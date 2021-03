Automobilová kráska odmítá zestárnout. Dokáže Mazda 6 přesvědčit i po devíti letech?

Mezi současnými modely střední třídy je devítiletou, ale krásnou veteránkou. Může tak staré auto jako Mazda 6 vůbec ještě konkurovat Superbu a spol.? Rozhodli jsme se to vyzkoušet.

Těžko uvěřit, že letos to bude již devět let, co se začala vyrábět. Zatímco příbuzné SUV CX-5, které jako první začalo razit nový přístup Mazdy spojující atraktivní design se svébytnými atmosférickými motory, se již od roku 2017 prohání po světě v nové generaci, šestka je stále stejná, jen několikrát modernizovaná.

Příčina je nasnadě, klasické sedany a kombi střední třídy vyklízejí tržní pozice, movitější zákazníci raději sednou do SUV. Mazda 6 tak do určité míry přežívá, minulý rok se přestala prodávat v naftové verzi, která by nesplnila emisní normu platnou od 1. ledna 2021. To znamenalo i konec variant s pohonem všech kol, protože ten se v šestce pojil výhradně s dieselem.

O nástupci zatím představitelé značky nemluví. V Japonsku sice vyvíjejí platformu s pohonem zadních kol a řadový šestiválec, ale zatím není jasné, zda na ní bude postavené i auto typu šestky. Současná Mazda 6 bude oficiálně na trhu, "dokud o ni bude zájem".

Nabídku seškrtanou na pouhé tři benzinové motory tak oživují alespoň speciální limitované edice Homura a Edition 100, která vznikla jako připomínka loňských stých narozenin Mazdy. A právě tu jsme vzali na test.

Je jedno, jestli zvolíte kombi, nebo sedan, Mazda 6 stojí vždy stejně a platí to i o výroční edici. V tomto případě si na exkluzivní variantu v naprosto plné výbavě musíte připravit 1 056 800 korun.

V ceně dostanete nejsilnější motor, benzinový dvouapůllitr se 143 kW a automatem, 19" kola, vínové kožené čalounění vyhřívaných i ventilovaných sedadel, bílou a bohužel také snadno ušpinitelnou kůží potažené výplně dveří nebo spodní část palubní desky, nechybí ani head-up displej, chytré matrixové světlomety, navigace, parkovací kamery, střešní okno atd.

Barevné provedení má připomínat první automobil Mazdy, japonský kei car R360 (k autu dostanete jeho model) z roku 1960, a sté výročí pro jistotu ještě zdůrazňují nejrůznější plaketky na blatnících, koberečcích, specifické středové krytky kol a vyražené symboly na klíčku nebo hlavových opěrkách.

V porovnání s patřičně dovybavenou běžnou verzí Takumi Plus připlatíte v případě Edition 100 30 tisíc korun a to vlastně za trochu exkluzivity navíc není zase až tolik.

Bohatá výbava ukazuje, že Mazda 6 za celou svoji kariéru vlastně na konkurenci technologicky příliš neztratila. Vrtat se můžeme spíše v detailech, jako je zastaralá grafika palubního systému a skutečně mizerné rozlišení parkovacích kamer, ze kterého stěží poznáte, jestli auto ještě jede po silnici.

Ba naopak, hned první usednutí za volant odhaluje, že Mazda 6 je stále fajn a že řada konkurentů, i těch o poznání novějších, by se mohla učit. Líbí se nám zpracování a použité materiály, pohodlná sedadla nebo velkorysá zadní lavice. Prostorově sice šestka rekordy netrhá (a nikdy netrhala), cestuje se v ní ale pohodlně.

Úplně skvělá pak je ergonomie. Klimatizace má svůj panel, navigace se ovládá otočným ovladačem mezi sedadly. Genialitu tohoto řešení, které Mazda odkoukala u BMW (a blahé paměti u Audi), zdůrazňuje to, že palubní systém nepřetéká nadbytečnými funkcemi, jako je kalendář, internetový prohlížeč a tak dále. Vše najdete snadno, rychle a nemusíte odhlížet od silnice.

Pokud jde o rychlost, atmosférický čtyřválec o dnes nevídaném objemu 2,5 litru logicky v porovnání s konkurencí doplácí na absenci přeplňování, které výrazně pomáhá s točivým momentem v nízkých otáčkách. Ne že by byl dole nemohoucí, o to se postará objem, ale převodovka musí přece jen častěji sáhnout po nižším převodu a otáčky poslat ke čtyřem tisícům.

Dynamické nedostatky dokumentují i technické údaje, Škoda Superb se 140kW turbodvoulitrem zrychlí z nuly na sto za 7,7 vteřiny, Mazda potřebuje 8,1. Svůj podíl na tom má i pomalejší šestistupňový automat, který se sedmistupňové dvouspojce v Superbu nedokáže vyrovnat ani hladkostí řazení.

Co se týče spotřeby, není však Mazdě co vytknout, běžně jezdí za osm litrů, což je s ohledem na výkon přijatelné a odpovídající. Však si také auto pomáhá jednoduchou mildhybridní technikou a při nízké zátěži umí motor s cuknutím odstavit polovinu válců.

V zatáčkách Mazda není takovou šelmou jako třeba nový Opel Insignia. Co ale postrádá na dravosti, vynahrazuje svou mechanickou komunikativností. Řízení s rostoucím úhlem kol zvětšuje odpor, aby se dalo přesně dávkovat, podvozek je jistý a čitelný. Mazda se prostě snaží vás vtáhnout do děje.

Platí to bohužel i o tom, že bychom si dovedli představit lepší odhlučnění interiéru na dálnici, a o tom, že veliká 19" kola sice dotvářejí nadčasový design Mazdy, ale také otřásají karoserií na výmolech, kterým se člověk po letošní zimě nemá šanci vyhnout.

To by ostatně pro nás byl důvod, proč bychom slavení stých narozenin Mazdy s limitovanou Edition 100 přenechali jiným a uspořádali si svou vlastní narozeninovou party se základní verzí Attraction.

Ta má 17" kola, což by měl být příslib plavnějšího projevu na českém asfaltu, z technických prvků jí ale takřka nic nechybí.

Nabídne head-up displej, navigaci, automatickou klimatizaci, vyhřívaná sedadla a volant, parkovací senzory vpředu i vzadu s kamerou… Postrádá tedy snad jen chytré světlomety se stálými dálkami, celý systém parkovacích kamer se sokolím pohledem a pak také luxusní prvky jako kožená sedadla.

Volte přitom verzi se silnějším, 121kW dvoulitrem za 819 900 korun, protože základní, 107kW motor je o pouhé tři tisíce levnější. Koupíte si krásné auto, které je i nadále více než důstojným zástupcem zanedbávané střední třídy.