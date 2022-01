Třicet let od premiéry. Veterány se letos stávají třeba první Hummer nebo Alfa 155

S novým rokem už tradičně míří do skupiny možných veteránů řada automobilů. Vedle splnění mnoha podmínek k tomu stačí zdánlivě jediné, stáří alespoň 30 let. Loni už se do kategorie aut vhodných pro veteránskou značku zařadilo několik naprosto běžných modelů a jinak tomu není ani letos. Veterány totiž mohou být auta vyrobená v roce 1992. Na zajímavé novinky toho roku se podívejte do galerie.

Foto: Alfa Romeo Alfa Romeo 155 Počátkem roku 1992 oslavila premiéru Alfa Romeo 155, nástupce typu 75. Oproti němu se změnila především platforma, pohon zadních nahradil pohon předních kol. Volitelná byla i čtyřkolka Q4. Dalším typickým technickým prvkem byly na počátku výroby motory Twin Spark se dvěma svíčkami na válec s objemem 1,7 až 2,0 litru. Vrcholem nabídky byl šestiválec Busso a nechyběly ani naftové motory. Kromě techniky zaujala Alfa 155 i hranatými tvary. Počátkem 90. let, kdy se postupně začalo přecházet na spíše zaoblené linie, možná trochu přežitek, nicméně dnes jsou to tvary nadčasové. Popularity se 155 dočkala i díky úspěchu na závodních tratích v různých mistrovstvích cestovních vozů včetně DTM. Nabídka aut v Česku nebo Německu je poměrně úzká, v Itálii by jich ale mělo být více.