 6 a CX-5. Dieselový šestiválec má objem 3,3 litru, bližší údaje zatím nebyly zveřejněny. Na oba motory vždy navazuje unikátní osmistupňový automat - planetový, ale s vícelamelovou spojkou místo hydraulického měniče.

Diesel bude dostupný i s pohonem pouze zadních kol, hybrid má povinnou čtyřkolku. Mimo Evropu Mazda nabídne také benzinový šestiválec Skyactiv-X kombinující zážehový a vznětový princip.

Zahájení prodeje je naplánované na červen. Nová CX-60 se bude dovážet z Japonska. Dosud známé logistické nesnáze spojené se součástkami z Ukrajiny by se jí tedy neměly dotknout.