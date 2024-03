Když vyjel z bran Kremlu, slzeli jsme. Aurus se znovu chystá na Putinovu inauguraci

Lepší než všechno, co kdy vyjelo na silnici. Tak by se dal shrnout rozhovor, který ruskému deníku Komsomolská pravda poskytl hlavní designér projektu Aurus Senat a současně i ředitel oddělení designu Státního výzkumného ústavu NAMI Jurij Černěnko. Čtenáři novin se z jeho úst dozvěděli, že ruský sedan je mnohem rychlejší než Rolls-Royce a také, že jeho premiéra před šesti lety byla velmi emotivní.

Rozpad Sovětského svazu znamenal i konec pro sovětské limuzíny ZIL, které dlouhá léta sloužily nejvyšším soudruhům země. První, kdo tuto ustálenou praxi porušil, byl v 90. letech Boris Jelcin. Ten usedl do Mercedesu 500 S, aby jej o něco později vyměnil za opancéřovanou verzi 500 S Pullman Guard.

Jelcin obě auta patrně dostal darem, Daimler-Benz už předtím podobně obdaroval i Leonida Brežněva. Při oficiálních příležitostech však "nejlepší přítel československého lidu" Mercedes nikdy nepoužíval.

Auta s třícípou hvězdou na kapotě v prezidentských službách vydržela i po nástupu Vladimira Putina. A pravděpodobně by v nich oficiálně jezdil dodnes, kdyby v roce 2014 nepřepadl Krym a jeho politika nenabrala ostře protizápadní kurz.

"Rusové jsou vlastenci. A pro prezidenta je ruské auto prvkem, který zdůrazňuje suverenitu a vysokou autoritu našeho státu," míní Jurij Černěnko v rozhovoru pro Komsomolskou pravdu a pokračuje: "Proto, když prezident začne používat něco cizího, je to pro skutečné patrioty smutný pohled."

Poté, co Putin kdysi odmítl jezdit v upravených hranatých Zilech s motory od Chrysleru, dostal zelenou projekt vládního superauta, jehož prototyp se podle Černěnka Putinovi zamlouval. A když se něco v Rusku zamlouvá Putinovi, nejsou peníze problém.

Výzkumné centrum NAMI okamžitě začalo masivně nabírat lidi, z původních sedmi set zaměstnanců narostl jejich počet na 3,5 tisíce. "Například náš šéfdesignér Vadim Pereverzev, profesionál, který má nejen nejvyšší technické znalosti, ale i metodiku, jak vytvořit auto, pracoval v té době patnáct let pro Fiat. A vrátil se domů jen kvůli našemu projektu," vzpomíná Černěnko.

Původní prototyp Aurusu měl podle ředitele NAMI problémy se stabilitou kvůli zhoršenému obtoku vzduchu kolem karoserie, ty se ale prý hladce vyřešily pomocí 3D simulace. A vzhled auta pomohlo dodělat sedmdesát majitelů vozů Rolls-Royce, Bentley a Maybach, které tvůrci auta pozvali do "dobrého prostředí a drahých interiérů".

Právě v nich se od "kompetentních lidí s dobrým vkusem, kteří dokážou přesvědčivě vysvětlit svůj postoj" konstruktéři dozvěděli, že Aurus vypadá staromódně. Načež jej do definitivní podoby upravili tak, aby se líbil alespoň 80 procentům lidí z této zvláštní sešlosti.

Medaile jak za Stalina

Fakt, že se na designu Aurusu podíleli i majitelé rollsů, by vysvětloval jeho nápadnou podobu s modelem Phantom. To však Jurij Černěnko razantně odmítá: "Mnoho lidí nás srovnává s Rolls-Roycem a upozorňuje, že na masce chladiče máme stejné vertikální prvky. Ale nebyl to Rolls-Royce, kdo s tím přišel první," upozorňuje hlavní designér a prozrazuje, kde v NAMI hledali inspiraci: "Rozhodli jsme se navázat na nádherný poválečný ZIS 110, první sovětský vůz pro vůdce státu s vlastní tváří a monumentálním vzhledem. Použili jsme vertikální mřížku chladiče, abychom vytvořili pocit kontinuity," chlubí se Černěnko a přitom zamlčuje, že ZIS 110 je ve skutečnosti věrně okopírovaný Packard Super Eight, který Josifu Stalinovi kdysi daroval Franklin Delano Roosevelt.

Konstruktéři Zisu 110 ovšem dostali před lety za kopii Packardu Stalinovu cenu, redaktor Komsomolské pravdy byl tedy zvědav, zda konstruktéry Aurisu "pozval Putin do Kremlu" a "podal si s nimi ruku".

Černěnkova odpověď možná vyzněla trochu zklamaně, protože konstruktéři byli pozváni jen na ministerstvo průmyslu a obchodu. A rukou si s nimi nepotřásl prezident, ale ministr. O státní vyznamenání však nepřišli ani tentokrát.

Zázrak, který ani není z tohoto světa

"Měřili jsme výkon všech Mercedesů, Maybachů, Rolls-Royců. A vyrobili auto, které je v některých parametrech o něco lepší a v jiných dokonce výrazně lepší. Náš Aurus je mnohem prostornější než Maybach, mnohem rychlejší než Rolls-Royce. Nikdo nemůže konkurovat naší obrněné limuzíně, protože je to hybrid. Silný spalovací motor plus elektromotor, mimochodem také naší konstrukce, ruský," vypočítává přednosti auta Černěnko.

Auto má podle něj neuvěřitelnou akcelerací a výborné odpružení, kterému se žádné jiné auto na špatných cestách nemůže rovnat. "Vytvořiili jsme pohodlné, rychlé a bezpečné auto. A je to auto originální, suverénní," míní ředitel.

Nejvíce však Černěnka rozněžní, když přijde řeč na inauguraci Vladimira Putina 7. května 2018, při které měl Aurus světovou premiéru. "Seděli jsme ve Velké síni NAMI a se zatajeným dechem sledovali slavnostní pasáž, kdy se otevřely brány Kremlu a vyjelo z nich naše auto. Bylo ukázáno z různých úhlů, bylo to moc krásně nasnímané. A když přenos skončil, sál prostě explodoval. S takovou radostí, jásotem, se slzami v očích jsme tleskali dlouho, nemožně dlouho, že všechno klaplo, že to šlo tak dobře, že to bylo všechno tak perfektní."

Teď si bude moci Jurij Černěnko dojemné aranžmá s kremelskými branami připomenout znovu. Vladimir Putin usedne do Aurusu opět 7. května, aby po zmanipulovaných volbách obsadil prezidentský úřad na dalších šest let.