Liftago k asociaci řidičů alternativních taxislužeb: Taxikářem by neměl být každý

Řidiči alternativních taxislužeb oznámili založení asociace. Jejím cílem je oficiálně jako organizace prosazovat změny v legislativě, které zjednodušují získávání povolení k této živnosti. Sněmovní výbor v úterý 25. června doporučil schválit vládní novelu zákona o silniční dopravě, která rozvolní pravidla pro taxislužby. O zrušení testů z místopisu se snažila zmíněná Asociace řidičů alternativních taxi. "Modernizace zákona je potřebná, ale řidičem taxi by neměl být každý, kdo má jen řidičský průkaz a čistý trestní rejstřík," myslí si Liftago, služba, která zajišťuje aplikaci taxislužby.

"Naším úkolem je chránit zájmy řidičů alternativních taxislužeb, jako je Uber nebo Bolt, které jsou pochopitelně jiné než zájmy klasických řidičů taxislužby," říká Blahoslav Tesárek, který byl v přípravném výboru a nyní je členem nově založené Asociace řidičů alternativních taxislužeb.

Asociace chtěla, aby se zkoušky z místopisu, které jsou podmínkou pro možnost provozovat živnost v Praze, zcela zrušily. Vládní novela silničního zákona, ve které se o tomto kroku uvažovalo, v úterý 25. června prošla sněmovním hospodářským výborem, který ji doporučil schválit. Má zjednodušit pravidla taxislužby ve prospěch alternativních dopravců.

K motivaci asociace se vyjádřil ředitel a spoluzakladatel služby Liftago Ondřej Krátký. Liftago je aplikace taxislužby, která najímá licencované řidiče s platným průkazem řidiče taxi. "Pokud vznikající asociace vyžaduje sjednocené podmínky, mohla by současně vědět, že takové už tu aktuálně jsou - představuje je totiž stávající zákon, který zmiňované platformy (Uber, Bolt apod., pozn. red.) nerespektují, aby si snížily náklady a na úkor lokálních hráčů rychleji rostly," říká Ondřej Krátký.

Liftago chápe jako problematické to, že liberalizaci vnímá Bronislav Tesárek z Asociace řidičů alternativních taxislužeb po svém. "Novelu zákona považujeme za nutnou, nicméně přesto zvládáme dodržovat zákon i ve stávající podobě a snažíme se ho měnit konstruktivní diskusí, ne jeho porušováním jako zmiňované platformy v podobě zrušení testů z místopisu. Modernizace totiž z našeho pohledu není možná bez odpovědnosti zprostředkovatelů a jejich aktivního přístupu k tvorbě férových, ale také vymahatelných podmínek," vysvětluje svůj postoj Ondřej Krátký z Liftaga.

Sporný test z místopisu

Asociace řidičů alternativních taxislužeb chtěla především zrušit test z místopisu, který prověřuje znalosti pražských reálií a schopnosti vyznat se v papírové mapě. Test trvá celkem 90 minut a uchazeči musí odpovědět celkem na 60 otázek, přičemž polovina z nich jsou otázky z místopisu Prahy a druhá polovina otázky z právních předpisů.

Žadatel může udělat dohromady maximálně šest chyb. U testu z místopisu má k dispozici atlas Prahy, nesmí však používat mobil s mapami. Jaké otázky se v testu objevují, si můžete přečíst zde. V praktické části pak uchazeč musí předvést, že bezchybně ovládá taxametr.

"Není důvod řešit dnes otázky typu 'jaká je vzdálenost bulharské ambasády od letiště' nebo zda je nějaká ulice jednosměrka," myslí si Blahoslav Tesárek. Poukazuje na to, že dnes řidiči taxi, a to jak ti, kteří jezdí pro alternativní taxislužby, tak ti, kteří mají smlouvu s tradičními firmami, stále častěji využívají mobily s aplikacemi poskytujícími informace o dopravě on-line. Díky nim volí trasy, které se mohou vyhýbat zácpám, a test z místopisu je tedy nadbytečný.

"Zkoušky z místopisu jsou jistě zastaralé, ale místo rušení by bylo lepší je digitalizovat a zmodernizovat. I takový Londýn se po původní liberalizaci zákona, která vedla k obrovskému navýšení řidičů v ulicích, vrací ke zkouškám ze základní orientace ve městě a zkouškám z jazyka. Součástí aktuální zkoušky je nadále prověrka trestní bezúhonnosti a zkouška je v češtině - vnímáme to jako základní předpoklad dorozumění se se zákazníkem," myslí si Ondřej Krátký z Liftaga a poukazuje na to, že test zajistí, aby práci taxikáře nemohl dělat úplně každý, pokud má řidičský průkaz a je trestně bezúhonný.

"Modernizaci naprosto vítáme. Nepochopení legislativců však tkví v tom, že v novele se neruší jen místopis jako takový, ale zároveň většina pravomocí města nastavovat pravidla pro taxi - tedy například zavést digitální prověrky pracovních povolení, trestní historie nebo další pravomoci typické pro každé vyspělé západní město. Ponechme jim možnost reagovat chytrými pravidly, ne jen tvrdou regulací," dodává za Liftago Ondřej Krátký.

Vládní novela, která prošla sněmovním výborem, počítá například s tím, že vozidla taxislužeb už nebudou muset mít povinně taxametr, bude jim stačit mobilní aplikace. Ani střešní svítilna nebude povinná, bude stačit evidenční nálepka.

V Praze podle údajů magistrátu působí 9800 taxikářů, dalších skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Bolt, dříve Taxify.