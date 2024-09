Líný AvtoVAZ staví předražená auta z minulosti. Rusové kritizují novou Ladu Aura

Zlehčovat výdobytky ruského automobilového průmyslu je v říši Vladimira Putina stále ještě povoleno. Kritika v posledních týdnech směřuje na nový "manažerský" sedan Lada Aura, který se tváří jako auto, kterým ve skutečnosti není.

Když loni prezident Putin zavelel úředníkům k výměně aut z nepřátelských zemí za vozy ruské provenience, šéfa automobilky AvtoVAZ Maxima Sokolova byly na nějakou dobu plné noviny. Perspektivy podniku vykresloval v růžových barvách a pro vysoké státní úředníky měl elegantní řešení: Kupte si Ladu Aura, "prvotřídní manažerský sedan", který je "komfortnější než Toyota Camry". Což doložil tvrzením, že je v ní víc místa na nohy.

V té době bylo na světě jen pár prototypů, z nichž se jeden nechvalně proslavil tím, že na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru odmítl nastartovat. A to zrovna ve chvíli, kdy se za jeho volant posadil šéf Sberbank German Gref.

Teď po více než roce se ale konečně schyluje ke startu prodeje. Sokolov přitom už loni upozorňoval, že náklady na výrobu Aury budou vysoké, kolem 2,5 milionu rublů (zhruba 625 tisíc korun). Údajně proto, že v jejím případě jde o "prémiový segment".

Deník Rossijskaja gazeta ve svém online vydání došel k závěru, že AvtoVAZ může za Auru chtít 2,6 až 3 miliony rublů (650 tisíc až 750 tisíc Kč) . Odhaduje přitom, že tolik peněz za "prodlouženou Ladu Vesta s několika prémiovými prvky výbavy" nikdo nedá.

"Navzdory potížím (s dodávkami některých dílů nezbytných pro výrobu, pozn. red.) Maxim Sokolov odvážně tvrdí, že Lada Aura je produktem budoucnosti, který plní vysoké mezinárodní standardy a předčí i zahraniční modely v kvalitě a pohodlí," píše Rossijskaja gazeta.

Aura je poháněna benzinovým motorem s objemem 1,8 litru a má výkon pouhých 122 koní, na stovku akceleruje za víc než 10 vteřin, to vše při spotřebě od 7 do 10,5 litru paliva. K řazení využívá variátor od čínské firmy WLY, která patří do koncernu Geely.

Výroba Aury se pomalu rozbíhá od letošního dubna, podle zpráv z Togliatti sjíždějí z výrobní linky pouze auta lakovaná černou nebo bílou barvou - a stejné je to i s barvami interiéru. Ve vrcholné verzi dostane vůz odvětrávaná masážní sedadla s koženým čalouněním od společnosti Russian Leather, která je dodavatelem i pro Putinovu limuzínu Aurus. Model by měl mít oproti Ladě Vesta vylepšenou zvukovou izolaci, "ruský prémiový audiosystém" a 10palcovou obrazovku infotainmentu.

"Když na trhu není konkurence, vidíme přemrštěnou cenu. AvtoVAZ, který by v konkurenčním prostředí nepřežil, za této situace šťastně zlenivěl," nebere si na adresu výrobce servítky viceprezident ruské Národní automobilové unie Anton Šarapin. "Pořád se jedná o Ladu Vestu, jen o něco delší a v lepším balení. Proto AutoVAZ všemi možnými způsoby bojuje za to, aby zůstal jediný na trhu," dodal.

Největší ruská automobilka v poslední době intenzivně lobbovala za zvýšení takzvaného recyklačního poplatku na dovezená auta, který by její produkci ochránil před levnou čínskou konkurencí. Nakonec se svou iniciativou slavila úspěch, nově dovezená auta v Rusku od října podraží v přepočtu o desítky tisíc korun.

"Prohlásit, že Lada Aura je lepší než Toyota Camry, je úplný nesmysl. Japonský model patří do střední automobilové třídy, s odpovídající hladkostí jízdy, hlukovou izolací, nastavením odpružení, úrovní spolehlivosti, převodovkou a další výbavou ze současnosti, nikoli z dávné minulosti. Co AvtoVAZ v tomto případě vlastně nabízí? Delší platformu pro levné auto. O nějaké plynulosti, tichu či efektivním chodu převodovky se nemluví, protože jde o čínský variátor. Lada Aura je prostě auto z minulosti," přisadil si Šarapin. Podle něj je Aura určena výhradně k tomu, aby "podojila" státní rozpočet: "Každý úředník se bude bránit zuby nehty, aby do ní nemusel přesednout."

Smířlivější tón vůči novince volil šéfredaktor motoristického časopisu Za ruljom Maxim Kadakov. "Pokud vím, poptávka veřejného sektoru po Ladě Aura je vysoká. Zejména proto, že je nucen nakupovat auta ze seznamu ministerstva průmyslu a obchodu, která se vyrábí v Rusku a mají ruské VIN číslo," uvedl.

Do konce roku plánují v Togliatti vyrobit jen asi 3 tisíce exemplářů Lady Aura. Pokud se potvrdí její předpokládaná cena, bude stát 2,5krát víc než kompaktní model Vesta, ze kterého vychází.

