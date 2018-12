Plán zesnulého šéfa byl příliš ambiciózní: Fiat Chrysler s diesely neskončí

V rámci restrukturalizace se výroba evropských verzí Jeepu Compass přesune z Mexika do italského Melfi. | Foto: Jeep

Bývalý šéf koncernu Fiat Chrysler Automobiles Sergio Marchionne představil prvního června tohoto roku, těsně před svým nečekaným úmrtím, světu budoucí plány jeho firmy. Byl to tehdy zvláštní obrat: svérázný byznysmen, který neměl elektrická auta v lásce, je nalinkoval jako úhelný kámen budoucího rozvoje automobilky. Plán byl tak odvážný, že dokonce počítal s tím, že po roce 2021 již FCA nebude v Evropě nabízet dieselové motory. Představitelé automobilky teď ale hlásí otočku.

Nový šéf evropského FCA Pietro Gorlier minulý čtvrtek na setkání s novináři v Turíně podle odborného webu Automotive News Europe prohlásil, že původní plán velkého šéfa byl příliš agresivní a že automobilka s naftovými motory neskončí. Potvrdil jen postupný odklon od dieselů.

Jednou z příčin mohou být přísnější emisní limity a to, že tahounem prodejů koncernu je v současné době kromě samotného Fiatu značka Jeep, která se specializuje na SUV. Právě u nich by naftové motory mohly hrát významnou roli i v delším časovém horizontu.

Dalším z důvodů mohou být právě investice do elektromobility. Gorlier chce vložit pět miliard eur (125 miliard korun) do přestavby koncernových továren v Itálii a do nových technických řešení, která budou připravena pro nasazení čistě elektrického nebo hybridního pohonného ústrojí.

Podobné investice je však nutné financovat z prodeje konvenčních vozů - dlouhodobě o tom mluví třeba Volkswagen, který bude stavět novou továrnu ve východní Evropě. Fiat Chrysler se na starém kontinentu podle informací Automotive News Europe potýká oproti konkurenci s horší ziskovostí, řada dělníků musí být na nucených dovolených.

Gorlier proto plánuje restrukturalizaci výroby v italských továrnách, které potřebuje lépe vytížit. Podobně jako koncern VW plánuje lépe využít technické synergie. Výrobu kompaktního SUV Jeep Compass proto přestěhuje k příbuznému modelu Renegade do jihoitalského Melfi. Plánuje také změny v mimoitalských fabrikách Fiatu - našli byste je v Polsku, Srbsku nebo Turecku. Ty ale přijdou později.

Investice mají také znamenat řadu nových modelů a vývoj nových technických platforem. Mezi novinkami bude elektrická verze ikonického Fiatu 500, hybridní Panda, plug-in hybridní 500X a sportovní elektromobil od Maserati, který bude vycházet z konceptu Alfieri.