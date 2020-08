Odejít jsem chtěl už delší dobu, říká Vlček ze Škody. Nyní bude šéfovat 22 Vlčkům

S posledním srpnem končí Luboš Vlček na pozici ředitele Škody Auto pro český trh. Neodchází z firmy, ale postupuje výš. Od září bude mít na starost 22 západoevropských trhů od Izraele po Finsko. Jeho odchod se údajně neprávem spojuje s Bernhardem Maierem, předsedou představenstva Škody Auto, který na pozici skončil o měsíc dříve. Lubos Vlček tyto domněnky vyvrací.

Luboš Vlček dal při svém odchodu z funkce ředitele pro český trh exkluzivní rozhovor Hospodářským novinám. "Moje změna ve funkci v žádném případě nesouvisí s odchodem Bernharda Maiera z funkce předsedy představenstva," vyvrací spekulace, které se při oznámení změn ve vedení objevily.

Luboš Vlček (53) Narodil se 5. prosince 1966 v Nalžovských Horách. Vystudoval Zemědělskou univerzitu v Praze, obor ekonomie a fytotechnika. Do Škody Auto nastoupil v roce 1992 a od té doby zastával několik funkcí v oblasti prodeje. V roce 2003 se přesunul do Kasselu, odkud rozvíjel prodejní aktivity společnosti VW v zámoří. Poté zodpovídal za prodeje Škody Auto v jihozápadní Evropě a Beneluxu, v letech 2007 až 2012 měl na starosti prodej originálních dílů Škoda ve světě. Následně se přesunul do Pekingu, kde jako výkonný ředitel zodpovídal za veškeré prodeje koncernu Volkswagen na čínském trhu. Od roku 2014 zastával funkci ředitele Škody Auto pro český trh. Od září letošního roku přechází na pozici, ze které bude rozvíjet strategii a zodpovídat za prodeje na 22 západních evropských trzích. Je ženatý a má tři děti.

Změna ve funkci byla údajně plánovaná a poprvé myšlenku pojal před půldruhým rokem. I proto se pečlivě vybíral jeho nástupce. Je jím Jiří Maláček, který v lednu letošního roku přestoupil z Toyoty do Škody Auto, kde přijal funkci vedoucího prodeje. Luboš Vlček přiznává, že Maláčka do Škody přijímal už s tím, že by ho mohl nahradit.

"V nejužším vedení Škody Auto pro český trh je sice zastoupeno více manažerů zodpovědných za klíčové oblasti, vedle prodeje a marketingu také za rozvoj dealerské sítě, poprodejní služby nebo obchodní strategie, ale prodej vždy hraje klíčovou roli. A je velmi časté, že vedení se rekrutuje z pozice prodeje, což se stalo i tentokrát," dodává pro Hospodářské noviny.

Luboš Vlček svou funkci zastával šest a půl roku, což není v top managementu Škody Auto obvyklé, většinou se na pozicích střídá po pěti letech, šéfovat Škodě Auto ČR podle svých slov chtěl původně jen tři roky.

Do funkce nastoupil 1. ledna 2014 po urychleném přesunu z Pekingu, kde v té době odpovídal za obchodní aktivity pro koncern Volkswagen. "Tehdy jsem profesoru Vahlandovi (tehdejšímu předsedovi představenstva Škody Auto, kterou vedl v letech 2010 až 2015, pozn. red.) přednesl v bodech svůj program. Předsevzal jsem si práci na povědomí značky, její filozofii a vnímané hodnotě, a samozřejmě chtěl zvednout tržní podíl, což se povedlo," říká Luboš Vlček.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny svou téměř sedmiletou "misi" hodnotí. "Při odchodech člověk bilancuje, a tak jsem si sestavil seznam, abych si utříbil, co se povedlo. Etablovali jsme program ojetých vozů Škoda Plus, který je dnes absolutním lídrem v prodejích na českém trhu (vloni předběhl dlouhodobě nejsilnějšího prodejce ojetin v Česku AAA Auto, pozn. red., více jsme psali zde). Díky tomu jsme také kultivovali způsob prodeje ojetých aut v Česku. Je to zásluha celého týmu, ale Škoda Plus je skutečně takové moje dítě," dodává Vlček.

Jedním dechem ale dodává, že některé body se naopak zcela do praxe uvést nepovedlo. Jako slabinu značky vidí nedostatečné využívání digitálních nástrojů a využívání sociálních sítí pro marketing. A navíc je podle něj potřeba zlepšit vybavenost aut digitálními technologiemi.

Připouští, že Škoda by měla mít loajální program. "V Česku máme 1,7 milionu klientů, kteří vlastní škodovku, a měla by tedy fungovat propracovanější forma věrnostního programu. Také bychom měli ještě rozvinout e-shop. Auta on-line sice prodáváme, ale pořád je tu velký prostor pro vývoj a rozšíření," dodává Luboš Vlček v Hospodářských novinách.

Záměrem je zastřešit celý program do projektu s názvem eStore, kde se budou všechny tyto digitální funkce sdružovat. Podle Vlčka má Škoda dvě hlavní skupiny zákazníků. Tradiční klienty, kteří jsou spokojeni s pořizováním a využíváním auta stávajícím způsobem. Přijdou k dealerovi, tam si vyberou auto, zaplatí a odjedou.

Rychle však narůstá skupina digitálně velmi zdatných klientů, kteří využívají a řeší věci jiným způsobem, úplně novou cestou. "Chtějí, aby auto nabízelo online funkce, komunikovalo se servisem. Nástroje už máme připravené, budeme je rychle zavádět do praxe," vysvětluje plány.

22 Vlčků pod sebou

Od září se však jeho záběr značně rozšíří. Bude zodpovídat za výsledky a strategii Škody Auto celkem na 22 trzích od Izraele až po Finsko. "Moje nová pracovní rodina bude tým, který tvoří čtyři regionální manažeři se svými odděleními a 22 národních týmů na jednotlivých trzích v čele s lokálními řediteli. Zkrátka budu mít pod sebou 22 Vlčků," směje se.

Stěhovat se ale z rodinných důvodů nebude a kancelář si zařídil v Mladé Boleslavi a Praze. "Z osobních důvodů jsem si přál zůstat teď v Česku. Prostřední dcera nastupuje v Praze na lékařskou univerzitu a nejmladší právě ukončila první ročník osmiletého gymnázia.

Bez rodiny bych do zahraničí pracovat nešel, je pro mě důležité ji mít s sebou, proto se se mnou stěhovali i tehdy do Německa a následně i do Číny," přiznává se v HN Luboš Vlček a vysvětluje tím, proč si zvolil právě tuto pracovní nabídku, ačkoli ve hře ještě byly pozice v Asii a také v Evropě.

A stejně jako tehdy při přesunu z Pekingu do Boleslavi, pracuje na strategickém plánu, jak rozvinout západoevropské trhy. Ty jsou podle jeho slov velmi rozdílné a výkon jednotlivých zemí různý, a proto strategie pro jednu oblast nemusí nutně stejně dobře fungovat pro jinou.

"V každé zemi má Škoda jiný tržní podíl, v zájmu je samozřejmě ho všude navýšit. Jiné to bude pro Švýcarsko než pro Itálii. Ale chci vypracovat zhruba tří- až pětiletý plán pro každou tuto oblast a cíl je jasný: do dvou let se chceme dostat v těchto 22 zemích prodejně vysoko nad půl milionu, ideálně na hranici 600 tisíc prodaných aut, zatímco nynější odhady hovoří o tom, že letos to bude lehce přes 400 tisíc," říká Luboš Vlček.

Chce proto využít i taktiku, která pod jeho vedením osvědčily v Česku a o kterých je díky tomu přesvědčen, že fungují. "Bude potřeba modernizovat dealerskou síť, v mnoha zemích tak moderní není. A pracovat na imagi značky.

Když se v Česku povědomí pohybuje okolo 90 procent, na některých trzích v Evropě je desetinásobně nižší. Kde to bude dávat smysl, i tam rozjedeme program prodeje certifikovaných ojetých aut. Škoda Plus vznikla nejdříve v Česku, byznys jsme ale rozjeli i na Slovensku, v Německu a nově také ve Velké Británii. Jde o fenomén," míní Luboš Vlček.