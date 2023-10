Konec výsad pro ruskou elitu. Tamní úřady si došláply na auta z paralelního dovozu

Oficiálně jde o bezpečnost provozu, ale nefunkční systém pro přivolání pomoci v případě nehody až dosud u šedých dovozů aut ze zahraničí nikomu nevadil. Teď ale z ničeho nic vadit začal. Shodou okolností nedlouho poté, co Putin naordinoval povinnou jízdu v ruských autech úředníkům.

Ještě loni to byla součást společenské smlouvy mezi vládnoucí klikou a ruskou elitou. Po zahájení války sice většina západoevropských automobilek Rusko opustila, tamní režim však nechal oblíbené luxusní značky na trh proudit dál. Jen je dealeři nenakupovali přímo u výrobce, ale formou takzvaných paralelních dovozů ve třetích zemích, nejčastěji v Číně.

Že dovážená auta úplně neodpovídají ruským homologačním předpisům, se všeobecně tolerovalo. Teď se ale Rosstandart, úřad dohlížející na jejich dodržování, po roce a půl odhodlal k akci. A zveřejnil seznam aut, která podle něj nemají v pořádku systém automatického přivolání pomoci ERA - GLONASS. Jde o ruskou obdobu evropského eCallu, který je u nových aut v EU také povinný.

"Vozidla uváděná do provozu podle přiloženého seznamu… nesplňují požadavky paragrafu 114 přílohy č. 2 technických předpisů a představují bezprostřední hrozbu způsobení těžké újmy na zdraví a životech občanů," píše se v dokumentu, který Rosstandart zaslal Státnímu inspektorátu bezpečnosti provozu.

V příloze dopisu je uveden seznam 44 značek automobilů, které údajně prošly typovým schválením předepisujícím použití plnohodnotných jednotek systému ERA-GLONASS, ve skutečnosti ale dovozci do aut instalovali zjednodušené zařízení bez automatického režimu.

Podle listu Gazeta se však dovozci nedopustili ničeho protiprávního, neboť taková zařízení byla úřady výslovně povolena a žádná změna v této věci nenastala.

"Prohlásit, že instalace zjednodušených zařízení do aut z paralelního dovozu porušuje nařízení číslo 855 z roku 2022, působí zvláštně, když právě toto nařízení takovou instalaci umožňuje," říká Gazetou oslovený automobilový konzultant Sergej Burgazlijev.

Ten zároveň připustil, že celé loňské nařízení bylo šité horkou jehlou. "Ve spěchu přišli s nepříliš jasnými kritérii, kvůli kterým nyní vzniká majitelům těchto aut mnoho problémů," míní Burgazlijev.

V praxi celá situace může dojít tak daleko, že úřad již přihlášeným vozům odejme technickou způsobilost k provozu. Tak razantní postup však Rosstandart prozatím nevolí, dává majitelům auta šanci, aby "výrobce, prodejce nebo dovozce nedostatky odstranil".

Pokud však jde o výrobce, tam se majitelé zejména evropských značek pomoci nejspíš nedočkají. Na ruském trhu oficiálně již více než rok nepůsobí, některé z nich (například Mercedes nebo BMW) dokonce ruským majitelům a servisům zrušily online služby a technickou podporu.

Gazeta cituje automobilku Porsche, která si nad celou situací obrazně myje ruce. "Vozy uvedené na seznamu Rosstandartu Porsche do Ruska nedovezlo a ani je neuvedlo do provozu," přičemž "dotčená vozidla byla do Ruské federace dovezena třetími stranami." Jiné novinami oslovené automobilky prý na dotazy redakce ani neodpověděly.

Řešení problému patrně nebude ani v silách šedých dovozců či konečných prodejců, neboť neodborná instalace takového zařízení může způsobit problémy v elektronice celého vozu.