Nejlepší neelektrická novinka ve Frankfurtu: Prohlédněte si nový Land Rover Defender

Frankfurtský autosalon je letos především o elektrifikaci. Pokud budete hledat nejzajímavější, největší i nejdůležitější novinku mimo svět hybridů a elektromobilů, narazíte vždy na jediné jméno. Land Rover Defender, který po delším čekání přijíždí v nové generaci. Ta už není tolik spartánská jako předchůdce, v terénu se ale stále neztratí.

Jestli designéři chtějí vědět, co je inspirace legendou, u Land Roveru by to měli vyučovat. Defender, ať už v krátké verzi 90, nebo delší 110, sice nezapomíná na moderní prvky, jako třeba LED světla, pořád v něm ale je poznat klasický hranatý terénní nezmar. Přední část se tedy výrazně zakulatila, hranaté zůstaly jen zadní partie. U kratší verze 90 také částečně zůstala zachována plátěná střecha, i když jen ve formě stahovací střední části střechy.

Typické jsou krátké převisy karoserie, k dispozici bude i verze s plastovou přední rampou, Defenderu tedy jen tak něco lak nepoškrábe. Na kapotě jsou plastové prvky, ve vyšších výbavách s lesklým lakováním, které přináší robustnost. Ovšem i off-road umí být fešák. K dispozici je totiž řada balíčků, mezi něž patří i Urban s až 22palcovými koly a celkově více SUV designem. Na opačném konci je varianta Adventure. Chybět nebude ani verze s přídavnými boxy.

Kabina už každopádně je moderní, ačkoliv i tady se hraje na robustnost. Příklad? Viditelné šrouby uchycení výplní dveří, u třídveřové verze navíc podpořené jejich nekrytou plechovou částí. Celá řada ovládacích prvků má pogumovaný povrch, což usnadňuje manipulaci. Před spolujezdcem je praktická polička, opět s pogumovaným povrchem.

Sedí se příjemně vysoko, od volantu ale vidíte na okraj kapoty, což by mohlo znamenat jednodušší manévrovatelnost nejen v terénu. I do off-roadu se dostal digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 12,3 palce, doplněný o desetipalcovou obrazovku multimediálního systému s navigací. Několik na první pohled nesourodých prvků se reálně designově docela dobře doplňuje.

Kde Defender funguje, to je praktičnost. I do krátké, 4323 mm dlouhé verze s rozvorem 2587 mm se usadí až šest cestujících - tři vpředu a tři vzadu. Dopředu se vejdou i díky voliči převodovky na středové konzoli. 4758 mm dlouhé pětidveřové provedení s rozvorem 3022 mm nabízí několik možností konfigurace. Celkem se do vozu vejde až sedm cestujících, to díky dvěma sedačkám ve třetí řadě.

Pětidveřové provedení má menší nevýhodu v poměrně úzkém nástupním otvoru na zadní sedačky. Jakmile se tam, i za pomoci šikovných madel, dostanete, nabízí Defender prostor téměř královský. A to jak pro kolena, tak nad hlavou. Pozadu nezůstává ani zavazadelník s 1075 litry, případně až 2380 litry se složenými zadními sedadly. Víko kufru se stále otevírá směrem doprava, navíc na něm nechybí náhradní kolo, které vůz ještě prodlužuje.

Základem Land Roveru je nová celohliníková platforma D7x s monokokem a nezávislým zavěšením kol. Defender s ní má světlou výšku 291 mm, brodivost 900 mm a nájezdové úhly 38 stupňů vpředu a 40 stupňů vzadu. Bez ohledu na délku karoserie je pak možné za auto zapřáhnout přívěs o hmotnosti 3,5 tuny.

Dalším terénním pomocníkem je poprvé použitý nastavitelný systém Terrain Response. Ten tak řidiči umožní nastavení sedící nejlépe danému terénu. Tam pomůže také prvek známý třeba z nového Evoquu. Jde o systém ClearSight Ground View, a tedy průhlednou kapotu. Volitelné je pak vzduchové odpružení.

Pod kapotou budou nejprve dva naftové a dva zážehové agregáty. Naftové čtyřválce D200 a D240 mají dvojité přeplňování a výkon 147 nebo 177 kW. Točivý moment 430 Nm je shodný. Benzinový přeplňovaný čtyřválec P300 má 221 kW, Land Rover nezapomněl ani na šestiválec P400, ovšem doplněný o mild-hybridní technologii.

Jednotka má klasické turbodmychadlo i elektrický kompresor, k tomu nabízí i 48V baterii. Celkově má vůz 294 kW a 550 Nm, ovšem spotřebou je níže než čtyřválec. Všechny motory mají standardní osmistupňový automat, redukci a pohon všech kol.

Land Rover také myslí do budoucna, proto příští rok do nabídky přibude plug-in hybrid. Vedle osobních verzí se také dostane i na čistě užitkové. Produkci bude mít na starosti závod ve slovenské Nitře.

Dostupná bude zpočátku jen verze 110, která na českém trhu startuje na 1 479 104 korunách. Kdo však bude chtít auto hned, protože úplně nejlevnější provedení se začne vyrábět až v únoru příštího roku, musí sáhnout po verzi S, navíc se silnějším motorem D240 za 1 723 403 korun. Celkem bude k dispozici šest výbavových stupňů, kam spadá i limitované provedení First Edition.